ТрВ № 10 (329) за 2021 г.: Сахарову — 100 лет!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 329 от 18 мая 2021 года в PDF
Анонс номера
Сахарову — 100 лет!
Размышления об эволюции идей А. Д. Сахарова — стр. 1–3, 12–13, 16
«Диссернет»
Мария Лазебная продолжает сагу о поглощении крупнейшего фармакологического вуза России — стр. 4–5
Научная солидарность
Математики проведут День Азата Мифтахова — стр. 5
Реальная угроза?
Александр Чернокульский о смерчах в России — стр. 6–7
Нейронауки
Денис Тулинов о когнитивной обезьяне и научном полилоге — стр. 9
Бытие науки
Ирина Дежина о том, каким увидели проект «5–100» сотрудники вузов, — стр. 10
Закономерная случайность
Леонид Перлов анализирует причины стрельбы в школах — стр. 11
Свобода просветительства: отступать некуда
Просветители провели встречу у главного здания МГУ — стр. 15