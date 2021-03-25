Открытое письмо научных работников о проблемах финансирования науки в России

Адресовано: Президенту РФ В. В. Путину,
Министру науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькову,
Министру финансов РФ А. Г. Силуанову
Копия: Президенту РАН А. М. Сергееву, председателям отделений РАН
Мы, молодые ученые, сотрудники научных организаций и высшей школы, обеспокоены ситуацией, складывающейся из-за недостаточного финансирования науки в нашей стране. На заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2021 года лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Анастасия Проскурина озвучила ряд проблем, касающихся финансирования науки, уровня реальных зарплат и условий труда научных работников [1]. Эти проблемы распространены во всех регионах и касаются большинства научных организаций.
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Низкие реальные зарплаты научных и инженерно-технических сотрудников
По оценкам Росстата, средняя зарплата научных работников в 2017 году составляла от 40 до 50 тыс. руб., а в 2018-м достигла почти 100 тыс. руб. в месяц в среднем по стране [2]. Однако эти значения не отражают реальную ситуацию с зарплатами ученых. В соответствии с опросом телеканала ОТР, средняя зарплата научного работника в 2017 году составляла чуть более 20 тыс. руб. [3]. На текущий момент ситуация не изменилась: в низких размерах окладов можно убедиться, посетив сайт ученые-исследователи.рф, где объявляются конкурсы на замещение должностей в научных организациях. Дополнительные стимулирующие выплаты к низкому окладу нестабильны и не всегда обеспечивают достойный уровень заработной платы.
Рис. 1. Средняя зарплата научных работников в РФ по данным Росстата (слева) и телеканала ОТР (справа)
Выполнение майских указов 2012 года, предусматривающих повышение зарплат до 200% от средней величины по региону, оказалось невозможным ввиду отсутствия средств для этого в организациях. Поэтому, чтобы обеспечить исполнение указов по отчетности, руководители некоторых организаций были вынуждены прибегнуть к формальному переводу сотрудников на дробные ставки. При этом многие сотрудники продолжают работать полный рабочий день или даже сверхурочно и получают надбавки, размер которых может превышать базовый оклад, однако и размер, и регулярность таких выплат носят непостоянный и непредсказуемый характер.
Таким образом, повышение зарплат научного и технического персонала может происходить только на бумаге, без реального увеличения выплат научному и техническому персоналу. Кроме того, оценка уровня заработных плат в отчетности проводится по средним значениям, которые не отражают реальную картину из-за существенного разброса между максимальными зарплатами и зарплатами большинства, — правильнее было бы использовать в качестве критерия медианную зарплату.
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Недостаточное финансирование научных исследований и инфраструктуры
Научные и образовательные организации сталкиваются в последние годы с острой нехваткой средств для покупки оборудования, реактивов и расходных материалов. Во многих организациях нет финансовой возможности оплатить заказ дополнительных исследований, необходимых для получения научного результата, не хватает средств на ремонт помещений и оборудования. Нередки ситуации, когда расходы на участие в научных конференциях и экспедициях частично или полностью покрываются за счет личных средств сотрудников. Кроме того, иногда из-за недостатка финансирования приходится ограничивать публикации научных сотрудников в высокорейтинговых журналах. Для выполнения госзаданий и обеспечения текущих расходов приходится выделять средства из дополнительных доходов и из средств грантов.
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Сокращение возможностей для карьерного развития молодых ученых
Остро стоит проблема недостатка ставок для молодых ученых: студентов, аспирантов и выпускников аспирантуры. Перспективная молодежь уходит из российской науки и уезжает в другие страны в результате отсутствия ставок в отечественных научных организациях.
С изменением правил грантового финансирования молодым ученым становится всё сложнее начать самостоятельные исследования и организовать независимые подразделения. Нас крайне беспокоит происходящее присоединение фонда РФФИ к фонду РНФ, которое может привести к уменьшению финансирования и снижению его доступности для небольших независимых научных групп в связи с высокими требованиями к количеству публикаций и ограничениями по участию исследователей в нескольких грантах, даже по различным тематикам.
Другой пример — неожиданная отмена конкурса проектов фундаментальных научных исследований («а») РФФИ, заявки на который принимались с 25 ноября по 31 марта 2021 года. 1 марта 2021 года в соответствии с неопубликованным решением Правительства конкурс отменили, а уже поданные заявки оставили без рассмотрения. Отмена подобных массовых конкурсов приведет к снижению количества независимых научных групп и новых исследовательских проектов, а следовательно, и будущих прорывов в науке. Более того, форма, в которой это было сделано, была крайне оскорбительна для российских ученых.
Низкие зарплаты, неблагоприятные условия труда и туманные карьерные перспективы делают российские научные учреждения неконкурентоспособными в сравнении с частными компаниями, нуждающимися в высококвалифицированных технических сотрудниках, а также с иностранными научными организациями. Указанные проблемы широко распространены и касаются не только отдельно взятых академических организаций. При этом мы подчеркиваем именно необходимость реального повышения финансирования, а не наказания руководителей, оказавшихся в безвыходной ситуации.
2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий [4]. На прикладную и фундаментальную науку в 2021 году выделят примерно 550 млрд руб. [5, 6]. Это составляет только 0,5 % от ВВП РФ по оценке Росстата за 2020 год [7], при этом ведущие страны выделяют на науку от 1,5% ВВП [8]. Для эффективной конкуренции нашей страны на научной мировой арене необходимо обеспечить сопоставимое финансирование, а для выхода на лидерские позиции – повышение до 4-5% ВВП.
Рис. 2. Финансирование научной отрасли в других странах
В связи с вышеизложенным, мы обращаемся к Президенту и Правительству Российской Федерации, министерствам образования, науки и финансов и руководству Российской академии наук с просьбой пересмотреть существующую систему финансирования науки в нашей стране.
Необходимо увеличить финансирование научных и образовательных организаций, чтобы создать возможность установления минимального оклада по младшим научным и инженерно-техническим должностям не ниже уровня медианной заработной платы по региону при сохранении финансирования для стимулирующих выплат, увеличения окладов с повышением должности и обеспечения достойной заработной платы и количества ставок, необходимых для эффективной работы организаций.
Следует также проработать вопрос об обеспечении финансированием инфраструктуры научных и образовательных организаций, учитывая их потребности, для эффективного выполнения государственных заданий.
Мы предлагаем проводить исследование мнений потенциальных грантополучателей перед принятием решений о количестве и условиях конкурсов и просим обеспечить преемственность конкурсов РФФИ, в особенности конкурса «а» и молодежных проектов, в частности, без введения ранее не распространявшихся на них ограничений.
Диалог с научными и образовательными организациями и новые условия финансирования позволят повысить эффективность отечественных научных исследований до уровня ведущих стран и будут стимулировать научно-педагогических работников к достижению новых вершин. Российская наука станет для молодых и перспективных ученых привлекательной, что остановит «утечку мозгов». Таким образом российская наука сможет выйти на лидирующие позиции в мире, что обеспечит передовое технологическое развитие нашей страны.
Благодарим за внимание к проблеме и надеемся на продуктивное сотрудничество.
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Открытое письмо научных работников
(~38~ подп.)
Ну-ну. Вернутся к распределению. По другому власти не умеют.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2cd210a815f1e7d2fcb89c/zakon-ob-obiazatelnom-raspredelenii-studentovbiudjetnikov-5b066da62f578c611d5c7974
И это не будет работать. Зачем организации нужен специалист, который неизвестно как себя покажет? А ведь его нужно обеспечить прожиточным минимумом и жильем.
В России нет рынка. Поэтому нет рынка труда. И наука не востребована на рынке, опять же потому-что нет рынка.