Заявление Совета ОНР «Об отмене конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2021 года»

05.03.2021 /  ОНР /  Комментариев нет

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Исх. № 02-21
от 05.03.2021

выражает возмущение фактом внезапной отмены конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2021 года (конкурса «а» ). Этот самый массовый РФФИ ликвидирован вопреки ранее принятому решению о его проведении в текущем году. Сообщение об его отмене было опубликовано на сайте фонда 1 марта 2021 года.

Неожиданная отмена конкурса «а» свела на нет большой труд и значительное время, которые были потрачены многими научными группами для подготовки заявок к нему. Немало заявок, уже поданных на конкурс, так и останутся нерассмотренными. При этом РФФИ не сочло нужным даже извиниться перед учеными и внятно объяснить причины своего решения. Ссылка на загадочное «решение правительства РФ от 12 февраля 2021 года» таким объяснением считаться не может, поскольку на сайте Правительства РФ и в других открытых источниках отсутствуют решения с такой датой, явным образом предписывающие отмену конкурса.

Отмена уже объявленного конкурса «а» – это шаг, глубоко оскорбительный для российских ученых как по форме, так и по сути. При этом, к сожалению, он очень показателен для той научной политики, которая на протяжении последних лет проводится помощником Президента РФ А.А. Фурсенко, Правительством РФ, , другими государственными структурами, а также руководством РФФИ. Их решения, имеющие жизненно важное значение для науки в нашей стране, характеризуются крайней непоследовательностью, откровенной некомпетентностью и полным игнорированием мнения научного сообщества. Ярким примером служит история ликвидации РФФИ как самостоятельного фонда, и в особенности – конкурса «а», в защиту которых многократно выступали , Профсоюз работников РАН и научная общественность. При этом власти так и не привели никаких разумных аргументов в пользу этих решений, вред которых очевиден для подавляющего большинства отечественных ученых.

Таким образом, отмена конкурса «а» РФФИ, проведенная в унизительной для ученых форме и вопреки ранее принятым обязательствам – это симптом глубокой деградации научной политики в нашей стране, отсутствия у властей ясного понимания роли науки в жизни общества и продуманной стратегии ее развития. Столь откровенного игнорирования мнения и интересов ученых со стороны государства не было на протяжении всей постсоветской истории. На этом фоне 2021 года Годом науки и технологий (указ Президента № 812 от 25.12.2020) воспринимается нами и нашими коллегами как циничное издевательство над здравым смыслом. Мы призываем руководство РФФИ извиниться перед российскими учеными за столь неуважительное отношение к их труду. Достойным шагом с его стороны стала бы выплата компенсации моральных издержек тем ученым, чьи заявки уже поступили на конкурс «а».

Мы солидарны с мнением Президиума РАН, Профсоюза работников РАН и других общественных объединений ученых в том, что решение о централизации всего грантового финансирования в рамках одного фонда было непродуманным, а его последствия негативно скажутся на развитии всей гражданской науки в стране. Мы настоятельно требуем принять меры к восстановлению конкурса «а» в том формате 2- и 3-летних инициативных проектов, в котором он существовал до 2020 года.

Мы призываем Правительство РФ и профильные государственные структуры наладить полноценный диалог с научным сообществом и учитывать мнение ученых при принятии решений, касающихся развития науки в нашей стране.

Принято на Заседании Совета ОНР №3(83) 5 марта 2020 года

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