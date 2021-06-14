Поздравляем!

Накануне Дня независимости России были объявлены имена лауреатов Госпремии Российской Федерации в области науки и технологий 2020 года.

Очень рады, что высокую награду получили Евгений Александров, академик РАН, профессор, зав. лабораторией Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, и Валерий Запасский, докт. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. Исследовательской лаборатории оптики спина им. И. Н. Уральцева СПбГУ. Премия им присуждена за создание и развитие нового научного направления — спектроскопии спиновых шумов.

Госпремия также присуждена директору и зам. директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Минздрава России: академику РАН Александру Гинцбургу и члену-корреспонденту РАН Денису Логунову. Кроме того, наградой был отмечен докт. биол. наук, член-корреспондент РАН, начальник 48-го Центрального НИИ Минобороны России Сергей Борисевич. Они стали лауреатами за их вклад за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка вируса SARS-CoV-2.

Высокой наградой были также награждены трое медиков, участвовавших в создании фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи. Лауреатами стали академики РАН: Евгений Чойнзонов, директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, и Игорь Решетов, директор Института кластерной онкологии им. профессора Л. Левшина Первого Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Минздрава России. Третьим в списке оказался декан стоматологического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Садулла Абакаров.

По материалам kremlin.ru/supplement/5654

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