Байден намерен инвестировать более 200 млрд долл. в R&D

Президент США Джо Байден обнародовал свой план инвестировать примерно два триллиона долларов в обновление инфраструктуры США, включая дороги, мосты, линии электропередач, аэропорты и т. д. В рамках этого амбициозного проекта, рассчитанного на восемь лет, предполагается направить более 200 млрд долл. США на научные исследования и разработки (R&D-focused initiatives).

В своей речи 31 марта 2021 года Байден, в частности, посетовал, что федеральные расходы на науку ныне составляют только 0,7% ВВП, в то время как на пике программы «Апполон» эта цифра достигала 2%. Новый амбициозный план развития национальной инфраструктуры должен, по его словам, «стимулировать закрепление лидерства США на тех перспективных рынках, где за него сейчас идет наиболее активная борьба: батареи и аккумуляторы, биотехнологии, компьютерные микрочипы, технологии чистой энергетики».

План предполагает выделение дополнительных 50 млрд долл. для создания технологического управления (technology directorate) в Национальном научном фонде, который до сих пор финансировал главным образом фундаментальную науку. Новое управление будет создано на основе научных заделов, уже имеющихся в разных министерствах США, и сфокусируется на исследованиях и разработках в области полупроводников и суперкомпьютеров, новых энергетических и биологических технологий.

Приоритет отдается дальнейшему развитию региональной сети исследований и инноваций. В частности, предполагается потратить 40 млрд долл. на обновление исследовательской инфраструктуры в лабораториях и университетах по всей стране и вложить 20 млрд долл. в создание по крайней мере десяти новых «региональных инновационных хабов», которые станут центрами притяжения для частных инвестиций и стимулируют создание новых компаний и новых рабочих мест как в городах, так и в сельских регионах. Предполагается, что это сгладит контраст в развитии между крупными городскими агломерациями и небольшими населенными пунктами, которые страдают от многолетнего недоинвестирования.

Национальный институт стандартов и технологий получит 14 млрд долл., чтобы объединить усилия промышленности, академической науки и правительства по развитию критически важных технологий. Среди прочего, план предполагает увеличить в четыре раза (с 150 до 600 млн долл.) финансирование программы, нацеленной на поддержку малых и средних инновационных предприятий, находящихся в сельской местности или во владении национальных и этнических меньшинств.

В целом на программы развития малого бизнеса предлагается потратить 31 млрд долл., чтобы облегчить малым инновационным предприятиям доступ к кредитам, венчурному капиталу и федеральному научному финансированию.

В рамках образовательных инициатив проекта предлагается направить 100 млрд долл. на обновление лабораторного и технологического обеспечения школ по всей стране, чтобы лучше готовить школьников к «профессиям будущего».

Важно, что план вбирает в себя ряд предложений, инициированных в нижней и верхней палатах парламента и уже получивших значительную поддержку как демократов, так и республиканцев. Это, вероятно, облегчит его прохождение и утверждение в Конгрессе.

А.К.

По материалам новостного портала Американского института физики (aip.org/fyi)

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