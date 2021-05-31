Обращение Президиума Российской академии наук к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID‑19

Уважаемые соотечественники!

В прошлом году человечество предстало перед новым серьезным вызовом. Разразившаяся пандемия коронавируса COVID-19 изменила привычный стиль жизни миллиардов людей.

Пандемия уже унесла жизни более трех с половиной миллионов человек. Более 150 миллионов переболели, многие из них до сих пор испытывают последствия для здоровья. По имеющимся оценкам перенесенное заболевание (даже в легкой форме) может привести к существенному сокращению продолжительности жизни.

Благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих странах были быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от заражения COVID-19. Это касается и нашей страны, в которой массовая вакцинация жителей началась еще в декабре 2020 года. История различных эпидемий в прошлом показывает, что именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию.

В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим без каких-либо ограничений. При этом темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%.

Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60–70% населения имеют защиту от заражения. Если учесть, что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением времени, то этот эпидемический порог может быть не достигнут, если мы сегодня не обеспечим вакцинацию большей части населения. Соответственно, пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом ограничения. Поэтому для россиян так важно сделать прививку от COVID-19 как можно быстрее.

Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям.

Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни.

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