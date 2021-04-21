В Нижнем Новгороде задержан академик РАН Ефим Хазанов

Академик РАН, лауреат Госпремии в области науки и технологий Ефим Хазанов задержан в Нижнем Новгороде в среду, 21 апреля. Предположительно, причиной стали репосты информации об Алексее Навальном в Facebook.

Как сообщил “Ъ” господин Хазанов, его доставили в отдел полиции Канавинского района. «Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал»,— рассказал ученый. Он добавил, что пока находится в холле отделения, никаких процессуальных действий сотрудники полиции не проводят. К физику выехал адвокат Михаил Липкин.

На странице господина Хазанова в соцсети опубликованы репосты информации Алексея Навального из колонии, обращение правозащитников к Владимиру Путину о состоянии осужденного, а также посты Леонида Волкова о состоянии здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов). В полиции пока не комментируют задержание Ефима Хазанова.

Ефим Хазанов — российский физик-экспериментатор, специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук. В 2012 году удостоен Премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса. В 2018 году награжден Государственной премией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

«Коммерсантъ»

Редакция «Троицкого варианта» выражает свое возмущение задержанием известного ученого и призывает научную общественность и Президиум РАН жестко отреагировать на этот противозаконный инцидент.

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