ТрВ № 5 (324) за 2021 г.: От чего вымерли динозавры?

09.03.2021 / № 324 /  Выпускающие редакторы: Борис Штерн, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 324 от 9 марта 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

От чего вымерли динозавры?
В дискуссии, организованной Борисом Штерном, участвуют Алексей Иванов, Андрей Журавлёв, Павел Скучас и Кирилл Еськов — стр. 1–5

В ожидании гигантских ускорителей
Публикуем два материала к 65-летию со дня основания Объединенного института ядерных исследований, которое отмечается 26 марта: статью Анатолия Сидорина про будущее масштабных ускорителей и беседу Яна Махонина с Джилем Понтекорво, старшим сыном академика АН СССР Бруно Понтекорво, — стр. 6, 10–11

В космос по-новому
Александр Хохлов об испытаниях «Старшипов» на космодроме SpaceX в Бока-Чика и о школьных спутниках Space-π — стр. 7

Смертельная лимнология, или По ком стонет дно Карельской ламбы?
Черный юмор от суровых лимнологов Заполярья в изложении Захара Слуковского — стр. 8–9

Теплая красота ума
Воспоминания друзей и коллег к 70-летию Елизаветы Бонч-Осмоловской — стр. 12–13

90 лет Михаилу Горбачёву и упущенные возможности
О юбилее первого и единственного президента СССР размышляют Алиса Ганиева и Андрей Калиничев — стр. 14

Откуда у Марса две похожие луны?
Объясняет Михаил Эфроимский — стр. 15

Птерозавры повышенной шикарности
Рецензия Юрия Угольникова на книгу Марка Уиттона «Птерозавры» — стр. 16

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить