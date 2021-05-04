«Экономическое отставание — закономерный результат»

Открытое письмо ученых-экономистов

Мы, сообщество экономистов, работающих в ведущих университетах в России и за ее пределами, крайне обеспокоены траекторией развития Российской Федерации в последние годы. Мы считаем, что политические репрессии, отсутствие сменяемости власти и политической конкуренции уже привели к катастрофическим последствиям для российской экономики и дорого обойдутся ей и в ближайшие годы. Мы требуем освободить Алексея Навального и прекратить незаконное преследование его сторонников и участников мирных протестных акций.

«Потерянное десятилетие», отсутствие экономического роста в 2010-х годах, и угроза еще одного потерянного десятилетия — это невосполнимое экономическое отставание на многие годы вперед. В 2010-е годы доля России в мировом ВВП упала с 3% до 2% и, согласно прогнозам, продолжит снижаться в 2020-е годы, возвращая Россию на уровень начала 2000-х. Россия растет существенно медленнее мировой экономики, увеличивая свое отставание от развитых стран. За последние 10 лет по ВВП на душу населения Россия пропустила вперед Венгрию, Польшу, Румынию, Хорватию, Латвию, Турцию, Малайзию и Панаму — страны с менее благоприятными начальными условиями с точки зрения человеческого капитала и природных ресурсов.

Экономическое отставание последних 10 лет — не случайность, а закономерный результат отсутствия политической конкуренции, которая, в свою очередь, приводит к ухудшению инвестиционного климата, монополизации и неэффективности экономики, всеобъемлющей коррупции. Для стабильного долгосрочного экономического развития необходимы восстановление системы сдержек и противовесов, защита прав собственности и верховенство права.

Ключевой причиной экономической стагнации является использование правоохранительной и судебной системы против частного бизнеса и для защиты коррупционных интересов чиновников. В России ежегодно открываются десятки тысяч уголовных дел против частных предпринимателей с целью отъема бизнеса. Кардинальная реформа правоохранительной и судебной системы — необходимое условие для перезапуска экономического роста в России. Подобная реформа невозможна в условиях использования правоохранительной и судебной системы в политических целях. Прекращение политических репрессий, освобождение политических заключенных, либерализация политической системы, допуск оппозиционных политиков и партий на выборы всех уровней власти, от муниципальной до федеральной, — необходимые условия для избежания экономических и социальных потрясений и возвращения к устойчивому экономическому росту.

Процветание России в XXI веке напрямую зависит от человеческого капитала. Незащищенность прав и свобод приводит к массовому оттоку из России предпринимателей и специалистов. Либерализация политической системы, регулярная сменяемость власти на честных и конкурентных выборах и в первую очередь отказ от политических репрессий, а также освобождение политзаключенных необходимы, чтобы Россия стала привлекательным местом для профессиональной самореализации и предпринимательства, без чего невозможны эффективные экономические реформы и ускорение экономического роста.

21 апреля 2021 года

Майкл Алексеев, профессор экономики, Университет штата Индиана

Екатерина Волкова, профессор финансов, Мельбурнский университет

Сергей Гуриев, профессор экономики, Сьянс По, Париж

Константин Егоров, профессор экономики, Российская экономическая школа

Екатерина Журавская, профессор экономики, Парижская школа экономики

Олег Ицхоки, профессор экономики, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе

Василий Коровкин, профессор экономики, Карлов Университет, Прага

Иван Королев, профессор экономики, Бингемтонский университет

Лидия Косенкова, профессор экономики, Университет Вирджинии

Алекс Крумер, профессор экономики, Университетский колледж Мольде, Норвегия

Константин Кучерявый, профессор экономики, Университет Токио

Андрей Маленко, профессор финансов, Мичиганский университет

Максим Миронов, профессор финансов, IE Business School, Мадрид

Дмитрий Мухин, профессор экономики, Университет Висконсина

Анна Нахмурина, профессор финансов, Йельский университет

Мария Петрова, профессор экономики, Университет Помпеу Фабра, Барселона

Илья Сегал, профессор экономики, Стэнфордский университет

Андрей Симонов, профессор финансов, Колумбийский университет

Константин Сонин, профессор, Чикагский университет

Галина Хэйл, профессор экономики, Университет Калифорнии в Санта-Крузе

Антон Цой, профессор финансов, Университет Торонто

Виктор Черножуков, профессор экономики, Массачусетский технологический институт

Михаил Шварц, главный экономист, Майкрософт

Денис Шишкин, профессор экономики, Университет Калифорнии в Сан-Диего

Оригинал: sites.google.com/view/ruseconopenletter/

Впервые опубликовано: echo.msk.ru/blog/echomsk/2826108-echo/

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