Новые назначения

Управление науки Министерства энергетики — один из крупнейших источников финансирования фундаментальной науки в США. С ежегодным бюджетом более 7 млрд долл., оно финансирует очень широкий спектр научных направлений: от ядерной физики и физики элементарных частиц до геохимии, биологии, охраны окружающей среды, передовых суперкомпьютерных технологий и т. д. С приходом администрации Байдена в значительной степени сменяется руководящая команда — сразу несколько лидирующих позиций в ней заняли женщины.

Так, новым министром (Secretary of Energy) стала Дженнифер Гранхольм (Jennifer M. Granholm) — высококвалифицированный юрист, которая два срока в 2003–2011 годах избиралась губернатором штата Мичиган (США), а до того — его генеральным прокурором. Мичиган — столица американской авто­промышленности, с которой у нового министра давние связи.

В качестве важнейших целей своего министерства Дж. Гранхольм провозгласила более совершенные и дешевые технологии чистой возобновляемой энергии на основе водородной энергетики, топливных элементов, более эффективных аккумуляторов для электромобилей и для хранения энергии, а также промышленные технологии захоронения углекислого газа из атмосферы. Гранхольм родилась в Канаде и имеет двойное гражданство.

Заместителем министра по науке на днях назначена Джеральдина Ричмонд (Geraldine Lee Richmond), профессор физической химии из Орегонского университета, давно и широко известная своими фундаментальными работами по спектроскопии сложных гидратированных поверхностей (индекс Хирша — 47, richmondscience.uoregon.edu/professional-information/). Дж. Ричмонд выросла на ферме в штате Канзас. Среди ее прикладных интересов — изучение молекулярных процессов, связанных с очисткой почв и поверхностных вод от неф­тяных загрязнений.

Управление науки возглавила Асмерет Берхе (Asmeret Berhe), профессор биогеохимии и почвоведения одного из кампусов Калифорнийского университета (индекс Хирша — 32, aaberhe.com). Она родилась и получила высшее образование в Эритрее (Африка), а затем училась и работала в университетах Мичигана и Калифорнии.

Профессиональный опыт всех трех новых лидеров только в очередной раз подчеркивает то важное значение, которое администрация Байдена придает вопросам изменения климата и энергетическому переходу с отказом от ископаемого топлива в пользу чистых возобновляемых источников энергии.

А. К. по материалам новостного портала Американского института физики

(aip.org/fyi)

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