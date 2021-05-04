Битвы памяти: уроки Юрия Дмитриева

Прологом к вечеру в поддержку историка, поисковика мест захоронений жертв сталинских репрессий Юрия Дмитриева, состоявшемуся 23 апреля 2021 года в Сахаровском центре* (Москва), стали одночастное трио Шуберта и несколько частей из дивертисмента Моцарта для струнного трио, исполненные замечательными музыкантами: Владимиром Спектором (скрипка), Ольгой Коган (альт) и Сергеем Ананичем (виолончель). И сразу возник нужный настрой, объединивший всех, собравшихся в этом зале.

Вечер открылся выступлениями трех руководителей организаций, участвовавших в подготовке вечера: Сергея Лукашевского (Сахаровский центр*), Яна Рачинского («Международный Мемориал»*) и Александра Архангельского (ПЭН-Москва). «Нам необходима стойкость, чтобы, сознавая, что освобождение Дмитриева может наступить не завтра, и, к сожалению, не послезавтра, продолжать жить и действовать, помня о нем публично, а не только внутри себя», — сказал глава Сахаровского центра. «К сожалению, мы движемся не от старых времен, а скорее возвращаемся к ним. Мы всё чаще наблюдаем фальсификацию дел, всё чаще видим неправосудные приговоры и всё чаще сталкиваемся с внесудебными репрессиями того или иного рода, поэтому ожидать быстрой победы, наверное, нет оснований», — отметил председатель «Мемориала».

В свою очередь Александр Архангельский (ПЭН-Москва) заметил, что битвы памяти порой бывают не менее жесткими и жестокими, чем конфликты с властью на улицах и площадях. И такие битвы мы наблюдаем сейчас. Но рецепт не победы над оппонентами, а объединения общества был предложен тем же Юрием Дмитриевым. «Мы понимаем, что и дети — потомки жертв и потомки палачей — перемешались, сплелись. И единственное, что мы можем сделать, — это восстанавливать память и прорабатывать эту память», — уверен Александр. По его мнению, такое спокойное настойчивое прорабатывание, верность своим взглядам — это важный урок Ю.А. всем нам.

Адвокат Виктор Ануфриев рассказал, что 12–15 мая собирается отвезти кассацию по делу Дмитриева в Верховный суд России. Тот вправе принять дело или отказать в принятии: «Если Верховный суд РФ не находит оснований для истребования дела — отказывает, то на территории РФ больше жаловаться некуда». ЕСПЧ, куда подано несколько исков Дмитриева, не имеет права пересматривать уголовные дела, он может только вынести решение, если нарушены права при задержании и в ходе судебных процессов. Виктор Михайлович отметил, что третий суд, проходящий сейчас в Петрозаводске, очень важен, так как без признания Ю.А. виновным по статьям о фото и оружию приговор об «иных действиях сексуального характера» находится в подвешенном состоянии. Тем более, что по этим статьям (по которым идет третий процесс) он уже дважды был признан невиновным. «Наша задача одна: сделать всё возможное, чтобы в материалах дела были все доказательства невиновности Ю.А. и то, что все доказательства обвинения не являются таковыми».

Историк, соавтор Дмитриева по книгам Анатолий Разумов рассказал, что готовится к печати второй том многотомника «Место памяти Сандармох». В предисловии к этой книге будут слова Ю.А.: «Спасибо за поздравления ко дню рождения. У нас прививка к посадкам своевременно сделана, сколько тысяч уголовных дел мы перечитали, а со сколькими носителями реального лагерного быта встречались, вот это и позволяет держать себя в руках, не поддаваться панике или упадническому настроению, и сам этот опыт впитываешь, и другим ныне тебя окружающим рассказываешь. Срок не пуля, когда-нибудь закончится. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но это уже как Бог даст. Ладно, вый­дем — продолжим. Не болейте, не сдавайтесь, работайте. С з/к приветом, Юрий Дмитриев Хоттабыч».

Актер Анатолий Белый прочел фрагменты из последнего слова Дмитриева, с которым тот выступил в июле 2020 года на втором судебном процессе в Петрозаводске. Эти слова обязательно стоит послушать [1].

Народная артистка СССР Инна Чурикова не смогла присутствовать на вечере, но с ней накануне мы записали видео в поддержку карельского историка [2]. В его финале она даже обратилась к президенту России с просьбой ознакомиться с этим делом. Прозвучали также видеозаписи слов поддержки Ирины Прохоровой, Людмилы Улицкой и Виктора Шендеровича.

Точные проникновенные слова переводчиков, писателей, журналистов, музыкантов, активистов сопровождались и музыкальными вставками. Так, Татьяна Великовская спела под гитару любимую песню Юрия Дмитриева «Зимородок». В своих письмах петрозаводский узник рассказал, что считает фильм, снятый на студии «Беларусьфильм» (1972), одним из лучших фильмов о войне. «Без истеричного политического пафоса просто фильм о вой­не и Памяти. …И в этом фильме звучала незатейливая песенка с таким же названием». В общем — это моя песня. …А что: птица непростая, гнездится в земле, летает по воздуху, а кормится в воде».

Зимородок — это вовсе не птица,

Это сердце мальчишки, взлетевшее ввысь!

И крылатое сердце ничего не боится,

Может врезаться в солнце — держись!

Он друзьям из-под облака крикнет,

На исходе весеннего дня.

Он исчезнет, и снова и снова возникнет

Из воды, из грозы, из огня!

(Музыка Оскара Фельцмана,

слова Юрия Визбора)

В Сахаровском центре в этот вечер открылась и выставка замечательных фотографий журналиста «Новой газеты» Анны Артемьевой, посвященных герою вечера и месту памяти Сандармох. Эти фото представили Ирина Галкова, директор Музея «Международного Мемориала»*, и журналист Никита Гирин. Выставку по-прежнему можно увидеть в СЦ.

Стенограмма вечера будет

опубликована на сайте газеты.

Наталия Демина

* Принудительно внесены Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: