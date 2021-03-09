ТрВ № 5 (324) за 2021 г.: От чего вымерли динозавры?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 324 от 9 марта 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

От чего вымерли динозавры?

В дискуссии, организованной Борисом Штерном, участвуют Алексей Иванов, Андрей Журавлёв, Павел Скучас и Кирилл Еськов — стр. 1–5

В ожидании гигантских ускорителей

Публикуем два материала к 65-летию со дня основания Объединенного института ядерных исследований, которое отмечается 26 марта: статью Анатолия Сидорина про будущее масштабных ускорителей и беседу Яна Махонина с Джилем Понтекорво, старшим сыном академика АН СССР Бруно Понтекорво, — стр. 6, 10–11

В космос по-новому

Александр Хохлов об испытаниях «Старшипов» на космодроме SpaceX в Бока-Чика и о школьных спутниках Space-π — стр. 7

Смертельная лимнология, или По ком стонет дно Карельской ламбы?

Черный юмор от суровых лимнологов Заполярья в изложении Захара Слуковского — стр. 8–9

Теплая красота ума

Воспоминания друзей и коллег к 70-летию Елизаветы Бонч-Осмоловской — стр. 12–13

90 лет Михаилу Горбачёву и упущенные возможности

О юбилее первого и единственного президента СССР размышляют Алиса Ганиева и Андрей Калиничев — стр. 14

Откуда у Марса две похожие луны?

Объясняет Михаил Эфроимский — стр. 15

Птерозавры повышенной шикарности

Рецензия Юрия Угольникова на книгу Марка Уиттона «Птерозавры» — стр. 16

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