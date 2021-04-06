ТрВ № 7 (326) за 2021 г.: Что ждет человека на Марсе?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 326 от 6 апреля 2021 года в PDF
Анонс номера
Колонизация Марса — фантазии или реальность?
Высказываются Владимир Сурдин, Антон Первушин, Александр Хохлов, Борис Штерн — стр. 1–3, 5
Какова роль темной материи при формировании сверхмассивных черных дыр?
Павел Иванов рассказывает о формировании галактик и неточностях в одной из свежих астрофизических статей — стр. 4
Процесс над Юрием Дмитриевым продолжается
Репортаж Наталии Деминой из Петрозаводского городского суда — стр. 5
Где и о чем Ландау спорил с Эйнштейном?
Евгений Беркович выяснил подробности встречи великих физиков — стр. 6
Печальная история Пятигорской фармакадемии
Юльяна Цирулева — о недружественном поглощении одного из ведущих фармацевтических вузов России — стр. 7
Антисталинские речи сотрудников Теплотехнической лаборатории АН СССР
Историко-документальный коллаж Геннадия Кузовкина — стр. 8–9
Библиотеки и архивы обретают электронный вид
Беседа Елены Пенской с Игорем Пильщиковым о сложностях оцифровки книг и рукописей — стр. 10–11
Научная карьера заморыша из Питивье
Виталий Мацарский пересказывает биографию Симеона Дени Пуассона — стр. 12
Почему Япония превратилась в страну малодетных?
Исторический очерк Александра Мещерякова — стр. 13