Крымский поход

Уважаемая редакция!

В свое время Крым был базой для совершавших набеги на Русь крымских татар. При Екатерине Россия взяла Крым под свою руку. Но и в дальнейшем этот полу­остров играл особую роль в истории нашей страны. Вспомните героическую оборону Севастополя во время Крымской войны и во время Великой Отечественной войны. Из-за прихоти одного плешивого лидера Крым оказался оторван от России, но — всему свое время — Владимир Владимирович вернул России Крым, Крым теперь наш!

Вместе с Крымом в родную гавань вернулись и научные организации полуострова, обсерватории и гидрологические институты. Ну и, конечно, Институт виноградарства и виноделия. Который просто обязан быть на благословенной крымской земле, на которой отдыхали цари, князья, писатели, поэты и миллионы советских трудящихся.

Не удивляет поэтому, что на эту землю обратило свой взгляд всевидящее око нашего курчатовского НБИКС-гения. В начале мая Михаил Валентинович Ковальчук посетил Крым и принял участие в торжественном открытии дома ученых «Дача Курчатова». Он подписал соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем. СМИ сообщают, что первого мая на набережной Ялты простые крымчане могли наблюдать Михаила Валентиновича Ковальчука в хорошем настроении. «Он был весел, в светлом костюме, окружен благообразными друзьями с букетами цветов», — пишут СМИ. Примерно в то же самое время Крым посетил министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков.

Наряду с этим ходят слухи о том, что формальными и официальными мероприятиями дело не ограничилось: Михаил Валентинович провел также неформальные переговоры с директорами ряда крымских институтов. И якобы в процессе неформального общения он склонял директоров к переходу в Курчатовский институт под, так сказать, эгиду современной Афины Паллады.

Так это или не так, я не знаю, но склонен считать, что, как минимум, определенная доля правды в этом есть. Ведь совсем недавно, в апреле этого года, российское правительство приняло решение о включении Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов в состав НИЦ «Курчатовский институт». А это ого-го какой институт! Мощнейший центр прикладной науки, где создаются новейшие материалы для двигателей истребителей пятого поколения, его директор — академик Евгений Николаевич Каблов — несколько лет назад конкурировал с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком за пост президента Российской академии наук.

Как можно это понять? Очень просто: прикладная наука, инновационные разработки — всё это, чтобы выходить на лидирующие позиции в мире, обходить сильных конкурентов, нуждается в новых идеях, в новых подходах. А что может быть более плодотворно, чем поток идей, генерируемых новой НБИКС-парадигмой, объединяющей распавшуюся когда-то на тысячи направлений науку в единое целое?!

Косная Академия наук, под руководством Юрия Осипова десятки лет не желающая выйти на дорогу модернизации, отвергала Михаила Валентиновича, не позволив стать ему своим полноправным членом. Именно это и стало, думаю, причиной объявленных правительством реформ, поскольку реформа науки не только назрела, но и перезрела, промедление стало смерти подобно.

И вот академические институты попали сначала в ФАНО, а затем в Минобрнауки. Но время не стоит на месте, и сосредоточенная на фундаментальной науке Академия уже не является пределом желаний для сменщика научной парадигмы: Михаила Валентиновича влечет желание вывести на новые высоты не только науку, но и экономику нашей страны, поэтому он заинтересован в том, чтобы в орбиту влияния Курчатовского института вошли не только бывшие академические институты, но и институты, специализирующиеся на прикладных исследованиях и разработках.

Да, можно сколько угодно иронизировать над тем, что вместо Академии наук Ковальчук строит свою Ковальчукадемию, но эти шутки — лишь отражение неизбежного процесса собирания российской науки вблизи центра интеллектуального превосходства. У меня нет сомнений, что через 5–10 лет большая часть хоть чего-нибудь стоящих некогда институтов Российской академии наук станут подразделениями НИЦ «Курчатовский инстититут», а остальные научные организации будут переданы в ведение университетов для укрепления их научной составляющей. И тогда, уверен, руководимая единой волей и мощнейшим умом Ковальчукадемия сможет наконец вывести нашей страну в пятерку стран-лидеров во исполнение указаний нашего любимого президента!

Ваш Иван Экономов

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