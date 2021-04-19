Уважаемая редакция!

Свершилось: РНФ объявил 15 апреля конкурс малых научных групп, который придет на смену конкурсу РФФИ «а». Я нисколько не сомневался в этом, я писал, что все формальные словеса про новые тематики и формирование исследовательских команд не нужно воспринимать серьезно. Мы же в России живем, не нужно вести себя как малые дети, всерьез воспринимая каждое написанное слово. Ведь мысль изреченная есть ложь, как сказал один из наших национальных поэтов и мыслителей.

Более того, мы должны быть готовы ко всему. Нужны мегапроекты и большие коллективы? Группируемся в крупные соединения, поднимаем на щит общественно значимую тематику. Нужны малые коллективы? Разбиваемся по малым группам, идем огородами и нехожеными тропами. Главное — идти вперед, в ногу со временем. Что тут думать? Трясти надо!

Таковым должно быть наше прагматическое поведение, однако, как можно видеть, всё происходит совсем не так, как должно быть. И, к сожалению, это не удивляет. Многие наши коллеги, как обычно, занимают позицию плачущей Ярославны, разбрызгивая, так сказать, по Кремлевской стене свои слезы и сопли. Не брезгуя, в частности, СМИ. Вполне обычная позиция, надо сказать. Привычная и, конечно, весьма бессовестная.

И, должен сказать со всей ответственностью, я, безусловно, не разделяю этой позиции, поскольку вижу и осознаю все плюсы и минусы, все, так сказать, про эт контра. Более того, я как вдумчивый естество­испытатель вижу ситуацию в развитии и перспективе, не зацикливаясь на текущем моменте. По­этому я не склонен придерживаться общепринятых мнений, а стараюсь мыслить в русле имеющих место быть тенденций и векторов развития.

И, знаете, дорогие мои коллеги, есть что-то глубоко символическое в ликвидации РФФИ в наше время, время торжества законности и порядка. Ведь чем по сути стали гранты РФФИ в последнее время? Правильно, они стали приветом из разбойных 90-х годов, фактически, бесконтрольным налом, расходуемым по своему усмотрению. Получил грант — а дальше делай, что хочешь, — хочешь, купишь что-нибудь, хочешь — всё пропьешь. Главное, чтобы красиво отчет руководитель проекта умел написать.

И это, понимаете ли, коллеги, глубоко возмущает меня. Не нужно оплачивать взносы на медицину и в пенсионный фонд, не нужно соблюдать процедуры закупок: гуляй, рванина! Да, впрочем, не всегда такая уж и рванина, прямо скажем, далеко не всегда: в РФФИ есть и гранты по 5–6 миллионов рублей в год и вполне можно значительную часть этих денег распихать по карманам, что называется, за здорово живешь.

Собственно, не приходится удивляться, что к этому всё пришло: РФФИ ведь — детище президента-алкоголика Ельцина. Того самого, который, напившись, не мог выйти на встречу с ирландским премьером, который сутками на государственной даче «работал с документами» в стеклянных обложках. И создан фонд был в тот период, когда Россия была нищей, униженной, пьяной и оболганной.

Поэтому, мне кажется, вполне закономерно, что фонду, созданному для раздачи грантов для поддержки штанов, идет на смену совсем другой фонд — фонд, созданный президентом-тружеником, президентом-спортсменом. Созданный уже в период развитого путинизма. И действует РНФ практически по принципу «от каждого по способностям, каждому — по труду».

И вот это не нравится как тем, кто привык получать массовые грантовые подачки, так и тем, кто привык заходить с черного хода за более серьезными кусками грантового финансирования, выдаваемого «своим людям». Деньги, деньги и еще раз деньги — вот причина недовольства закрытием РФФИ, сколько бы ни прикрывали эту позицию красивыми словами про опасность монополизации и неполноценность новой грантовой программы РНФ. Потому что, на самом деле, логика действий здесь вполне себе неубиваемая: одна наука, одно научное сообщество, один фонд. И ничего лишнего!

Что же касается жалобщиков и нытиков, требующих сохранить РФФИ, то, наводя порядок в стране, поднимая ее с колен, нужно уметь сказать не только «а», но и «б…», стукнув кулаком по столу.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: