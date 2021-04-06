Дело Дмитриева пора рассмотреть в Верховном суде России

Привычный маршрут в Петрозаводске: вокзал, проспект Ленина, улица Герцена — мимо СИЗО-1, где историк Юрий Дмитриев находится уже пятый год, далее поворот направо на улицу Красную (с которой можно затем попасть на улицы Андропова, Дзержинского, Кирова и Энгельса), доходим до дома 33, и вот он — Петрозаводский городской суд. 2 апреля 2021 года здесь возобновился процесс по делу Дмитриева, прерванный на три месяца из-за рассмотрения кассационной жалобы во Втором кассационном суде (в Санкт-Петербурге).

Данный процесс уже третий по счету. Напомним, что первый процесс длился с июня 2017 по апрель 2018 года. Судья Марина Носова вынесла оправдательный приговор по статьям о фотографиях (ст. 135, ст. 135 ч. 3, ст. 242.2 ч. 2 п. «в» УК РФ) и приговорила историка к условному сроку за хранение ствола оружия (ст. 222 ч. 1 УК РФ). Этот приговор 14 июня 2018 года был отменен Верховным судом Карелии. Дело было отправлено на новое судебное рассмотрение. После второго процесса (начавшегося в декабре 2018 года) приговором судьи Александра Меркова в июле 2020 года Юрий Дмитриев был вновь оправдан по статьям о фотографиях, более того — оправдан по статье за хранение оружия, а по статье «об иных действиях сексуального характера» (ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ) осужден на 3,5 года (что означало быстрый выход на свободу с учетом времени, проведенного в СИЗО).

И вновь вмешался Верховный суд Карелии. После короткого рассмотрения 29 сентября 2020 года приговор Юрию Дмитриеву также был кардинально изменен: его оправдательная часть была отменена, и дело было отправлено на третье рассмотрение; обвинительная часть была усилена до 13 лет колонии строгого режима. 16 февраля 2021 года кассационные жалобы Юрия Дмитриева и его адвоката Виктора Ануфриева на этот приговор и приговор Петрозаводского горсуда были рассмотрены Вторым кассационным судом и оставлены без удовлетворения [1].

Впервые за последние месяцы ковидных ограничений активистов из группы поддержки пустили в коридоры суда. Но там судебные приставы и другие работники суда постоянно напоминали: «Натяните на лицо маску!», «Здесь видеокамеры, у вас могут быть проб­лемы, если не будет маски» и т. п.

И впервые за долгие месяцы нам удалось увидеть Дмитриева. Даже родные Юрия Алексеевича не видели его более полугода. Екатерине Клодт не давали возможности увидеться с отцом, так как она должна дать свидетельские показания в третьем судебном процессе. «Я надеюсь, что скоро меня вызовут в суд как свидетеля и потом разрешат свидание. Звонить тоже нельзя», — рассказывает Екатерина.

Катя расплакалась и не могла остановить слез в ожидании краткой встречи с отцом в те минуты, когда он будет подниматься с первого этажа суда на третий в сопровождении конвоя.

«Дайте хоть слово скажу… Папуля, ты как?» Юрий Алексеевич ее как мог поддержал: «Держи себя в руках!» — «Да я стараюсь… А ты как?» — «Я нормально».

Историк Анатолий Разумов, соавтор Юрия Алексеевича по книге «Место памяти — Сандармох», обычно использует эти минуты для разговора о готовящейся книге. Вот и на этот раз: «Юра, я всё получил, всё в работе. Единственное — до священника не дозвонился…»

Начавшееся в 10:40 заседание суда неожиданно прервалось. Оказалось, что судья Екатерина Хомякова продолжила попытки ввести в процесс адвоката по назначению, хотя адвокат Виктор Ануфриев, представляющий Дмитриева с 16 декабря 2016 года, явился в зал суда заранее. Адвокат Константин Кащеев поступил в точном соответствии с адвокатской этикой: узнав, что адвокат по соглашению присутствует на процессе и Юрий Дмитриев не собирается от него отказываться, он покинул зал суда, хотя судья Хомякова дала ему 20 минут на знакомство с подзащитным. Судья была очень недовольна уходом адвоката по назначению и, кажется, собирается наказать его «за ослушание» — вынести частное определение, из-за которого Кащееву потом придется объясняться со своей адвокатской коллегией. Как отмечает «Мемориал», ранее судья Хомякова уже пыталась навязать Дмитриеву другого защитника, при этом уже не раз суд не согласовывал с Ануфриевым должным образом изменения в расписании суда [2].

Оставшаяся часть заседания 2 апреля была посвящена ознакомлению с материалами дела. Помощники судьи не раз приносили в зал дополнительные тома дела. Ожидаемого решения по продлению ареста Дмитриева на три месяца не состоялось. Но без ареста Юрия Алексеевича как осужденного на 13 лет строгого режима могут в любой момент отправить в колонию — и он оказывается в неопределенном правовом статусе.

Накануне возобновления судебного процесса в Петрозаводске была подана новая жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ней юристы правозащитного центра «Мемориал»1 Марина Агальцова и Наталия Секретарёва заявляют, что во время рассмотрения апелляции в ВС Карелии были нарушены сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство); статья 7 (наказание исключительно на основании закона); статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

В жалобе, в частности, говорится и о предвзятости экспертизы следствия по делу Дмитриева, и о том, что арест и преследование историка повлекли за собой изъятие его приемной дочери из семьи, разрушение родственных связей, грубое и травмирующее вмешательство в жизнь ребенка, затем подростка. «Контекст, в котором происходит преследование Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность», — отмечают правозащитники [3]. К сожалению, предыдущие жалобы в ЕСПЧ на решение суда о заключение Дмитриева под стражу и другие пока не были коммуницированы.

Сторона защиты Дмитриева готовит новую кассацию, теперь в Верховный суд России, и здесь очень важна общественная поддержка всех неравнодушных людей, в том числе открытые письма с просьбой к ВС России рассмотреть дело Дмитриева непредвзято и независимо. Как мы видим, уже два длительных судебных процесса с вызовом свидетелей и экспертов привели к оправданию историка или приговору «ниже низшего». Однако эти приговоры сводились на нет в Верховном суде Карелии. Более того, последнее решение ВС Карелии удлинило срок пребывания в колонии в четыре раза! Не говоря уже о том, что апелляционное заседание 2020 года проходило с многочисленными нарушениями. Такое разногласие органов правосудия дает повод для сомнений в их беспристрастности.

Годы рассмотрения дела Юрия Дмитриева показали, что справедливое решение не может быть вынесено на уровне регионального суда. «Верховный суд РФ, пора взяться за это дело!» — говорят правозащитники.

Наталия Демина

1 Минюст РФ включило ПЦ «Мемориал» в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента». «Мемориал» оспаривает это решение в судебном порядке.

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