Анонс фильма о великом ученом, правозащитнике и мыслителе

19.05.2021 /  Комментариев нет

В основу фильма легли воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, уникальная хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. В некоторых из них мы угадываем его самого, его близких…

Параллельно научно-популярно рассказываем о сути его открытий и изобретений.

Авторы сценария: Борис Альтшулер, Дмитрий Завильгельский
Режиссер: Дмитрий Завильгельский
Анимация: Дмитрий Геллер
Оператор: Ирина Уральская
Композитор: Николай Попов
Научный консультант: Борис Штерн
Продюсер: Дмитрий Чернышук
Производство Кинокомпании «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда «История Отечества»
Фильм выйдет в январе 2022 года

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