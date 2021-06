Лауреаты Нобелевской премии и другие эксперты опубликовали Срочный призыв к действиям по итогам саммита «Наша планета, наше будущее» 29 апреля 2021 года.



Преамбула

Нобелевская премия была создана для того, чтобы отмечать продвижение на пути «к величайшему благу для человечества». Она поощряет успехи тех, кто помогает строить безопасный, процветающий мир без войн, основанный на научном суждении.

«Наука — это основа для всякого прогресса, облегчающего тяготы жизни и уменьшающего страдания» (Мария Кюри, лауреат Нобелевской премии 1903 и 1911 годов).

Наука — это глобальное общее благо, направленное на поиск истины, знаний и инноваций, улучшающих жизнь. В настоящее время человечество лицом к лицу столкнулось с новыми вызовами в беспрецедентном масштабе. Первый саммит лауреатов Нобелевской премии проходит в обстановке глобальной пандемии, кризиса неравенства, экологического, климатического и информационного кризисов. Эти наднациональные кризисы взаимосвязаны и угрожают тем огромным достижениям, которых мы добились в развитии человечества. Особое беспокойство вызывает тот факт, что регионы, которые, согласно прогнозам, испытают на себе множество аккумулированных негативных последствий глобальных изменений, являются домом для многих беднейших сообществ и для коренных народов. Саммит проходит на фоне беспрецедентных темпов урбанизации и на пороге технологических прорывов, связанных с цифровизацией, прогрессом в области искусственного интеллекта, повсеместного сбора данных, биотехнологий и нанотехнологий, которые в ближайшие десятилетия могут изменить все аспекты нашей жизни.

«Никогда раньше нам не приходилось сталкиваться с такого уровня проблемами, стоящими перед глобально взаимосвязанным обществом. Никто точно не знает, какое же решение сработает, так что важно создать систему, которая может быстро развиваться и адаптироваться» (Элинор Остром, лауреат Нобелевской премии 2009 года).

Саммит был созван, чтобы обсудить переход к глобальной устойчивости в интересах процветания и равенства. Из всех естественных ресурсов наиболее ограничены запасы времени. Следующее десятилетие имеет решающее значение: необходимо вдвое сократить глобальные выбросы парниковых газов, остановить и обратить вспять разрушение природы. Важным условием для такой трансформации является устранение дестабилизирующего неравенства повсюду в мире. Если в этом десятилетии не будут предприняты трансформационные меры, то будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе. Сообществам грозят крупномасштабные необратимые изменения биосферы Земли и нашей жизни как ее части.

«Для выживания человечества и для перехода на новые уровни необходим новый тип мышления» (Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии 1921 года).

Нам нужно заново продумать наши взаимоотношения с планетой Земля. Для сохранения жизни на нашей планете, как от отдельных индивидов, так и от целых со обществ, требуется стать эффективными хранителями всеобщего достояния — климата, льда, земли, океана, пресной воды, лесов, почв и богатого разнообразия жизни, которые регулируют состояние нашей планеты и вместе создают уникальную и гармоничную систему жизнеобеспечения. В настоящее время существует экзистенциальная потребность в построении экономики и сообществ, поддерживающих гармонию земной системы, а не разрушающих ее.

Наша планета

«Кажется подходящим использовать термин антропоцен для описания текущей эпохи» (Пауль Крутцен, лауреат Нобелевской премии 1995 года).

Последние 12000 лет геологи называют эпохой голоцена. Замечательной особенностью этого периода была относительная стабильность земной системы. Но время стабильного существования голоцена теперь позади. Человеческие сообщества сейчас являются главной движущей силой изменений в биосфере Земли. Судьбы биосферы и человеческих обществ, встроенных в нее, ныне глубоко переплетены и развиваются вместе. Земля вступила в новую геологическую эпоху — антропоцен. Есть основания полагать, что ее началом были 1950-е годы — всего лишь одну человеческую жизнь назад. Эпоха антропоцена, скорее всего, будет характеризоваться скоростью, масштабом и потрясениями на глобальном уровне.

Здоровье планеты

Здоровье природы, нашей планеты и людей тесно взамосвязаны. Риск пандемии — один из многих глобальных рисков для здоровья в эпоху антропоцена. Риски пандемий сейчас выше из-за разрушения естественной среды обитания, тесно переплетенных сообществ и дезинформации.

Пандемия COVID-19 — величайшее общемировое потрясение со времен Второй мировой войны. Она стала причиной огромных страданий и лишений. Ответ науки, данный на переднем фронте происходящей катастрофы, от обнаружения вируса до разработки вакцины, был надежным и эффективным. Есть чему поаплодировать. Однако были и очевидные провалы. Самые бедные и маргинализованные слои общества остаются наиболее уязвимыми. Масштабы этой катастрофы можно было бы значительно уменьшить за счет превентивных мер, большей открытости, за счет разработки систем раннего обнаружения и более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Для снижения риска таких зоонозных заболеваний как COVID-19, необходим многосторонний подход, включающий в себя представление о «едином здоровье» — тесной связи между здоровьем человека, здоровьем других животных и состоянием окружающей среды. Быстрая урбанизация, интенсификация сельского хозяйства, чрезмерная эксплуатация, уничтожение мест обитания большой части диких животных — всё это способствует увеличению численности мелких млекопитающих, таких как грызуны. Кроме того, эти изменения в землепользовании заставляют животных переносить свою деятельность с естественных экосистем на сельскохозяйственные угодья, городские парки и другие районы, где доминирует человек, что значительно увеличивает контакты с людьми и риск передачи болезней.

Мировое достояние

Глобальное потепление и уничтожение среды обитания представляют собой не что иное, как обширный и неконтролируемый эксперимент над системой жизнеобеспечения Земли. Многочисленные факты показывают, что впервые за время нашего существования действия человечества дестабилизируют критические части системы Земли, определяющие состояние планеты.

В течение 3 миллионов лет повышение средней глобальной температуры не превышало 2° C, но этот уровень может быть превзойден всего за одно нынешнее столетие. Этот путь уже привел нас к потеплению на 1,2° C — к самой высокой температуре на Земле с тех пор, как мы покинули последний ледниковый период около 20 000 лет назад, — и он приведет нас к потеплению более чем на 3° C через 80 лет.

В то же время мы теряем устойчивость Земли, мы уже преобразовали половину суши за пределами ледяных щитов, в основном за счет расширения сельского хозяйства. Из примерно 8 миллионов видов, обитающих на Земле, около 1 миллиона находятся под угрозой. По существующим оценкам, с 1970-х годов популяция позвоночных сократилась на 68%.

Неравенство

«Единственное устойчивое процветание — это всеобщее процветание» (Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 года).

В то время как экономическому росту способствуют все слои общества, богатые в большинстве обществ берут себе непропорционально большую долю растущего богатства. Эта тенденция стала более выраженной в последние десятилетия. В крайне неравноправных обществах с большим диспаритетом в таких областях, как здравоохранение и образование, самые бедные с большей вероятностью останутся в ловушке бедности на протяжении нескольких поколений.

Более равноправные общества, как правило, имеют высокие показатели в рейтинге благополучия и счастья. Уменьшение неравенства увеличивает социальный капитал. Возникает большее чувство общности и большее доверие к правительству. Эти факторы облегчают принятие коллективных долгосрочных решений. Будущее человечества зависит от способности принимать долгосрочные коллективные решения в эпоху антропоцена.

Ожидается, что пандемия COVID-19, крупнейшее экономическое бедствие со времен Великой депрессии, усугубит неравенство в тот самый момент, когда неравенство оказывает явное дестабилизирующее политическое воздействие во многих странах. Ожидается также, что изменения климата еще больше обострят неравенство. Уже сейчас самые бедные, зачастую живущие в уязвимых сообществах люди больше всего страдают от воздействия климата и живут в районах с вредными для здоровья энергосистемами, которые, например, загрязняют воздух. И хотя урбанизация принесла множество социальных выгод, она также усугубляет существующие и создает новые неравенства.

Напрашивается неизбежный вывод о том, что неравенство и проблемы глобальной устойчивости глубоко взаимосвязаны. Уменьшение неравенства положительно повлияет на вовлечение людей в коллективное принятие решений.

Технологии

Ускоряющаяся технологическая революция, включая информационные технологии, искусственный интеллект и синтетическую биологию, повлияет на ситуацию с неравенством, рабочие места и экономику в целом с разрушительными последствиями. В целом технический прогресс пока что лишь ускорил наш путь к дестабилизации планеты. Без продуманного подхода технологическая эволюция вряд ли приведет к преобразованиям, способствующим устойчивости. В ближайшие десятилетия крайне важно обдумать стратегию и направить технологическую революцию на достижение общественных целей.

Признание необходимости срочных мер и принятие сложности

Останется ли Земля пригодна для жизни человека в будущем, зависит от коллективных действий, предпринимаемых человечеством сейчас. Появляется всё больше свидетельств того, что 2020—2030 годы станут решающим десятилетием. Необходимо остановить губительные воздействия на природу и противостоять глубокому неравенству. В 2021-2030-е годы необходимо вдвое сократить общемировые выбросы парниковых газов. Одно это требует коллективного управления всеобщим достоянием ради блага будущего человечества — всеми живыми и неживыми системами на Земле, которыми пользуются сообщества и которые в то же время регулируют состояние планеты.

Помимо срочности, мы должны принять всю сложность ситуации. По мере роста человеческих и технологических сетей человечество сталкивается с растущими рисками из-за сетевой взаимосвязанности и эффекта домино. Пандемия 2020/2021 годов стала потрясением для здравоохранения, а затем обрушились экономические потрясения. Мы должны признать, что неожиданные события — это новая норма, и научиться управлять сложным и неожиданным поведением.

Наше будущее

Десятилетие действий

Настало время предотвратить необратимые изменения. Приближается переломный момент для ледовых щитов —некоторые части антарктического ледяного покрова, возможно, уже пересекли порог необратимости. Циркуляция тепла в Северной Атлантике однозначно замедляется из-за ускоренного таяния льда. Это может дополнительно повлиять на муссоны и стабильность основных частей Антарктиды. Тропические леса, вечная мерзлота и коралловые рифы также приближаются к переломным моментам. Оставшийся эмиссионный бюджет СО 2 , сверстанный с расчетом на то, чтобы с вероятностью в 67% глобальное потепление не превысил 1,5° C, будет исчерпан до 2030 года. В то же время каждую неделю до 2050 года городское население будет увеличиваться примерно на 1,3 миллиона человек, требуя новых зданий и дорог, водопроводных и канализационных, а также энергетических и транспортных систем. Строительство и эксплуатация этих инфраструктур будут энергоемкими и потребуют значительных выбросов, если не будут внесены серьезные изменения в их дизайн и использование.

В 2021 году крупные саммиты придадут политический и общественный импульс действиям в области климата, биоразнообразия, продовольственных систем, опустынивания и океанологии. В 2022 году мероприятие «Стокгольм 50+» будет посвящено 50-летию первого «Саммита Земли». Это важная возможность поразмышлять о прогрессе в достижении Целей Устойчивого Развития (ЦУР, Sustainable Development Goals (SDGs)), объявленных Организацией Объединенных Наций, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Тем не менее, существует разрыв между неотложной необходимостью действовать (о чем свидетельствуют эмпирические данные), и тем, как неспешно реагируют выборные политики: мир поворачивается слишком медленно.

Управление планетой

«Мы должны разрушить стены, которые раньше разделяли науку и общество и способствовали беспрепятственному распространению недоверия и невежества. Если что-то и мешает людям принять вызовы наших дней, так это вот такие препятствия» (Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna), лауреат Нобелевской премии 2020 года).

Для эффективного управления планетой нужно обновить нашего голоценовое мировоззрение. Мы должны действовать быстро, масштабно с осознанием взаимозависимости между нами и нашим домом — планетой Земля. Больше всего планетарному управлению будет способствовать усиление социального капитала — построение доверия внутри сообществ и между сообществами.

Возможно ли новое мировоззрение? 193 страны продекларировали признание целей устойчивого развития. Глобальная пандемия способствовала более широкому осознанию глобальной взаимосвязанности, хрупкости и рисков. И всё больше людей, если обладают для этого экономическими возможностями, всё чаще принимают решения более отвечающие ЦУР при выборе транспорта, потребления и использования энергии. Они часто опережают меры, предпринятые правительствами. И все чаще экологически чистые варианты, например, солнечная и ветровая энергия, оказываются сопоставимы по цене с альтернативами ископаемому топливу или даже дешевле — и становятся всё дешевле.

Сегодня на уровне глобальных систем вопрос не в том, откажется ли человечество от ископаемого топлива. Вопрос в том, сделаем ли мы это достаточно быстро. Решения от мобильности на электродвигателях до энергоносителей с нулевым выбросом углерода и устойчивых продовольственных систем сегодня часто продвигаются и внедряются по экспоненте. Как сохранить этот темп? Следующие семь предложений создают основу для эффективного управления планетой.

ПОЛИТИКА: Дополните ВВП как показатель экономического успеха показателями истинного благополучия людей и природы. Признайте, что увеличивающееся неравенство между богатыми и бедными питает недовольство и недоверие, подрывая общественный договор, необходимый для трудного, долгосрочного коллективного принятия решений. Признайте, что ухудшение устойчивости экосистем подрывает будущее человечества на Земле.

ИННОВАЦИИ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИИ: Для быстрых преобразований необходим динамизм экономики. Правительства были в авангарде финансирования трансформационных инноваций в последние 100 лет. Масштаб сегодняшних проблем потребует широкомасштабного сотрудничества между исследователями, правительством и бизнесом с упором на глобальную устойчивость.

ОБРАЗОВАНИЕ: Образование для всех возрастов должно делать акцент на доказательном подходе, научном методе и научном консенсусе, чтобы обеспечить наших потомков необходимым фундаментом для политических и экономических изменений. Университеты должны в срочном порядке включить концепции управления планетой во все учебные программы. В меняющемся, неспокойном веке мы должны вкладывать инвестиции в обучение на протяжении всей жизни и в создание мировоззрения, основанного на фактах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Группы с особыми интересами и ангажированные СМИ могут усиливать дезинформацию и ускорять ее распространение через социальные сети и другие цифровые средства коммуникации. Таким образом, эти технологии могут использоваться для подрыва веры в общие цели и общественного доверия. Общества должны безотлагательно принять меры для противодействия индустриализации дезинформации и найти способы улучшения глобальных систем связи на благо устойчивого будущего.

ФИНАНСЫ И БИЗНЕС: Инвесторы и компании должны признать принципы рециркуляции и регенерации материалов и применять научно обоснованные требования для всех глобальных ресурсов и основных экосистемных услуг. Следует честно оценивать экономические, экологические и социальные последствия.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: необходимы большие инвестиции в международные сети научных институтов, чтобы обеспечить устойчивое сотрудничество в междисциплинарных исследованиях для глобальной устойчивости, а также в трансдисциплинарной науке, объединяющей различные системы знаний, включая местные, коренные и традиционные знания.

ЗНАНИЯ: пандемия продемонстрировала ценность фундаментальных исследований для политиков и общественности. Насущно понимание важности постоянных инвестиций в фундаментальные исследования. Кроме того, мы должны разработать новые бизнес-модели для свободного обмена всеми научными знаниями.

Заключение

Глобальная устойчивость предлагает единственный реальный путь к безопасности, справедливости, здоровью и прогрессу человека. Человечество долго пробуждалось к осознанию вызовов и возможностей активного управления планетой. Но мы пробуждаемся. Принятие долгосрочных, научно обоснованных решений всегда проигрывает в борьбе с потребностями настоящего. Политики и ученые должны работать вместе, чтобы преодолеть разрыв между экспертными данными, краткосрочными целями политики и выживанием всего живого на этой планете в эпоху антропоцена. Долгосрочный потенциал человечества зависит от нашей сегодняшней способности ценить наше общее будущее. В конечном итоге это означает умение ценить устойчивость общества и биосферы Земли.

Перевод Любы Сумм и Наталии Деминой

Источник: www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit

Питер Агре (Peter Agre), лауреат Нобелевской премии по химии (2003) за открытие и исследование аквапорина

Харви Алтер (Harvey Alter), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2020) за открытие вируса гепатита C

Амано Хироси (Hiroshi Amano), лауреат Нобелевской премии по физике (2014) за создание светоизлучающих диодов

Фрэнсис Арнольд (Frances Arnold), лауреат Нобелевской премии по химии (2018) за работы по направленной эволюции

Барри Бэриш (Barry Barish), лауреат Нобелевской премии по физике (2017) за экспериментальную регистрацию гравитационных волн

Франсуаза Барре-Синусси (Françoise Barré-Sinoussi), лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (2008) за свое участие в открытии вируса иммунодефицита

Георг Беднорц (Georg Bednorz), лауреат Нобелевской премии по физике (1987) за открытие высокотемпературной сверхпроводимости

Карлуш Фелипе Шименеш Белу (Carlos Filipe Ximenes Belo), лауреат Нобелевской премии мира (1996) за усилия по справедливому и мирному разрешению конфликта в Восточном Тиморе

Пол Берг (Paul Berg), лауреат Нобелевской премии по химии (1980) за фундаментальные исследования нуклеиновых кислот

Дж. Майкл Бишоп (J. Michael Bishop), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1989) за открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов

Элизабет Блэкберн (Elizabeth H. Blackburn), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2009) за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы

Линда Бак (Linda Buck), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2004) за исследования обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния

Уильям Кэмпбелл (William Campbell), лауреат Нобелевской премию по физиологии и медицине (2015) за открытие новых методов лечения паразитарных инфекций и малярии

Марио Капекки (Mario Capecchi), лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (2007) за создание и развитие метода нокаут гена

Томас Чек (Thomas Cech), лауреат Нобелевской премии по химии (1989) за открытие каталитических свойств рибонуклеиновых кислот

Мартин Чалфи (Martin Chalfie), лауреат Нобелевской премии по химии (2008) за открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка

Стивен Чу (Steven Chu), лауреат Нобелевской премии по физике (1997) за исследования в области охлаждения и улавливания атомов с использованием лазерных технологий

Аарон Чехановер (Aaron Ciechanover), лауреат Нобелевской премии по химии (2004) за открытие убиквитин-опосредованной деградации белков в протеосомах

Майрид Корриган-Магир (Mairead Corrigan—Maguire), лауреат Нобелевской премии мира (1976) за создание движения, положившему конец кровавому конфликту в Северной Ирландии

Роберт Кёрл (Robert Curl Jr.), лауреат Нобелевской премии по химии (1996) за открытие фуллеренов

Далай-лама XIV, лауреат Нобелевской премии мира (1989)

Иоганн Дейзенхофер (Johann Deisenhofer), лауреат Нобелевской премии по химии (1988) за установление трехмерной структуры фотосинтетического реакционного центра

Питер Доэрти (Peter C. Doherty), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1996) за открытия, связанные с клеточным иммунитетом

Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna), лауреат Нобелевской премии по химии за разработку метода редактирования генома (2020)

Жак Дюбоше (Jacques Dubochet), лауреат Нобелевской премии в области химии (2017) за развитие метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул в растворах с большим разрешением

Ширин Эбади (Shirin Ebadi), лауреат Нобелевской премии мира (2003) за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей

Мохаммед Мостафа эль-Барадеи (Mohamed ElBaradei), лауреат Нобелевской премии мира (2005) за усилия, направленные на то, чтобы ядерная энергия использовалась только в мирных целях

Герхард Эртль (Gerhard Ertl), лауреат Нобелевской премии по химии (2007) за исследования химических процессов на твёрдых поверхностях

Эндрю Файер (Andrew Fire), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2006) открытие РНК-интерференции — эффекта гашения активности определенных генов

Иоахим Франк (Joachim Frank), лауреат Нобелевской премии по химии (2017)

Джером Фридман (Jerome Friedman), лауреат Нобелевской премии по физике (1990) за основополагающие исследования, подтверждающие существование кварков

Лейма Гбови (Leymah Gbowee), лауреат Нобелевской премии мира (2011) за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в построении мира

Уолтер Гилберт (Walter Gilbert), лауреат Нобелевской премии по химии (1980) за метод секвенирования ДНК

И еще 100 подписей.

