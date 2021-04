Хочешь быть научным журналистом — поступай на биофак

Подведены итоги уже ставшей традиционной премии «Научный журналист года» (ранее — Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year). Первое место заняла Полина Лосева (портал «N+1»), выпускница биологического факультета МГУ. Еще два призера также получили биологическое образование. Об итогах конкурса, проведенного Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) при поддержке Merck, рассказывают председатель оргкомитета Александра Борисова и секретарь оргкомитета Анна Зуева.

Времена не выбирают

Три года — почтенный по современным меркам возраст для любого проекта, а особенно для журналистской премии. В период пандемии научная журналистика была важна как никогда, а мероприятия отменялись одно за другим. Штормы не обошли стороной и нас: в результате реформы институтов развития мы потеряли поддержку титульного спонсора, который был с нами с момента основания, — Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»). К счастью, мы смогли начать сотрудничество с научно-технологической компанией Merck — и конкурс состоялся в срок. Таково наше первое большое достижение — мы живы и движемся вперед, а после 2020 года уже одно это дорогого стоит. Кроме того, команду премии усилил председатель экспертного совета (эта должность по традиции сменяемая) Сергей Салихов — первый проректор НИТУ «МИСиС», а в прошлом директор департамента науки Минобрнауки, один из инициаторов создания премии «За верность науке», портала «Чердак» и ряда других проектов в сфере популяризации науки. Экспертами конкурса выступили ученые разных специальностей, продюсеры и редакторы СМИ, сотрудники отделов научных и стратегических коммуникаций в вузах и НИИ, руководители научных и образовательных программ, представители институтов развития. Участники конкурса получили многостороннюю оценку: их работы анализировали и профессионалы, которые формируют медиаповестку, и ученые.

Тяготы 2020 года повысили востребованность научной журналистики и подстегнули внимание к ней. Весной практически всем журналистам пришлось прийти на нашу «поляну» — начать разбираться в статистических данных, стадиях клинических испытаний, индексах цитирования журналов. Это отразилось и на широте охвата нашей премии: в этом году работы на конкурс подали 32 редакции и 9 авторов-фрилансеров, — это представительная выборка. Свой вклад в научную журналистику на русском языке внесли многие: от ведущих новостных агентств и общественно-политических СМИ до специализированных, корпоративных и региональных ресурсов.

Вирус, Венера и Куликово поле

На конкурс были представлены статьи на самые разные темы: от рандеву с комарами разных видов до революции под знаком виртуальной реальности. Конечно, многие работы журналистов, поданные на конкурс, были связаны с коронавирусом. Статьи авторов 2020 года были посвящены будущему пандемии, рассказывали, когда появится вакцина и как ее будут создавать; проводились интересные исторические параллели с эпидемиями прошлого. О том, кто такие суперраспространители вируса и виноваты ли они в сложившейся ситуации в мире, может ли коронавирус передаваться с аэрозолями и как меняется картина распространения того или иного вируса в зависимости от размера переносящих его капель, рассказала победительница конкурса Полина Лосева, журналист портала «N+1». Александр Березин (Naked Science) проанализировал историю мощных эпидемий, потребовавших введения карантинных мер, и реакцию на них различных групп населения (отрицание, создание конспирологических теорий и т. д.), отметив многие черты сходства с сегодняшней ситуацией, в том числе и неадекватную реакцию людей на новые угрозы. Георгий Куракин («Биомолекула») описал использование хемоинформатики и искусственного интеллекта в борьбе с коронавирусом, а Сергей Коленов («N+1») — роль летучих мышей в распространении вирусов и способы передачи болезни от животных к человеку.

Многие статьи, представленные на конкурс, носят познавательный характер и интересны людям разного возраста. Сергей Коленов предлагает читателю представить себя птенцом гульдовой амадины, белощекой казарки, большого медоуказчика и, ответив на увлекательные и временами забавные вопросы, узнать, смог бы он выжить в сложной ситуации или нет. А Никита Лавренов рисует картину ночной встречи с коварными кровососущими (они же — комары обыкновенные) и рассказывает, как пережить эту встречу без значительных потерь.

Есть и статьи, направленные на расширение кругозора читателей. Три холма посреди башкирских степей, которые сотни миллионов лет назад были богатыми жизнью рифами, двойные астероиды, которые изменили представление о Солнечной системе, найденный на Венере фосфин — газ, который считается одним из маркеров жизни…

О том, где именно находится Куликово поле и было ли сражение 1380 года таким масштабным, как его описывают в летописях, действительно ли Михаил Шолохов написал «Тихий Дон» и как это можно подтвердить с помощью сложных вычислений, рассказывают Александр Березин, Ольга Соболевская и Даниил Кузнецов.

Актуальна и экологическая тематика, внимание к которой спровоцировали происшествия на Камчатке и в Норильске: журналисты выясняли, как можно справиться с утечками нефти и что происходит с пострадавшими территориями впоследствии, а также говорили о необходимости тщательного экологического мониторинга этих территорий.

Не были обойдены вниманием и гаджеты. О современных часах, проблемах измерения времени и частоты рассказывает Никита Лавренов. А благодаря материалам Марии Пази мы погружаемся в мир виртуальной и дополненной реальности; эти тексты побуждают задуматься, что нас ждет во время следующей технологической революции.

Через закрытые границы

«Научный журналист года» не только национальная награда, но и российский этап состязания European Science Journalist of the Year. Победительница конкурса Полина Лосева будет номинирована на эту престижную европейскую премию. В этом году European Science Journalist of the Year пройдет в виртуальном режиме, что уже подтвердила Европейская федерация научной журналистки (EFSJ). В прошлом году Мария Пази («Кот Шрёдингера») выиграла европейский конкурс вслед за нашим российским, поэтому планка теперь очень высока.

Церемония вручения премии «Научный журналист года» по традиции состоится на V Российском форуме по научной коммуникации в НИТУ «МИСиС» 28 мая.

В джазе только биологи

В научной журналистике традиционно много выходцев с биологических факультетов — именно темы здоровья и окружающей среды наиболее близки читательской аудитории, поэтому биологам, можно сказать, повезло. Это отражают и результаты нашей премии: каждый год сразу несколько призеров — «родом» из биологии. В прошлом году — Мария Пази, а также Дора Батаева и Анастасия Волчок. В этом году высокую репутацию биофаков как кузницы кадров для научной журналистики подтверждают Полина Лосева, Сергей Коленов и Никита Лавренов.

Полина Лосева не только талантливая журналистка, писавшая для многих серьезных изданий — «Элементы», «Чердак», «N+1»), но и лектор фонда «Эволюция» и проекта Level One, а также автор научно-популярного издания: в 2020 году в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла ее книга «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться».

«Я пишу о науке уже четыре года, и всё это время было как-то непросто объяснять людям, кем именно я работаю, — грань между ученым, популяризатором, писателем и научным журналистом иногда бывает очень тонка. Теперь с этим станет попроще — у меня появятся диплом и медаль, которые не дадут забыть о том, кто я такая», — поделилась Полина своими впечатлениями о награде.

Расширяя горизонты

В этом году впервые появились тематические номинации. О том, что их необходимо ввести, много говорили как члены жюри, так и авторы, когда мы просили их об обратной связи. На конкурс в номинации «Изменение климата и адаптация», которую поддержал фонд «Развитие и окружающая среда», поступило более 40 работ. Наиболее высокую оценку жюри получили Ангелина Давыдова — фрилансер, признанный лидер в области освещения климатической тематики в России, а также Юлия Кузнецова («N+1») и Андрей Сорокин (Republic).

Тема «Гражданская наука и научное волонтерство», наоборот, очень молодая и довольно редкая. Номинацию поддержал проект «Люди науки» — работающая с октября 2020 года платформа проектов по гражданской науке в России. Победителями стали Ольга Дерюгина («Нож») и Вадим Кантор («Беллона»).

Инвентаризация

Три года назад одна из основательниц премии Ольга Добровидова на страницах ТрВ-Наука сравнивала наш проект со сверкой часов или инвентаризацией: премия должна была стать для сообщества катализатором роста, поводом задуматься, над чем мы работаем и что у нас получается, оценить свой труд и пристальнее изучить труд коллег. Нам кажется, что эту функцию мы успешно реализуем. Каждый год мы получаем отзывы от участников и жюри о том, как премия помогла им открыть для себя работы талантливых коллег, завязать новые профессиональные контакты и, наконец, расширить свой кругозор. Мы верим, что жизнеспособность нашей награды говорит о том, что сообщество научных журналистов в России существует, растет и крепнет.

«Научные журналисты — это проводники не только научных данных, но и особого взгляда на мир, принципов доказательности. Поэтому мы очень рады присоединиться к проведению конкурса, который зарекомендовал себя как один из важных барометров, задающих высокую планку качественных научно-популярных материалов в России», — отметил Маттиас Вернике, генеральный директор Merck в России и странах СНГ.

Нам остается надеяться, что мы в АКСОН — при поддержке спонсоров и, конечно, коллег — сможем продолжить традицию, и премия еще отметит свои юбилеи.

