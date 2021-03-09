Уважаемая редакция!

Во-первых, я хочу поздравить всех милых дам с замечательным весенним праздником 8 марта! Прекрасные женщины вдохновляют нас на труды и подвиги, что я особенно остро почувствовал, начав работать в режиме дистанционной занятости, и потому жить без них, то есть без вас, дорогие коллеги-женщины, нельзя!

К сожалению, от тем прекрасных и возвышенных нас отвлекают различные события. Точнее, даже не сами события, а скорее истерическая реакция на них со стороны отдельных экзальтированных субъектов, которых в нашем научном сообществе, увы, довольно много. Обострения у них, естественно, случаются весной, что мы и видим в этом году.

1 марта РФФИ объявил об отмене конкурса «а». И началось! Первыми, как водится, отметились заполошные академики из Клуба «1 июля». Они, впрочем, и не скрывают причины, честно указав ее в первом же предложении: «Пришла весна, а с ней и весеннее обострение». За это уважаю, но не за всё остальное: начав с себя, они тут же переходят к поливу грязью властей. Сделан, мол, очередной шаг в направлении уничтожения российской науки. Прочитав это, я чуть со стула не упал: что они, интересно, считают шагами в направлении уничтожения российской науки?! Объявление национального проекта по науке, строительство установок мегасайенс и исследовательских судов, принятие программы стратегического академического лидерства или, как там ее, Приоритет-2030, объявление Года науки — это что, господа хорошие, шаги по уничтожению российской науки, что ли?

Дальше больше: «Непрекращающееся наступление бюрократии в значительной степени отражает именно стремление уничтожить в стране последние оплоты чести, самостоятельности и независимого мышления», «отношение к ученым как к врагам народа» и пр. Свободы, гения и славы палачи, в общем. Ну, впрочем, что с этих представителей пятой колонны взять: они ведь сами признались, чем обусловлены их эмоции.

Менее понятно, почему рутинное решение об отмене одного из конкурсов вызвало такой ажиотаж среди несколько более вменяемых людей и организаций. Недавно прибежал ко мне коллега, махал руками, кричал, что РФФИ был, да весь вышел, поскольку отменили важнейший конкурс, без которого тысячи групп останутся без денег; что у него самого проект в прошлом году закончился, и теперь всё. РНФ, конечно, объявит новый конкурс, но это просто смешно: это будет конкурс для групп численностью до четырех человек на 1–2 года на создание заделов по новым для коллективов тематикам и формирование новых коллективов. Ну что за бред, кричал он, какие заделы по новой тематике можно за год создать?! И еще статью опубликовать, как РНФ требует?

Я слушал, смотрел и недоумевал: мы же взрослые и разумные люди, правила игры знаем. Провел какую-то работу, подготовил статью — и послал заявку на этот конкурс. Получил грант — тиснул статейку со ссылкой на грант, не получил — тиснул статейку со ссылкой на что-нибудь другое. Никаких проблем!

И совсем уж смешно слышать заявления про то, что РФФИ накрылся медным тазом. Судите сами, коллеги, на сайте висело объявление о пяти конкурсах, один отменили, но осталось еще четыре активных конкурса. Где тут печальный конец фонда?

Причем стоит посмотреть, что это за конкурсы. Конкурсы-то новаторские, необычные, интересные, свидетельствующие о соответствии фонда современным трендам. Наставник_опн! Это я не ругаюсь, это я код конкурса называю, а полное его название — «Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого — наставника, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ».

Деньги даются на год, можно получить до 2,5 млн руб. Помимо наставника, в составе научной группы должны быть от 2 до 4 человек в возрасте до 25 лет включительно, имеющих аттестат о среднем общем образовании (молодые ученые), а также от 2 до 5 человек в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях РФ (школьники). Это же реализация идеи непрерывного образования! Верю, что скоро ниточки от маститых ученых дотянутся до детских садов, до ясельных групп, и уже карапузы начнут приобщаться к передовым достижениям науки в целях будущей профессиональной самореализации в сфере общественно-политических наук. В общем, успокойтесь, коллеги, слухи о смерти РФФИ сильно преувеличены, жив ваш любимый фонд. Готовьтесь писать заявки на новозадельный конкурс РНФ.

Ваш Иван Экономов

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