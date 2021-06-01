Борис Михайлович Болотовский (20.09.1928 — 28.05.2021)

Сахаровский центр* с прискорбием извещает, что 28 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался Борис Михайлович Болотовский — член-учредитель Центра, друг Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннэр, крупный физик-теоретик и давний сослуживец А. Д. Сахарова по Физическому институту Академии наук (ФИАН).

С самого первого учредительного собрания в марте 1990 года и до своего последнего дня Борис Михайлович — с его жизненным опытом, тактом и твердостью — оставался реально действующим членом Центра. Он был глубоко предан Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне, посещал их в горьковской ссылке. Будучи членом КПСС, Борис Михайлович вместе с другими коммунистами Теоретического отдела и его главой академиком В. Л. Гинзбургом ограждал А. Д. Сахарова от травли внутри института, создавал вокруг него климат коллегиальной солидарности.

Наделенный литературным талантом и неповторимым чувством юмора, Борис Михайлович оставил замечательные воспоминания, многие из которых стали классикой жанра: «Сахарная голова», «Уголовное дело», «Один день в городе Горьком» и др. День столетнего юбилея А. Д. Сахарова был отмечен выходом в свет документального фильма «Дело Сахарова», в котором интервью с Борисом Михайловичем занимает важное место.

Доктор физико-математических наук, Борис Михайлович с 1950 года продуктивно работал в Тео­ретическом отделе ФИАН, где составил себе имя признанного специалиста в области электромагнитного излучения. На почетном месте его научной специализации стоит история науки. Его книгу о гениальном английском физике Оливере Хевисайде, а также воспоминания о коллегах — Юрии Гольфанде, Давиде Киржнице, Михаиле Левине и многих других — читают и будут перечитывать поколения физиков. Нам еще предстоит собрать всё написанное им «на вольные темы». Для студентов физфака МГУ Борис Болотовский — автор неумирающего студенческого гимна «Дубинушка», шедевра коллективной самоиронии.

Мы сохраним светлую память о Борисе Михайловиче Болотовском.

Правление Сахаровского центра и его сотрудники

* Минюст РФ внес «Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр) в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Это решение СЦ обжалует в суде.

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