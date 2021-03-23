«Ваша газета — огонь!»

Мы отправляем нашу газету нескольким политическим узникам, отбывающим по несправедливым, на наш взгляд, приговорам длительные сроки в российских СИЗО или исправительных колониях. Нам кажется важным преодолевать ту изоляцию и информационный голод, в которых оказались ребята. И нас радует, когда мы получаем в ответ письма поддержки в адрес газеты или советы по публикациям.

Юлий Бояршинов, программист, антифашист:

Получил четыре письма с газетами «Троицкий вариант». Спасибо за них! «Троицкий вариант» я особенно оценил, газета — огонь! Я люблю науку, меня не пугают графики, формулы и таблицы, мне интересно читать про вакцины от коронавируса, про межзвездные перелеты и ускорители частиц.

Бывает, что в погоне за доступностью научно-популярные статьи упрощают настолько, что теряется вся суть. Но в «Троицком варианте» совсем не так, и это классно!

Юлию (род. 10 июля 1991 года) можно писать по адресу:

Бояршинову Ю. Н., Санкт-Петербург, 191123, ул. Шпалерная, 25, СИЗО-3.

22 июня 2020 года Юлий Бояршинов был приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима по делу запрещенной в России организации «Сеть». Под стражей находится с 21 января 2018 года. В ходе задержания и ареста был подвергнут пыткам, следы которых были зафиксированы членами Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. Правозащитный центр «Мемориал»* считает Юлия Бояршинова политическим заключенным и требует его немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования по делу о якобы участии в террористическом сообществе.

Евгений Урлашов:

…По поводу пожеланий газете «Троицкий вариант»: сделать это не так-то легко, так как ваша газета очень специ­фическая, в большей части научная — с историческими справками, экскурсами, но и с материалами о проблемах в области прав человека в РФ. Кстати, ваша газета положительно упоминалась в одном из недавних номеров «Новой газеты», читателем которой я являюсь много лет.

Я выскажусь только в отношении научного контента. Все люди пользуются в быту многочисленной техникой, но почти никто из нас не знает, кому мы обязаны этим — кто изобретатель, создатель микроволновой печи, стиральной машины, холодильника, фена, фотоаппарата, CD- и DVD-проигрывателей, кондиционера, кофемолки, кофеварки, бинокля, подзорной трубы, микроскопа, телескопа, батискафа и т. д. Было бы очень интересно узнать историю этих изобретений и их авторов.

Также было бы интересно прочитать о методиках и научных способах, аппаратуре, благодаря которым археологи и историки классифицируют свои находки по времени, векам, эрам и т. д. Как и с помощью чего они это определяют?

Также меня всегда интересовала живопись. Но на рынке живописи всегда было много подделок, таких, что отличить оригинал от копии часто можно только по химическому составу красок и другим экспертизам. Кто этим занимается, какие используются научные методы (ультрафио­летовые лучи, инфракрасные, что такое гониоспектрофотоколориметр и как он работает, где в мире и в РФ есть такие лаборатории и т. д.). И конечно, мне всегда интересны разработки и планы Илона Маска.

О себе: у меня всё нормально. Много читаю, занимаюсь спортом и размышляю.

Евгению Робертовичу (род. 16 июля 1967 года) можно написать по адресу:

Урлашову Е. Р., г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Целинная, д. 50, ИК-2, 152914.

На момент ареста Евгений Урлашов был избранным мэром Ярославля, членом гражданского комитета всероссийской партии «Гражданская платформа». Обвинен в получении взятки в особо крупном размере; осужден на 12 с половиной лет пребывания в колонии строгого режима. Правозащитный центр «Мемориал»* полагает, что вина Евгения Урлашова и других подсудимых по этому делу не доказана в полной мере и дело должно быть пересмотрено беспристрастным судом.

* Минюст РФ включило правозащитный центр «Мемориал» в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Мы считаем закон об НКО — «иностранных агентах» противоречащим Конституции РФ и принятой Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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