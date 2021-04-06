Юные ретрограды

Уважаемая редакция!

Теплеет, тает снег — не столь уж много времени осталось до того момента, когда весна вступит в свои права. Коронавирус в нашей стране, в отличие от многих стран Европы, которые накрывают вторые, а то и третьи волны, находится под жестким контролем. Владимир Владимирович наконец вакцинируется. Всё это, дорогие коллеги, не может не вызывать у меня прилива сил и радости.

Но конечно, некоторые события несколько портят хорошее настроение. В моем любимом университете есть всё, что надо для работы и учебы, — нами руководит выдающийся, замечательный, проверенный-перепроверенный временем ректор. Но, как водится, и в нашей большой семье не без уродов. Я писал о таких в прошлом письме, вынужден написать и в этом.

Но начну несколько издалека. В свое время был принят сталинский план преобразования природы, нацеленный на то, чтобы изменить климатические условия на огромных территориях страны. В рамках этого плана высаживались масштабные защитные лесные полосы и велись работы по созданию оросительных систем. Страна бросила огромные силы на то, чтобы защитить сельскохозяйственные земли от суховеев, повысить урожайность зерновых культур. К сожалению, планы не были до конца реализованы: пришедший к власти лысый «разоблачитель культа» фактически свернул работы по великому плану, запустив, как тогда говорили, Гагарина и сельское хозяйство.

Так вот, сейчас, по сути, реализуется великий путинский план реформирования образования, начавшийся с программы «5–100», призванной продвинуть наши ведущие университеты в мировых рейтингах. Несмотря на то что непосредственная цель программы «5–100» достигнута не была, нельзя отрицать тот факт, что она принципиально изменила подходы к развитию российских университетов, принявших брошенный мировым сообществом вызов глобальной конкуренции. На смену ей идет еще более величественная программа «Приоритет-2030», в проектах именовавшаяся «Программой стратегического академического лидерства». Ее целями являются обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ, развитие кадрового потенциала российского высшего образования, развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой и даже социально-гуманитарной деятельности образовательных организаций… Нет сомнения, что эта программа обеспечит сбалансированное развитие науки и высшего образования во всех регионах России!

И надеюсь, реализации этой инновационной программы не помешает никакой очередной лысый реформатор: наш народ дал Владимиру Владимировичу право и, фактически, наказ руководить страной и после 2024 года! Однако и в такое решающее, судьбоносное время находятся молодые и не очень люди, которые разводят нытье по поводу и без. Не так давно я услышал о петиции, которую инициировали «представители университетского сообщества — преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также неравнодушные граждане». Авторы петиции «обеспокоены начавшимися незаконными работами по демонтажу подлинных сохранившихся интерьеров исторических аудиторий». Они говорят про «погром» в Большой биологической аудитории и других помещениях биофака, в аудиториях мехмата, про демонтаж «шпонированных ценными породами древесины панелей».

Стыдно, уважаемые! Нужно смотреть, куда устремлен вектор нашего развития, а не цепляться за старое и отжившее. Именно такие ретрограды, как вы, представляют угрозу реализации наших амбициозных планов по развитию образования, науки и инноваций. Перефразируя известного профессора: разруха не в панелях, разруха в головах. В ваших, коллеги, головах. Из обычного дорогостоящего ремонта, целью которого является придание более современного облика нашему университету, вы делаете прямо-таки трагедию.

Повторюсь, мы должны ясно осознавать, что именно такие плакальщики по уходящему, по разного рода вырубаемым «вишневым садам», и есть тормоз на пути прогресса. Мне даже немного удивительно, что в роли визионера и инноватора выступает уже не очень молодой человек, а некоторые представители нашего юношества столь консервативны. Я понимаю, когда таких взглядов придерживаются представители примитивного племени, которые должны сеять рис непременно так, как сеял его научивший людей земледелию культурный герой Тумба-Юмба: несчастные дикари находятся в плену своих религиозных предрассудков. Но студенты, но аспиранты МГУ, отчаянно цепляющиеся за старое, — это просто нонсенс какой-то!

Ваш Иван Экономов

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