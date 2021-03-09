Объявлены лауреаты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

09.03.2021 /  Комментариев нет
Премия «Просветитель»

25 февраля в московском театре «Школа современной пьесы» стали известны лучшие научно-популярные 2020 года. объявило победителей ХIII сезона и I сезона «Просветитель.». 

Лауреатом «Просветитель.» в номинации «Гуманитарные науки» признана книга Робера Венсана «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» в переводе Веры Мильчиной (издательство «Новое литературное обозрение»). Редакторами выступили Наталья Сайкина и Лев Оборин (редактор книжной серии).

«Книга Венсана Робера — это не столько популярная история, сколько научная историческая монография, но она очень многое говорит о быте и жизни смутного, политически неясного времени и поэтому важна для современного российского читателя. этого сложного текста выполнен с вниманием и блеском, свойственными Вере Аркадьевне Мильчиной, — и это образец той высокой профессиональной планки, которую и стремится поддерживать в отечественном книгоиздании «Просветитель.», — отметил , , член «Просветитель.» .

Лучшим переводным изданием в номинации «Естественные и точные науки» стала книга Роберта Сапольски «Биология добра и зла: Как объясняет наши поступки» (издательство ). Награду получит издательско-редакторский коллектив, работавший над книгой: переводчики и , научный редактор и редактор .

« получило прекрасную возможность (еще раз) убедиться в том, что — чрезвычайно уязвимая конструкция. Если только вы переводите что-то небанальное, будет не в одном, так в другом выходить за границы уверенной компетенции переводчика, да и attention span редактора. Я делаю отсюда вывод, что , привлекающая внимание к проблемам перевода, нужна и читательской среде, и переводчикам/редакторам/издателям. Мы отметили первой премией хороший интересной , на содержание которой очень точно указывает название, которое она получила в переводе, — «Биология добра и зла», — прокомментировал выбор председатель «Просветитель.», доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, научный куратор Политехнического музея .

В спецноминации «Просветителя» TeenTalk за лучшее научно-популярное издание, адресованное подросткам, разделена решением между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой за многолетнюю просветительскую деятельность для детей и подростков. Книга-победитель не была названа.

Победителями народного голосования, традиционно прошедшего в партнерстве с научно-популярным интернет-изданием N+1, стали: книга Олега Воскобойникова «Средневековье крупным планом» (издательство «Бомбора») и книга Александра Соколова «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (издательство ).

Лауреатом «Просветитель-2020» в номинации «Естественные и точные науки» стал за книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (издательство ).

«Книга Николая Кукушкина — это очень смелый замах объять необъятное: описать примерно историю всего, чуть ли не от Большого взрыва до происхождения человеческого разума. В ней много важных, свежих идей, которые будет очень полезно узнать. Я думаю, что каждый читатель, сколько-нибудь интересующийся историей жизни и разума, прочтя эту книгу, вынесет оттуда 10-15 новых для себя идей и, может быть, они породят еще какие-нибудь замечательные идеи», — прокомментировал выбор в номинации , член , доктор биологических наук, РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.

В номинации «Гуманитарные науки» премию получил за работу «Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года» (издательство «Новое литературное обозрение»).

«Книга Сергея Чупринина «Оттепель» — книга уникальная: это абсолютно современная найденная сегодня дистанция и интонация, в которой на равных сочетаются официальные документы и очень личные дневники. Мне кажется, что следом за этой огромной энциклопедической книгой должен появиться какой-то портал или , который в современном мультимедийном варианте представит нам всю эту очень важную сегодня для нас, очень поучительную эпоху оттепели», — прокомментировал выбор лауреата в номинации «Гуманитарные науки» , член , поэт, , заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию.

На церемонии также был вручен специальный приз издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг «Азбука понятий».

В этом году вместо традиционной церемонии участники и гости увидели просветительский спектакль о борьбе научного и псевдонаучного  в постановке Саввы Савельева. В постановке приняли участие актеры «Гоголь-Центра» и Театра им. Ермоловой: Ирина Выборнова, Артем Шевченко, , Настя Евграфова, Илья Барабанов и Никита Еленев, а главную роль исполнил Анатолий Белый.

«Для меня праздник Просветителя, праздник научно-популярной , — один из самых главных. Встреча с хорошей научно-популярной книгой — это наслаждение, которому, как и любому наслаждению, нужно учиться. Я думаю, те, кто научился, имеют возможность получать одно из самых ярких и, если угодно, чистых наслаждений. Хорошая — это всегда драматическая, там есть место радости и есть место огорчению, а , она несет радость от начала до конца», — прокомментировал прошедшую церемонию основатель  .

premiaprosvetitel.ru

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