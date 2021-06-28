Дураки и вирус

Уважаемая редакция!

Установившаяся в Москве в конце июня небывалая жара, конечно, порядком портит мне настроение. И работать трудно: хорошо, что заявку на новый конкурс РНФ удалось подать до начала этой жары, — на даче шашлыки с водочкой не очень идут. Что тут скажешь: даже в 2010 году, печально знаменитом своей адской жарой, пожарами и смогом, в конце июня было холоднее.

Впрочем, на даче даже жара особого хаоса и развала не создает, чего не скажешь про жизнь общества и рабочий процесс. Поскольку, помимо зноя, над страной простер свои крыла — или шипы — коронавирус.

Как заставить себя носить маску в 35-градусную жару, когда и просто работать сложно, когда голова решительно отказывается соображать? Но маски — это лишь часть проблемы, основной вопрос — в других ограничениях. В переводах на дистанционную занятость, к дистанционному обучению. Да и вакцинация создает проблемы. Нет, конечно, для разумного человека нет никакой проблемы с тем, чтобы вакцинироваться. Я вот сделал это уже давно, без всякого принуждения.

Однако Россия — страна непуганых дураков, и, к сожалению, это во всю силу проявляется и в период пандемии. Ладно бы, многие просто недооценивали опасность заболевания и вели себя наплевательски, не носили масок в транспорте и магазинах, не соблюдали социальной дистанции на работе. Да кто ее у нас вообще соблюдает? Это в Англии может уйти в отставку министр здравоохранения, обнимавшийся и целовавшийся со своей помощницей, из-за нарушения правил социальной дистанции, у нас такое немыслимо.

Да, мы, русские, за последнюю сотню с небольшим лет много пережили, в том числе и гибель миллионов соотечественников, и дополнительная сотня-другая тысяч умерших от коронавируса не произведет на очень многих большого впечатления. Это понятно. Но вот как быть с теми, кто верит в теории заговора, кто категорически против прививок? А таких идиотов кругом хоть пруд пруди. Они читают всякую чушь и разносят ее! Вышки 5G строятся для распространения коронавируса, прививки как чипирование, смерть всех привитых через пару лет. Где у нас в России вышки 5G? Какие чипы могут вам впрыснуть с нашим «Спутником», откуда они у нас могли появиться? Разве что Михаил Валентинович сваял нанобиоботов… В чем смысл смерти всех привитых через два года? Нет у этих людей ответа, не думают они об этом. Бессмысленные, оголтелые люди действуют как зомби.

Обязательная вакцинация? Ну то есть как обязательная? Наш лучший в мире пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что вакцинация у нас добровольная, поскольку не желающий ее проходить сотрудник может уволиться и найти другую работу. И да, такие люди уже находятся. Мне один знакомый рассказал, что в их вузе сотрудница охраны решила уволиться, если от нее потребуют вакцинации.

И в этом я вижу серьезнейшую проблему. Да, наша страна в XX веке несла огромные потери, это факт. И поэтому мы терпимы к жертвам. Но вот уровень образования и пропаганды научных знаний в СССР был очень высоким. Вакцинация от опасных болезней велась в плановом порядке и никаких проблем не представляла. Простое у людей было к этому отношение: «Ну, подумаешь, укол! Укололи и — пошел». Это в буржуазных странах были всякие антипрививочные движения, а у нас в разной степени альтернативно интеллектуально одаренные деятели не имели возможности вести свою агитацию. Опять же, никаких соплей по поводу «прав человека», добровольности выбора и пр. не было. Какое может быть право выбора у психически нездоровых людей и дебилов, у тех, кто не в состоянии принимать адекватные решения?

Считаю, что необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации. Во-первых, необходимо, руководствуясь серьезностью положения, принять жесткие меры по отношению к разного рода ковид-диссидентам, антипрививочникам и пр. Пусть эти неадекватные деятели займут свое место в психушках. Во-вторых, российским университетам и Академии наук следует выделить внушительные дополнительные средства на просветительскую деятельности и пропаганду научных знаний.

Классик говорил, что у нас есть две беды — дураки и дороги. С дорогами ситуация постепенно улучшается, а вот с первыми никаких улучшений нет. Работы тут еще непочатый край.

Ваш Иван Экономов

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