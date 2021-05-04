Наша поддержка Ивану Павлову и «Команде 29»

2 мая 2021 года ПЭН-Москва опубликовал следующее заявление:

На рассвете 30 апреля у известного адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» был проведен обыск. Обыски прошли также у жены Павлова, члена «Команды 29» Игоря Дорфмана и в офисе Павлова. В середине дня стало известно, что обыски связаны с возбужденным против адвоката Павлова уголовным делом по статье 310 («разглашение тайны предварительного следствия»).

Вечером 30 апреля Басманный суд Москвы избрал в отношении адвоката Ивана Павлова меру пресечения — «Запрет определенных действий». Павлову запрещено общаться со свидетелями по своему делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и Интернетом, он обязан являться к следователю по первому требованию.

Подобное решение суда, по сути, еще до приговора означает для Павлова ограничение адвокатской деятельности. Кроме того, во время обыс­ков у Павлова изъяли конфиденциальные документы — материалы адвокатского досье по делу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене и чьим адвокатом Павлов является.

Иван Павлов — один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России. Мы хорошо помним дело многодетной матери Светланы Давыдовой, которую обвинили в госизмене за то, что она сообщила в украинское посольство о передвижении российских войск в направлении Украины. Адвокату Павлову удалось добиться прекращения этого уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК (внесенного в реестр НКО-иноагентов): меньше информации — проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых — легче приговаривать невиновных.

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» выражают поддержку адвокату Павлову, всей «Команде 29» и надеются, что вышестоящие судебные инстанции отменят решение Басманного суда, затрудняющее Ивану Павлову исполнение своих профессиональных обязанностей.

Надежда Ажгихина, журналист

Александр Архангельский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмловская, писатель

Марина Бородицкая, поэт, переводчик

Марина Бувайло, писатель

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт

Алина Витухновская, писатель

Марина Вишневецкая, писатель

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Лилия Газизова, поэт

Мария Галина, писатель, переводчик

Сергей Гандлевский, писатель

Алла Гербер, писатель

Кристина Горелик, журналист

Варвара Горностаева, редактор

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Юлий Гуголев, поэт

Наталия Демина, научный журналист

Виталий Диксон, писатель

Вероника Долина, литератор

Ольга Дробот, переводчик

Виктор Есипов, поэт, писатель, литературовед

Андрей Збарский, редактор

Игорь Зотов, журналист

Наталья Иванова, писатель

Виктория Ивлева, журналист

Геннадий Калашников, поэт

Дмитрий Карельский, переводчик

Нина Катерли, писатель

Наталья Ключарева, писатель

Геннадий Красухин, писатель

Григорий Кружков, поэт, переводчик

Сергей Кузнецов, писатель

Илья Кукулин, историк, социолог культуры

Ксения Ларина, журналист

Олег Лекманов, филолог, писатель

Ирина Левинская, историк

Александр Ливергант, переводчик, редактор

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Мария Майофис, историк культуры

Виктор Матизен, кинокритик

Владимир Мощенко, писатель

Павел Нерлер (Полян), историк, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Валерий Николаев, переводчик, писатель

Максим Осипов, писатель

Сергей Пархоменко, журналист

Григорий Пасько, журналист

Николай Подосокорский, историк культуры

Лев Рубинштейн, поэт, писатель

Мария Рыбакова, писатель

Зоя Светова, журналист

Ольга Седакова, поэт, писатель

Алексей Слаповский, писатель

Борис Соколов, писатель, историк

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Стаф, переводчик

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Татьяна Чернышева, переводчик

Елена Фанайлова, поэт, журналист

Игорь Харичев, писатель

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Аркадий Штыпель, поэт

Елена Якович, журналист, режиссер

Сергей Яковлев, писатель

К заявлению присоединились:

Михаил Айзенберг, поэт

Надежда Беленькая, переводчик

Ольга Кучкина, писатель

Михаил Шишкин, писатель

Наталья Тумашкова, психолог

Алексей Федотов, инженер.

penmoscow.ru/declarations-ru/1093

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