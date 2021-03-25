Открытое письмо научных работников о проблемах финансирования науки в России

Адресовано: Президенту РФ В. В. Путину,

Министру науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькову,

Министру финансов РФ А. Г. Силуанову

Копия: Президенту РАН А. М. Сергееву, председателям отделений РАН

Мы, молодые ученые, сотрудники научных организаций и высшей школы, обеспокоены ситуацией, складывающейся из-за недостаточного финансирования науки в нашей стране. На заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2021 года лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Анастасия Проскурина озвучила ряд проблем, касающихся финансирования науки, уровня реальных зарплат и условий труда научных работников [1]. Эти проблемы распространены во всех регионах и касаются большинства научных организаций.

Низкие реальные зарплаты научных и инженерно-технических сотрудников

По оценкам Росстата, средняя зарплата научных работников в 2017 году составляла от 40 до 50 тыс. руб., а в 2018-м достигла почти 100 тыс. руб. в месяц в среднем по стране [2]. Однако эти значения не отражают реальную ситуацию с зарплатами ученых. В соответствии с опросом телеканала ОТР, средняя зарплата научного работника в 2017 году составляла чуть более 20 тыс. руб. [3]. На текущий момент ситуация не изменилась: в низких размерах окладов можно убедиться, посетив сайт ученые-исследователи.рф, где объявляются конкурсы на замещение должностей в научных организациях. Дополнительные стимулирующие выплаты к низкому окладу нестабильны и не всегда обеспечивают достойный уровень заработной платы.

Рис. 1. Средняя зарплата научных работников в РФ по данным Росстата (слева) и телеканала ОТР (справа)

Выполнение майских указов 2012 года, предусматривающих повышение зарплат до 200% от средней величины по региону, оказалось невозможным ввиду отсутствия средств для этого в организациях. Поэтому, чтобы обеспечить исполнение указов по отчетности, руководители некоторых организаций были вынуждены прибегнуть к формальному переводу сотрудников на дробные ставки. При этом многие сотрудники продолжают работать полный рабочий день или даже сверхурочно и получают надбавки, размер которых может превышать базовый оклад, однако и размер, и регулярность таких выплат носят непостоянный и непредсказуемый характер.

Таким образом, повышение зарплат научного и технического персонала может происходить только на бумаге, без реального увеличения выплат научному и техническому персоналу. Кроме того, оценка уровня заработных плат в отчетности проводится по средним значениям, которые не отражают реальную картину из-за существенного разброса между максимальными зарплатами и зарплатами большинства, — правильнее было бы использовать в качестве критерия медианную зарплату.

Недостаточное финансирование научных исследований и инфраструктуры

Научные и образовательные организации сталкиваются в последние годы с острой нехваткой средств для покупки оборудования, реактивов и расходных материалов. Во многих организациях нет финансовой возможности оплатить заказ дополнительных исследований, необходимых для получения научного результата, не хватает средств на ремонт помещений и оборудования. Нередки ситуации, когда расходы на участие в научных конференциях и экспедициях частично или полностью покрываются за счет личных средств сотрудников. Кроме того, иногда из-за недостатка финансирования приходится ограничивать публикации научных сотрудников в высокорейтинговых журналах. Для выполнения госзаданий и обеспечения текущих расходов приходится выделять средства из дополнительных доходов и из средств грантов.

Сокращение возможностей для карьерного развития молодых ученых

Остро стоит проблема недостатка ставок для молодых ученых: студентов, аспирантов и выпускников аспирантуры. Перспективная молодежь уходит из российской науки и уезжает в другие страны в результате отсутствия ставок в отечественных научных организациях.

С изменением правил грантового финансирования молодым ученым становится всё сложнее начать самостоятельные исследования и организовать независимые подразделения. Нас крайне беспокоит происходящее присоединение фонда РФФИ к фонду РНФ, которое может привести к уменьшению финансирования и снижению его доступности для небольших независимых научных групп в связи с высокими требованиями к количеству публикаций и ограничениями по участию исследователей в нескольких грантах, даже по различным тематикам.

Другой пример — неожиданная отмена конкурса проектов фундаментальных научных исследований («а») РФФИ, заявки на который принимались с 25 ноября по 31 марта 2021 года. 1 марта 2021 года в соответствии с неопубликованным решением Правительства конкурс отменили, а уже поданные заявки оставили без рассмотрения. Отмена подобных массовых конкурсов приведет к снижению количества независимых научных групп и новых исследовательских проектов, а следовательно, и будущих прорывов в науке. Более того, форма, в которой это было сделано, была крайне оскорбительна для российских ученых.

Низкие зарплаты, неблагоприятные условия труда и туманные карьерные перспективы делают российские научные учреждения неконкурентоспособными в сравнении с частными компаниями, нуждающимися в высококвалифицированных технических сотрудниках, а также с иностранными научными организациями. Указанные проблемы широко распространены и касаются не только отдельно взятых академических организаций. При этом мы подчеркиваем именно необходимость реального повышения финансирования, а не наказания руководителей, оказавшихся в безвыходной ситуации.

2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий [4]. На прикладную и фундаментальную науку в 2021 году выделят примерно 550 млрд руб. [5, 6]. Это составляет только 0,5 % от ВВП РФ по оценке Росстата за 2020 год [7], при этом ведущие страны выделяют на науку от 1,5% ВВП [8]. Для эффективной конкуренции нашей страны на научной мировой арене необходимо обеспечить сопоставимое финансирование, а для выхода на лидерские позиции – повышение до 4-5% ВВП.

Рис. 2. Финансирование научной отрасли в других странах

В связи с вышеизложенным, мы обращаемся к Президенту и Правительству Российской Федерации, министерствам образования, науки и финансов и руководству Российской академии наук с просьбой пересмотреть существующую систему финансирования науки в нашей стране.

Необходимо увеличить финансирование научных и образовательных организаций, чтобы создать возможность установления минимального оклада по младшим научным и инженерно-техническим должностям не ниже уровня медианной заработной платы по региону при сохранении финансирования для стимулирующих выплат, увеличения окладов с повышением должности и обеспечения достойной заработной платы и количества ставок, необходимых для эффективной работы организаций.

Следует также проработать вопрос об обеспечении финансированием инфраструктуры научных и образовательных организаций, учитывая их потребности, для эффективного выполнения государственных заданий.

Мы предлагаем проводить исследование мнений потенциальных грантополучателей перед принятием решений о количестве и условиях конкурсов и просим обеспечить преемственность конкурсов РФФИ, в особенности конкурса «а» и молодежных проектов, в частности, без введения ранее не распространявшихся на них ограничений.

Диалог с научными и образовательными организациями и новые условия финансирования позволят повысить эффективность отечественных научных исследований до уровня ведущих стран и будут стимулировать научно-педагогических работников к достижению новых вершин. Российская наука станет для молодых и перспективных ученых привлекательной, что остановит «утечку мозгов». Таким образом российская наука сможет выйти на лидирующие позиции в мире, что обеспечит передовое технологическое развитие нашей страны.

Благодарим за внимание к проблеме и надеемся на продуктивное сотрудничество.

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Оксана Герцен, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Александр Гончаренко, Аспирант Ирина Дворецкая, научная сотрудница, Высшая школа экономики Дмитрий Дворецкий, к.т.н., доцент, МГТУ им Н Э Баумана Ксения Дейниченко, Студент-магистрант Владимир Дмитриев, кандидат наук, доцент, Псковский государственный университет Арсений Докучаев, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Игорь Есарев, Аспирант, Брауншвейгский технический университет Владимир Евгеньвич Жуков, к.б.н., учёный секретарь, ННЦМБ ДВО РАН Светлана Заморина, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ Ольга Золотарева, научный сотрудник, Мюнхенский технический университет Елена Зубова, снс ИППЭС ФИЦ КНЦ РАН Любовь Иванова, Младший научный сотрудник, ОМРБ НИЦ КИ ПИЯФ Денис Исаев, инженер Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Ольга Исаева, аспирантка, Netherlands Cancer Institute Антон Карпишков, к.ф.-м.н., научный сотрудник, Самарский университет Вадим Кашкин, Лаборант физ. лаборатории Алексей Колесников, к.ф.-м.н., доцент, Южный федеральный университет Илья Комендо, к.х.н., с.н.с. НИЦ "Курчатовский институт" - ИРЕА Вероника Корзуева, лаборант-исследователь Елизавета Кулаева, Южный Федеральный университет Ольга Куричева, к.б.н., н.с., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Григорий Матвеев, Исследовательский Центр Молекулярных Механизмов Старения и Возрастных Заболеваний Антон Пашков, Младший научный сотрудник, Высшая медико-биологическая школа ЮУрГУ (НИУ) Андрей Самсонов, научный сотрудник, Университетский Колледж Лондона Владислав Северин, - Герман Сергей, магистр, м. н. с. Фёдор Тесленко, ИОХ РАН Екатерина Тимошенко, МГУ Кирилл Фадеев, Младший научный сотрудник МГППУ, аспирант СПбГУ Надежда Хорошавкина, НИУ ВШЭ Зоя Червонцева, м.н.с. ИППИ РАН Виктор Шампаров, Аспирант Владимир Шелехов, н. с., к. б. н лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Наталья Шлат, Кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО "ПсковГУ" Александр Шуваев, Студент 3 курса бакалавра, лаборант, ИОХ РАН имени Н.Д. Зелинского Виктор Щербаков, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН Владимир Юшин, д.б.н., г.н.с., ННЦМБ ДВО РАН

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