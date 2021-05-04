Половина россиян хотели бы видеть своих детей научными работниками

Накануне общего собрания Российской академии наук сотрудники Института психологии РАН и социологической группы ЦИРКОН провели два опроса, посвященных отношению российского общества к науке и РАН. Исследование проводилось по поручению Президиума РАН. Авторов опросов интересовал интерес респондентов к науке, их информированность о работе и достижениях ученых, уровень доверия к ученым, науке и РАН. Были и вопросы о престиже профессии ученого в обществе, научно-технологическом оптимизме (вере в решение социальных проблем с помощью науки), а также оценке востребованности науки властью и бизнесом, вовлеченности ученых в решение проблем общества.

Телефонный опрос проводился по общероссийской выборке (число респондентов — 1600, погрешность не превышает 3,6%) 11–17 апреля 2021 года и свидетельствует о высоком интересе россиян к науке: достижениями современной науки интересуются 64% опрошенных. В наибольшей степени этот интерес характерен для старшего поколения (72% среди респондентов старше 65 лет) и людей с высшим образованием (73%).

Второй опрос был проведен в Интернете Институтом психологии РАН 20–24 марта 2021 года (число респондентов — 2000, квотная выборка, репрезентирующая российских интернет-пользователей).

Более половины опрошенных считают профессию ученого уважаемой (59%) и престижной (54%). Несмотря на то что высокооплачиваемой профессию ученого считают только 20%, каждый третий опрошенный, безусловно, хотел бы видеть своего ребенка научным работником (29%), а еще 28%, скорее, хотели бы этого. В целом авторы опросов видят позитивную динамику: если в 1995 и 2011 годах положительно на этот вопрос отвечали соответственно 41 и 42% опрошенных (по данным Левада-центра*), то в 2021 году — 58% (по данным проведенных опросов) и даже 64% (по данным ВЦИОМ).

Большинство опрошенных россиян являются технологическими оптимистами: 80% считают, что развитие науки и технологий, как правило, меняет нашу жизнь к лучшему. Однако влияние ученых на ситуацию в стране оценивается очень низко: 60% убеждены, что власть недостаточно прислушивается к мнению ученых, а 68% – что российский бизнес сегодня недостаточно активно внедряет достижения наших ученых.

Авторы опроса предполагают, что причины такого отношения состоят в том, что только 5% опрошенных считают, что будущее нашей страны в наибольшей степени зависит от развития отечественной науки и технологий. Большинство связывают будущее России с качеством государственного управления (47%) или состоянием экономики и бизнеса (18%). Иными словами, в массовом сознании развитие науки и технологий является следствием, а не причиной благополучия государства.

По материалам

www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=5d258b54-7eb4-420f-b9a0-b36dafb0a941#content

* Принудительно внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»

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