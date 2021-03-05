Заявление Совета ОНР «Об отмене конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2021 года»

Межрегиональное Общество научных работников (ОНР)

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Исх. № 02-21

от 05.03.2021

Совет Общества научных работников выражает возмущение фактом внезапной отмены конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2021 года (конкурса «а» РФФИ). Этот самый массовый конкурс РФФИ ликвидирован вопреки ранее принятому решению о его проведении в текущем году. Сообщение об его отмене было опубликовано на сайте фонда 1 марта 2021 года.

Неожиданная отмена конкурса «а» свела на нет большой труд и значительное время, которые были потрачены многими научными группами для подготовки заявок к нему. Немало заявок, уже поданных на конкурс, так и останутся нерассмотренными. При этом руководство РФФИ не сочло нужным даже извиниться перед учеными и внятно объяснить причины своего решения. Ссылка на загадочное «решение правительства РФ от 12 февраля 2021 года» таким объяснением считаться не может, поскольку на сайте Правительства РФ и в других открытых источниках отсутствуют решения с такой датой, явным образом предписывающие отмену конкурса.

Отмена уже объявленного конкурса «а» – это шаг, глубоко оскорбительный для российских ученых как по форме, так и по сути. При этом, к сожалению, он очень показателен для той научной политики, которая на протяжении последних лет проводится помощником Президента РФ А.А. Фурсенко, Правительством РФ, Минобрнауки, другими государственными структурами, а также руководством РФФИ. Их решения, имеющие жизненно важное значение для науки в нашей стране, характеризуются крайней непоследовательностью, откровенной некомпетентностью и полным игнорированием мнения научного сообщества. Ярким примером служит история ликвидации РФФИ как самостоятельного фонда, и в особенности – конкурса «а», в защиту которых многократно выступали Президиум РАН, Профсоюз работников РАН и научная общественность. При этом власти так и не привели никаких разумных аргументов в пользу этих решений, вред которых очевиден для подавляющего большинства отечественных ученых.

Таким образом, отмена конкурса «а» РФФИ, проведенная в унизительной для ученых форме и вопреки ранее принятым обязательствам – это симптом глубокой деградации научной политики в нашей стране, отсутствия у властей ясного понимания роли науки в жизни общества и продуманной стратегии ее развития. Столь откровенного игнорирования мнения и интересов ученых со стороны государства не было на протяжении всей постсоветской истории. На этом фоне объявление 2021 года Годом науки и технологий (указ Президента № 812 от 25.12.2020) воспринимается нами и нашими коллегами как циничное издевательство над здравым смыслом. Мы призываем руководство РФФИ извиниться перед российскими учеными за столь неуважительное отношение к их труду. Достойным шагом с его стороны стала бы выплата компенсации моральных издержек тем ученым, чьи заявки уже поступили на конкурс «а».

Мы солидарны с мнением Президиума РАН, Профсоюза работников РАН и других общественных объединений ученых в том, что решение о централизации всего грантового финансирования в рамках одного фонда было непродуманным, а его последствия негативно скажутся на развитии всей гражданской науки в стране. Мы настоятельно требуем принять меры к восстановлению конкурса «а» в том формате 2- и 3-летних инициативных проектов, в котором он существовал до 2020 года.

Мы призываем Правительство РФ и профильные государственные структуры наладить полноценный диалог с научным сообществом и учитывать мнение ученых при принятии решений, касающихся развития науки в нашей стране.

Принято на Заседании Совета ОНР №3(83) 5 марта 2020 года

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