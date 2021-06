Осторожно, журналы-клоны!

Журналы-клоны, или, как принято их называть в англоязычной литературе, hijacked journals, представляют собой мошеннические сайты, которые используют название, ISSN и другие метаданные оригинальных журналов для обмана потенциальных авторов. Феномен журналов-клонов зародился 10 лет назад. За этот период было «похищено» более 200 журналов, однако поскольку многие случаи похищения не задокументированы или не обнаружены, их реальное число значительно больше и установить его не представляется возможным.

Мошенники используют несколько методов «похищения» журнала. Во-первых, они перерегистрируют на себя истекший домен. В 2015 году американский научный журналист и исследователь Дж. Бохэннон (John Bohannon) провел анализ домашних страниц в профилях журналов в Web of Science и выяснил, что 24 домена были угнаны, из них на двух доменах были организованы журналы-клоны [1]. Во-вторых, мошенники могут взломать сайт оригинального журнала, как это произошло с журналом Talent Development and Excellence [2]. В-третьих, кибермошенники создают вебсайт-клон, который должен привлечь потенциальных клиентов.

Журналы-клоны представляют угрозу для академического сообщества и научной коммуникации, поскольку статьи, не прошедшие рецензирование, выдаются за настоящие научные публикации. Помимо этого, такого рода публикации формируют неадекватную оценку заслуг авторов. Статьи, которые были поданы в журналы-клоны, не считаются опубликованными, а после истечения срока регистрации домена тексты могут быть навсегда утрачены.

На сегодняшний день существуют несколько списков журналов-клонов [3, 4, 5, 6], однако они обновляются нерегулярно и несвоевременно. Это играет на руку мошенникам, которые получают возможность более продолжительное время вводить в заблуждение авторов. Еще большее беспокойство вызывает проникновение журналов-клонов в международные базы данных. В частности, адреса домашних страниц нескольких журналов (Journal of Engineering; Computing and Architecture; Compliance Engineering Journal; JAC: A Journal of Composition Theory) в международных базах SCImago Journal&Country Rank оказались подменены на сайты журналов-клонов.

В течение последних нескольких лет появляется всё больше свидетельств об индексации нелегитимного контента журналов-клонов в Scopus [2, 7, 8, 9]. Такие случаи часто воспринимают как единичные мошенничества, не играющие большой роли в массиве данных Scopus, однако представляется, что эта проблема значительно недооценена. С одной стороны, мошенники умудряются проиндексировать тысячи статей, поданных в журналы-клоны, как это сейчас происходит с журналом Annals of the Romanian Society for Cell Biology [7]. С другой стороны, в профилях отдельных стран нелегитимный контент может быть значительным. По абсолютным показателям основными авторами в журналах-клонах выступают авторы из Индии, Ирака, Индонезии, Малайзии, а также постсоветского пространства. Более того, если рассмотреть долю неавторизованного контента по странам — для этого можно даже ввести новый наукометрический показатель: доля нелегитимного контента в Scopus по странам за определенный год, — то окажется, что статьи в журналах-клонах, проиндексированные в Scopus в 2021 году, в Узбекистане составили 41,52% относительно всех проиндексированных в том же году статей, в Ираке — 8,41%, в Индии — 1,55% [7].

Кибермошенники индексируют тысячи статей в Scopus, и после обнаружения нелегитимного контента Scopus, как правило (но не всегда), такие статьи удаляет. Казалось бы, удаление статей из журналов-клонов должно восстановить справедливость, если бы не несколько дополнительных обстоятельств.

Во-первых, удаление контента происходит не в зависимости от легитимности содержания, а за год (могут удалить номера за 2021 год, но оставить за 2019-й и 2020-й). Это означает, что часть сомнительного контента, по моим наблюдениям, по-прежнему индексируется в Scopus (см. например, статьи за 2020 год, а также, возможно, и за 2019-й в журнале Test Engineering & Management). Возможна и обратная ситуация, когда удаление происходит вместе с оригинальным контентом, как это, возможно, произошло в случае с турецким журналом Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Вероятно, был удален также первый номер 2021 года.

Андрей Ростовцев, соорганизатор «Диссернета»: «Известно, что Scopus и WoS очень неохотно удаляют уже проиндексированный контент. Как они объясняют, это связано с необходимостью пересчета множества рейтингов и библиометрических данных, которые часто представляют собой коммерческий продукт, уже доставленный потребителю. А им не очень хочется отзывать результаты своей работы».

Во-вторых, судя по всему, случаи удаления контента не регистрируются; сама эта процедура крайне непрозрачна, в отличие от удаления отдельных номеров журналов по причине нарушения академической этики или накручивания показателей.

24–27 мая 2021 года в Мос­кве проходила конференция «Научное издание международного уровня — 2021: мировые тенденции и национальные приоритеты». На данной конференции выступала представительница Elsevier Трейси Чен (Tracy Chen) с докладом «Scopus как надежный источник качественных данных: итоги 2020 года и дорожная карта на 2021 год». В своем докладе она отметила, как сложно обнаруживать журналы-клоны в Scopus. Такая позиция этой базы данных научного цитирования свидетельствует о реактивной политике Scopus в отношении журналов-клонов, которая направлена не на предотвращение, а на удаление того контента, который был нелегитимно загружен.

В чате конференции я задала Трейси Чен два вопроса:

Есть ли у Scopus понимание, как журналы-клоны проникают в Scopus?

Есть ли регистрация случаев изъятого нелегитимного контента?

Во время конференции Трейси Чен не ответила на эти вопросы, однако во время выступления пригласила участников обсудить доклад за пределами конференции. Я дважды написала Трейси Чен на рабочий адрес электронной почты и задала эти два вопроса. В своем письме она отметила, что «Scopus не является арбитром публикационной недобросовестности», а также что база данных «не будет делать заявлений о том, является ли журнал хищническим или клоном. Это не роль Scopus, это не то, для чего мы работаем».

По моему мнению, процесс изъятия нелегитимного контента из Scopus должен быть прозрачным для предот­вращения дальнейшего обмана авторов — ведь индексация журнала в Scopus часто является решающим фактором при подаче статьи в такой журнал. Поэтому, учитывая позицию Scopus с замалчиванием проблемы проникновения журналов-клонов, мы на основе имеющихся данных составили список тех журналов-клонов, которые были индексированы в международной базе Scopus [10].

Хотела бы также обратиться к научному сообществу: уважаемые коллеги, если вы знаете о случаях проникновения журналов-клонов в Scopus, прошу сообщить в комментариях к этой статье на сайте ТрВ-Наука либо на адрес моей электронной почты, указанный в [10].

Анна Абалкина, канд. экон. наук, PhD

