ТрВ № 5 (324) за 2021 г.: От чего вымерли динозавры?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 324 от 9 марта 2021 года в PDF
Анонс номера
От чего вымерли динозавры?
В дискуссии, организованной Борисом Штерном, участвуют Алексей Иванов, Андрей Журавлёв, Павел Скучас и Кирилл Еськов — стр. 1–5
В ожидании гигантских ускорителей
Публикуем два материала к 65-летию со дня основания Объединенного института ядерных исследований, которое отмечается 26 марта: статью Анатолия Сидорина про будущее масштабных ускорителей и беседу Яна Махонина с Джилем Понтекорво, старшим сыном академика АН СССР Бруно Понтекорво, — стр. 6, 10–11
В космос по-новому
Александр Хохлов об испытаниях «Старшипов» на космодроме SpaceX в Бока-Чика и о школьных спутниках Space-π — стр. 7
Смертельная лимнология, или По ком стонет дно Карельской ламбы?
Черный юмор от суровых лимнологов Заполярья в изложении Захара Слуковского — стр. 8–9
Теплая красота ума
Воспоминания друзей и коллег к 70-летию Елизаветы Бонч-Осмоловской — стр. 12–13
90 лет Михаилу Горбачёву и упущенные возможности
О юбилее первого и единственного президента СССР размышляют Алиса Ганиева и Андрей Калиничев — стр. 14
Откуда у Марса две похожие луны?
Объясняет Михаил Эфроимский — стр. 15
Птерозавры повышенной шикарности
Рецензия Юрия Угольникова на книгу Марка Уиттона «Птерозавры» — стр. 16