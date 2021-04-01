Клуб «1 июля» о задержании академика Е. А. Хазанова

Клуб «1 июля» крайне обеспокоен беспрецедентным и возмутительным демаршем в адрес Российской Академии Наук: задержанием на рабочем месте академика Е.А. Хазанова, выдающегося российского физика, заместителя директора знаменитого нижегородского Института прикладной физики РАН, лауреата Государственной премии 2018 г., широко известного в мире в качестве одного из первооткрывателей гравитационных волн. Предлог выбран достаточно произвольный, чтобы не сказать мелкий — перепост нежелательного сообщения в «Фейсбуке». А задержание произведено демонстративно — во время работы Общего Собрания РАН.

Клуб считает, что ограничение свободы самовыражения отечественных ученых негативно скажется на интеллектуальном уровне и взвешенности решений, принимаемых по самым разным поводам. Очень важно, чтобы люди, способные давать им качественные экспертные оценки, были защищены и независимы. К сожалению, проект резолюции такого содержания не был поставлен на голосование Общего Собрания, и мы не имеем явно оформленного солидарного мнения Академии Наук. Тем не менее, клуб считает, что Президиум РАН должен разработать и добиться внедрения эффективных механизмов защиты членов РАН и других ученых от необоснованных преследований со стороны правоохранительных органов.

Клуб «1 июля»

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