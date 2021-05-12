Заключение о проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности»

Анализ проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» (далее — Положение) показывает, что его принятие нанесет огромный вред просветительству в России. Взамен поощрения развития просветительства проектом предлагается комплекс мер, направленных на ограничение этой деятельности в России. Считаем, что задачей Правительства РФ в данной ситуации должно стать узкое толкование соответствующего закона, направленное на его применение исключительно в целях недопущения конкретных противоправных действий. В Положении должен содержаться исчерпывающий список ситуаций, в которых государство может вмешиваться в просветительскую деятельность.

В частности, из Положения должны быть исключены все требования к лицам, осуществляющим просветительскую деятельность, в том числе требования соответствия этой деятельности 331-й статье Трудового кодекса, в которой речь идет о педагогической, а не о просветительской деятельности; требования, относящиеся к здоровью указанных лиц и ограничения по их возрасту; требование двухлетнего стажа работы и др. Просветители в огромном большинстве не являются профессиональными работниками, поэтому выполнение подобных требований для них невозможно. Исключение этих лиц из сферы просветительской деятельности равнозначно удушению просветительства в России.

Требование о заключении договора должно применяться только в случаях возмездного оказания услуг просветителями. Во всех остальных случаях подобное бюрократическое требование явится оскорбительным для просветителей, на протяжении многих лет бескорыстно выполняющих свою работу, и создаст препятствия для продолжения этой работы.

Из Положения должна быть исключена регламентация просветительской работы организациями, осуществляющими свою основную деятельность в сфере науки и культуры. Общество должно быть благодарно научно-исследовательским организациям, осуществляющим просветительскую деятельность, и государство не должно создавать препоны для этой деятельности.

Предлагаем отклонить данный проект и привлечь к его дальнейшей разработке представителей просветительского сообщества.

Клуб «1 июля»

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