ТрВ № 10 (329) за 2021 г.: Сахарову — 100 лет!

18.05.2021 / № 329 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 329 от 18 мая 2021 года в PDF

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Анонс номера

Сахарову — 100 лет!
Размышления об эволюции идей А. Д. Сахарова — стр. 1–3, 12–13, 16

«Диссернет»
Мария Лазебная продолжает сагу о поглощении крупнейшего фармакологического вуза России — стр. 4–5

Научная солидарность
Математики проведут День Азата Мифтахова — стр. 5

Реальная угроза?
Александр Чернокульский о смерчах в России — стр. 6–7

Нейронауки
Денис Тулинов о когнитивной обезьяне и научном полилоге — стр. 9

Бытие науки
Ирина Дежина о том, каким увидели проект «5–100» сотрудники вузов, — стр. 10

Закономерная случайность
Леонид Перлов анализирует причины стрельбы в школах — стр. 11

Свобода просветительства: отступать некуда
Просветители провели встречу у главного здания МГУ — стр. 15

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