Уважаемая редакция!

Хочу поздравить всех вас, дорогие коллеги, с Праздником весны и труда, а также с Днем Победы! И горячо поблагодарить нашего президента — Владимира Владимировича Путина — за предоставленную народу возможность отдохнуть 10 дней и поберечься от коронавируса. И за заботу о науке: в своем эпохальном послании он сказал, что в ближайшие три года на гражданскую науку будет выделено 1 трлн 630 млрд руб. Очень внушительная сумма, если считать в рублях!

Я вообще внимательно читал и анализировал это пос­лание и должен сказать, что в очередной раз убедился в величии нашего лидера и даже понял, какого масштаба историческому персонажу можно уподобить Владимира Владимировича. Не так давно я сравнивал его с Юстинианом Великим, но, пожалуй, нужно брать выше. Подходящий образец — Октавиан Август, точнее Цезарь Август, поскольку Октавианом его стали именовать позднейшие историки, а сам он никогда не стремился подчеркнуть свое происхождение из рода Октавиев. Основатель великой Римской империи, человек, принесший своей державе, истерзанной неурядицами и конфликтами, мир и процветание. Ровно то же самое сделал для нашей страны Владимир Владимирович.

Август уделял большое внимание восстановлению моральных устоев римлян, стимулированию вступления в брак, поддержке семьи, чтобы обеспечить рост численности жителей Италии и, соответственно, наличие необходимого количества молодых боеспособных мужчин италийского происхождения. И не его вина, что изнежившиеся римляне не стали размножаться активнее. Владимир Владимирович Путин также уделяет большое внимание моральным устоям и, как показывает в том числе последнее его послание, поддержке материнства и детства.

Важнейшей ценностью для Августа был мир, он даже устроил в Риме и поныне сохранившийся Алтарь Мира. Последовательная и миролюбивая политика императора, тем не менее, не всегда могла найти достаточно полное выражение из-за постоянных козней окружающих империю варваров. Точно так же и для нашего президента важнейшими ценностями являются мир и добрососедство.

У Владимира Владимировича примерно те же враги, что и у Цезаря Августа, — германцы, англы с саксами, да франки… Как и Цезарь Август, он стоит на передовой борьбы великой традиционной цивилизации с диким и вероломным варварством.

Цезарь Август умел навести конституционный порядок на недавно приобретенных территориях, наш президент тоже смог сделать это на территориях практически утерянных, но заново обретенных. Небольшим исключением явился для империи незначительный инцидент в Тевтобургском лесу, но существенного урона он не нанес.

Цезарь Август, как и Владимир Владимирович, отличался личной скромностью, он был всего лишь первым среди равных — сенаторов. Он стремился покровительствовать наукам и искусствам, и его, говоря по-нашему, министр культуры, Гай Цильний Меценат, поддерживал крупнейших поэтов римского времени. Естественно, при этом Меценат всячески старался содействовать продвижению патриотических и государственнических идей в произведениях деятелей римской культуры.

И у нас есть свой Меценат — Владимир Ростиславович Мединский, прилагающий все усилия для продвижения патриотической и государственнической линии в искусстве, а также в истории. Так, недавно Минпросвещения одобрило новые школьные учебники по истории, которые выйдут под редакцией Владимира Мединского. Помощник президента отмечал, что в школьных учебниках должны с опорой на факты приводиться наиболее достоверные оценки ученых с учетом наших государственных интересов. И пояснял, что такой подход логичен, потому что в школьные годы учебники формируют личность человека.

В некоторых отношениях Владимир Владимирович даже превосходит Цезаря Августа. Так, мы ничего не знаем о действиях Августа в области охраны природы, а наш президент заботится об амурских тиграх и летает со стерхами. Также Владимир Владимирович внес вклад в археологию, добывая амфоры со дна Черного моря. Цезарь Август же, насколько нам известно, ничего такого не делал, в лучшем случае он заботился о том, чтобы создать материал для исследования будущих археологов.

Пока, правда, Август заметно превосходит Путина по длительности правления: даже если считать время его единоличного правления, это более 40 лет. Но, полагаю, с учетом спортивного образа жизни Владимира Владимировича и достижений современной медицины, и тут всё исправимо.

Ваш Иван Экономов

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