Дело Дмитриева пора рассмотреть в Верховном суде России

06.04.2021 / № 326 / с. 5 /  Наталия Демина /  Из зала суда /  Комментариев нет

Привычный маршрут в Петрозаводске: вокзал, проспект Ленина, улица Герцена — мимо -1, где историк находится уже пятый год, далее поворот направо на улицу Красную (с которой можно затем попасть на улицы Андропова, Дзержинского, Кирова и Энгельса), доходим до дома 33, и вот он — Петрозаводский городской . 2 апреля 2021 года здесь возобновился по делу Дмитриева, прерванный на три месяца из-за рассмотрения кассационной жалобы во Втором кассационном суде (в Санкт-Петербурге).

Данный процесс уже третий по счету. Напомним, что первый процесс длился с июня 2017 по апрель 2018 года. Судья Марина Носова вынесла оправдательный приговор по статьям о фотографиях (ст. 135, ст. 135 ч. 3, ст. 242.2 ч. 2 п. «в» УК РФ) и приговорила историка к условному сроку за хранение ствола оружия (ст. 222 ч. 1 УК РФ). Этот приговор 14 июня 2018 года был отменен Верховным судом Карелии. Дело было отправлено на новое судебное рассмотрение. После второго процесса (начавшегося в декабре 2018 года) приговором судьи Александра Меркова в июле 2020 года Юрий Дмитриев был вновь оправдан по статьям о фотографиях, более того — оправдан по статье за хранение оружия, а по статье «об иных действиях сексуального характера» (ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ) осужден на 3,5 года (что означало быстрый выход на свободу с учетом времени, проведенного в СИЗО).

И вновь вмешался Верховный суд Карелии. После короткого рассмотрения 29 сентября 2020 года приговор Юрию Дмитриеву также был кардинально изменен: его оправдательная часть была отменена, и дело было отправлено на третье рассмотрение; обвинительная часть была усилена до 13 лет колонии строгого режима. 16 февраля 2021 года кассационные жалобы Юрия Дмитриева и его адвоката Виктора Ануфриева на этот приговор и приговор Петрозаводского горсуда были рассмотрены Вторым кассационным судом и оставлены без удовлетворения [1].

Впервые за последние месяцы ковидных ограничений активистов из группы поддержки пустили в коридоры суда. Но там судебные приставы и другие работники суда постоянно напоминали: «Натяните на лицо маску!», «Здесь видеокамеры, у вас могут быть проб­лемы, если не будет маски» и т. п.

И впервые за долгие месяцы нам удалось увидеть Дмитриева. Даже родные Юрия Алексеевича не видели его более полугода. Екатерине Клодт не давали возможности увидеться с отцом, так как она должна дать свидетельские показания в третьем судебном процессе. «Я надеюсь, что скоро меня вызовут в суд как свидетеля и потом разрешат свидание. Звонить тоже нельзя», — рассказывает Екатерина.

Катя расплакалась и не могла остановить слез в ожидании краткой встречи с отцом в те минуты, когда он будет подниматься с первого этажа суда на третий в сопровождении конвоя.

«Дайте хоть слово скажу… Папуля, ты как?» Юрий Алексеевич ее как мог поддержал: «Держи себя в руках!» — «Да я стараюсь… А ты как?» — «Я нормально».

Юрий Дмитриев. Петрозаводский городской суд, 2 апреля. Фото Н. Деминой
Юрий Дмитриев. Петрозаводский городской суд, 2 апреля 2021. Фото Н. Деминой

Историк , соавтор Юрия Алексеевича по книге «Место памяти — », обычно использует эти минуты для разговора о готовящейся книге. Вот и на этот раз: «Юра, я всё получил, всё в работе. Единственное — до священника не дозвонился…»

Начавшееся в 10:40 заседание суда неожиданно прервалось. Оказалось, что судья Екатерина Хомякова продолжила попытки ввести в процесс адвоката по назначению, хотя адвокат , представляющий Дмитриева с 16 декабря 2016 года, явился в зал суда заранее. Адвокат Константин Кащеев поступил в точном соответствии с адвокатской этикой: узнав, что адвокат по соглашению присутствует на процессе и Юрий Дмитриев не собирается от него отказываться, он покинул зал суда, хотя судья Хомякова дала ему 20 минут на знакомство с подзащитным. Судья была очень недовольна уходом адвоката по назначению и, кажется, собирается наказать его «за ослушание» — вынести частное определение, из-за которого Кащееву потом придется объясняться со своей адвокатской коллегией. Как отмечает «Мемориал», ранее судья Хомякова уже пыталась навязать Дмитриеву другого защитника, при этом уже не раз суд не согласовывал с Ануфриевым должным образом изменения в расписании суда [2].

Оставшаяся часть заседания 2 апреля была посвящена ознакомлению с материалами дела. Помощники судьи не раз приносили в зал дополнительные тома дела. Ожидаемого решения по продлению ареста Дмитриева на три месяца не состоялось. Но без ареста Юрия Алексеевича как осужденного на 13 лет строгого режима могут в любой момент отправить в колонию — и он оказывается в неопределенном правовом статусе.

Накануне возобновления судебного процесса в Петрозаводске была подана новая жалоба в  (ЕСПЧ). В ней юристы правозащитного центра «Мемориал»1 Марина Агальцова и Наталия Секретарёва заявляют, что во время рассмотрения апелляции в ВС Карелии были нарушены сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство); статья 7 (наказание исключительно на основании закона); статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Юрий Дмитриев на ступеньках суда, 2 апреля 2021
Юрий Дмитриев на ступеньках суда, 2 апреля 2021. Фото Н. Деминой.

В жалобе, в частности, говорится и о предвзятости экспертизы следствия по делу Дмитриева, и о том, что арест и историка повлекли за собой изъятие его приемной дочери из семьи, разрушение родственных связей, грубое и травмирующее вмешательство в жизнь ребенка, затем подростка. «Контекст, в котором происходит преследование Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность», — отмечают правозащитники [3]. К сожалению, предыдущие жалобы в ЕСПЧ на решение суда о заключение Дмитриева под стражу и другие пока не были коммуницированы.

Судья Е. Хомякова
Судья на третьем процессе по делу Ю. Дмитриева Е. Хомякова
Прокурор по делу Дмитриева
Прокурор на третьем процессе по делу Ю. Дмитриева

Сторона защиты Дмитриева готовит новую кассацию, теперь в Верховный суд России, и здесь очень важна общественная всех неравнодушных людей, в том числе открытые письма с просьбой к ВС России рассмотреть непредвзято и независимо. Как мы видим, уже два длительных судебных процесса с вызовом свидетелей и экспертов привели к оправданию историка или приговору «ниже низшего». Однако эти приговоры сводились на нет в Верховном суде Карелии. Более того, последнее решение ВС Карелии удлинило срок пребывания в колонии в четыре раза! Не говоря уже о том, что апелляционное заседание 2020 года проходило с многочисленными нарушениями. Такое разногласие органов правосудия дает повод для сомнений в их беспристрастности.

Годы рассмотрения дела Юрия Дмитриева показали, что справедливое решение не может быть вынесено на уровне регионального суда. «Верховный суд РФ, пора взяться за это дело!» — говорят правозащитники.

  1. trv-science.ru/dmitriev-sdavatsya-ne-sobirayus/
  2. memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/549
  3. memohrc.org/ru/news_old/glava-karelskogo-memoriala-yuriy-dmitriev-podal-zhalobu-v-evropeyskiy-sud

1 Минюст РФ включило ПЦ «Мемориал» в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента». «Мемориал» оспаривает это решение в судебном порядке.

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