Умер физик Павел Винтернитц

В субботу, 13 февраля 2021 года, в возрасте 84 лет скончался Павел Винтернитц, профессор Université de Montréal, член Centre de resershes mathématiques, член Advisory Board Института Доплера при факультете ядерной физики и инженерии Чешского технического университета ČVUT.

Павел Винтернитц изучал физику в Ленинградском университете в тогдашнем Советской Союзе. После окончания университета занимался научными исследованиями в области теоретической физики в Чехословацкой академии наук и часто подолгу работал в ОИЯИ в Дубне. Оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году вынудила его эмигрировать и продолжить научную карьеру за рубежом. Через несколько лет, в течение которых он занимал академические посты в различных организациях в Великобритании и США, он стал членом только что основанного Centre de recherches mathématiques в Монреале, где продолжал работать до своего недавнего ухода на пенсию. Вместе с другим чешско-канадским физиком Йиржи Патерой он создал очень активную и влиятельную исследовательскую группу в области математической физики. Павел Винтернитц опубликовал ряд принципиальных работ, посвященных алгебрам Ли, симметрии парциальных дифференциальных уравнений, интегрируемым системам и иным темам. Будучи научным руководителем докторантов и ментором постдокторантов, он стоял у истоков множества успешных научных карьер. Многие из его учеников стали его многолетними сотрудниками и друзьями на всю жизнь.

После бархатной революции в 1989 году Павел Винтернитц установил долгосрочное сотрудничество с созданным тогда при факультете ядерной физики и инженерии Чешского технического университета Институтом математический физики Доплера. Он включился в сотрудничество по обучению студентов, приезжал читать лекции и заниматься исследовательской работой, приглашал ряд коллег на краткие или продолжительные стажировки в Монреале. Это вело к постоянному и плодотворному научному партнерству, за которое чешское научное общество испытывает к нему глубокую благодарность. Он был объявлен почетным доктором и приглашенным профессором Чешского технического университета. Также он был удостоен ряда других наград, среди которых мы упомянем премию «Чешская Голова» в категории «Патриа» и Премию за теоретическую физику Канадской физической ассоциации. В 2018 году Павел Винтернитц был награжден медалью Вигнера за вклад в понимание физики посредством теории групп.

Павел Винтернитц был не только признанным во всем мире ученым, но и хорошим другом и приятным собеседником, умевшим получать удовольствие от жизни и делиться этой радостью с другими. Его жизненный энтузиазм и оптимизм давали надежду, что и теперь он успешно преодолеет проблемы со здоровьем и будет и дальше приносить нам всем радость своей мудростью, обширными знаниями, чувством юмора и просто тем, что он рядом. К несчастью, его слабеющее сердце не выдержало этого испытания, и нам теперь остались только воспоминания о выдающемся ученом и добром человеке.

Светлая ему память!

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