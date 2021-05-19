Анонс фильма о великом ученом, правозащитнике и мыслителе

В основу фильма легли воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, уникальная хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. В некоторых из них мы угадываем его самого, его близких…

Параллельно научно-популярно рассказываем о сути его открытий и изобретений.

Авторы сценария: Борис Альтшулер, Дмитрий Завильгельский

Режиссер: Дмитрий Завильгельский

Анимация: Дмитрий Геллер

Оператор: Ирина Уральская

Композитор: Николай Попов

Научный консультант: Борис Штерн

Продюсер: Дмитрий Чернышук

Производство Кинокомпании «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда «История Отечества»

Фильм выйдет в январе 2022 года

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