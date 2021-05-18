Математики проведут День Азата Мифтахова

25 мая 2021 года в Мосгорсуде состоится судебное заседание по апелляционной жалобе математика Азата Мифтахова. Напомним, что 18 января Головинский суд Москвы (судья Сергей Базаров) приговорил Азата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, и этот приговор не может не шокировать нелепой жестокостью. Надеемся, что заседание будет открытым и публичным.

Между тем научное сообщество не оставляет усилий по поддержке Азата. Так, по сообщению международного сайта caseazatmiftakhov.org и журнала DOXA [1], Азат Мифтахов стал лауреатом программы международной мобильности Фонда математики Жака Адамара (la Fondation Mathématique Jacques Hadamard, FMJH) и лаборатории математики Орсе (LMO) под названием «Junior scientific visibility». Программа направлена на финансирование периода исследования молодых талантливых иностранных аспирантов под руководством математика из Орсе.

В своем ответном письме [2] Азат отметил, что был рад получить такое приглашение, но, находясь в тюрьме, не уверен, что сможет им воспользоваться в 2021 году. «Но, несмотря на это, ваше письмо воодушевило меня. Мне приятно чувствовать поддержку со стороны вашего фонда и лаборатории и чувствовать, что я не забыт. Я был искренне тронут вашим вниманием. Надеюсь, что вскоре я смогу общаться с вами в другой обстановке. Возможно даже, это случится в этом году, и я смогу воспользоваться вашим предложением. Во всяком случае, я не теряю надежды на это».

Кроме того, 16 июня 2021 года состоится Международный день Азата Мифтахова. Мероприятие начнется онлайн в 17:00 (по московскому времени, в 16:00 по CEST) выступ­лением лауреата премии Филдса Сед­рика Виллани (Cédric Villani).

Затем выступит Марина Вязовская (Maryna Viazovska), профессор Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария). День продолжится докладами Александра Буфетова (CNRS, МИАН, ИППИ РАН и др.) и Петера Шольце (Peter Scholze) из Боннского университета (Германия). Доклады будут транслироваться в прямом режиме на нескольких сайтах (ссылки будут опуб­ликованы заранее).

Об обстоятельствах дела мы уже не раз писали [3]. Если коротко: Азата обвиняют в том, что он ночью 30 января 2018 года якобы участвовал в хулиганской акции — нападении на офис «Единой России». Азат якобы стоял во дворе и наблюдал, как его товарищи разбили окно и бросили туда дымовую шашку. Елена Горбань и Андрей Ейкин сознались в содеянном и свидетельствовали в суде, что Азата на акции не было. Им судья Базаров дал соответственно четыре и два года условно. А Азат поучил реальный срок в шесть лет! Обвинение против него опирается на показания некоего тайного свидетеля «Петрова», который на предварительном следствии заявил: «У Мифтахова очень выразительная внешность, черты лица, а именно брови. Они очень хорошо запоминаются». При этом сам же «Петров» утверждал, что той темной январской ночью Мифтахов был в 10–15 метрах от него и в капюшоне. Тайный свидетель обвинения, однако, на суде не выступал и перекрестному допросу не подвергался: обвинение объявило о его смерти от порока сердца 15 января 2020 года. Обвинение также утверждает, что Азат являлся модератором леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», принимал участие в протестных акциях в 2016–2018 годах. Азата Мифтахова защищает адвокат Светлана Сидоркина.

Математики продолжают дискутировать, стоит ли из-за несправедливых репрессий против Азата бойкотировать Международный математический конгресс, запланированный на 6–14 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. На сайте конгресса опубликованы комментарии российских математиков с приветствием к потенциальным гостям форума и критикой идеи бойкота [4].

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