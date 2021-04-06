ТрВ № 7 (326) за 2021 г.: Что ждет человека на Марсе?

06.04.2021 / № 326 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 326 от 6 апреля 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Колонизация Марса — фантазии или реальность?
Высказываются Владимир СурдинАнтон ПервушинАлександр Хохлов, Борис Штерн — стр. 1–3, 5

Какова роль темной материи при формировании сверхмассивных черных дыр?
Павел Иванов рассказывает о формировании галактик и неточностях в одной из свежих астрофизических статей — стр. 4

Процесс над Юрием Дмитриевым продолжается
Репортаж Наталии Деминой из Петрозаводского городского суда — стр. 5

Где и о чем Ландау спорил с Эйнштейном?
Евгений Беркович выяснил подробности встречи великих физиков — стр. 6

Печальная история Пятигорской фармакадемии
Юльяна Цирулева — о недружественном поглощении одного из ведущих фармацевтических вузов России — стр. 7

Антисталинские речи сотрудников Теплотехнической лаборатории АН СССР
Историко-документальный коллаж Геннадия Кузовкина — стр. 8–9

Библиотеки и архивы обретают электронный вид
Беседа Елены Пенской с Игорем Пильщиковым о сложностях оцифровки книг и рукописей — стр. 10–11

Научная карьера заморыша из Питивье
Виталий Мацарский пересказывает биографию Симеона Дени Пуассона — стр. 12

Почему Япония превратилась в страну малодетных?
Исторический очерк Александра Мещерякова — стр. 13

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