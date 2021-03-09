Объявлены лауреаты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

25 февраля в московском театре «Школа современной пьесы» стали известны лучшие научно-популярные книги 2020 года. Жюри объявило победителей ХIII сезона премии «Просветитель» и I сезона премии «Просветитель.Перевод».
Лауреатом премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Гуманитарные науки» признана книга Робера Венсана «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» в переводе Веры Мильчиной (издательство «Новое литературное обозрение»). Редакторами выступили Наталья Сайкина и Лев Оборин (редактор книжной серии).
«Книга Венсана Робера — это не столько популярная история, сколько научная историческая монография, но она очень многое говорит о быте и жизни смутного, политически неясного времени и поэтому важна для современного российского читателя. Перевод этого сложного текста выполнен с вниманием и блеском, свойственными Вере Аркадьевне Мильчиной, — и это образец той высокой профессиональной планки, которую и стремится поддерживать в отечественном книгоиздании премия «Просветитель.Перевод», — отметил филолог, переводчик, член жюри премии «Просветитель.Перевод» Виктор Сонькин.
Лучшим переводным изданием в номинации «Естественные и точные науки» стала книга Роберта Сапольски «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки» (издательство «Альпина нон-фикшн»). Награду получит издательско-редакторский коллектив, работавший над книгой: переводчики Юлия Аболина и Елена Наймарк, научный редактор Даниил Марков и редактор Анастасия Ростоцкая.
«Жюри получило прекрасную возможность (еще раз) убедиться в том, что перевод — чрезвычайно уязвимая конструкция. Если только вы переводите что-то небанальное, текст будет не в одном, так в другом выходить за границы уверенной компетенции переводчика, да и attention span редактора. Я делаю отсюда вывод, что премия, привлекающая внимание к проблемам перевода, нужна и читательской среде, и переводчикам/редакторам/издателям. Мы отметили первой премией хороший перевод интересной книги, на содержание которой очень точно указывает название, которое она получила в переводе, — «Биология добра и зла», — прокомментировал выбор жюри председатель жюри премии «Просветитель.Перевод», доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, научный куратор Политехнического музея Алексей Семихатов.
В спецноминации «Просветителя» TeenTalk за лучшее научно-популярное издание, адресованное подросткам, премия разделена решением жюри между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой за многолетнюю просветительскую деятельность для детей и подростков. Книга-победитель не была названа.
Победителями народного голосования, традиционно прошедшего в партнерстве с научно-популярным интернет-изданием N+1, стали: книга Олега Воскобойникова «Средневековье крупным планом» (издательство «Бомбора») и книга Александра Соколова «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (издательство «Альпина нон-фикшн»).
Лауреатом премии «Просветитель-2020» в номинации «Естественные и точные науки» стал Николай Кукушкин за книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (издательство «Альпина нон-фикшн»).
«Книга Николая Кукушкина — это очень смелый замах объять необъятное: описать примерно историю всего, чуть ли не от Большого взрыва до происхождения человеческого разума. В ней много важных, свежих идей, которые будет очень полезно узнать. Я думаю, что каждый читатель, сколько-нибудь интересующийся историей жизни и разума, прочтя эту книгу, вынесет оттуда 10-15 новых для себя идей и, может быть, они породят еще какие-нибудь замечательные идеи», — прокомментировал выбор в номинации Александр Марков, член жюри премии, доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
В номинации «Гуманитарные науки» премию получил Сергей Чупринин за работу «Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года» (издательство «Новое литературное обозрение»).
«Книга Сергея Чупринина «Оттепель» — книга уникальная: это абсолютно современная найденная сегодня дистанция и интонация, в которой на равных сочетаются официальные документы и очень личные дневники. Мне кажется, что следом за этой огромной энциклопедической книгой должен появиться какой-то портал или сайт, который в современном мультимедийном варианте представит нам всю эту очень важную сегодня для нас, очень поучительную эпоху оттепели», — прокомментировал выбор лауреата в номинации «Гуманитарные науки» Евгений Бунимович, член жюри, поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию.
На церемонии также был вручен специальный приз издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг «Азбука понятий».
В этом году вместо традиционной церемонии участники и гости увидели просветительский спектакль о борьбе научного и псевдонаучного знания в постановке Саввы Савельева. В постановке приняли участие актеры «Гоголь-Центра» и Театра им. Ермоловой: Ирина Выборнова, Артем Шевченко, Михаил Попов, Настя Евграфова, Илья Барабанов и Никита Еленев, а главную роль исполнил Анатолий Белый.
«Для меня праздник Просветителя, праздник научно-популярной книги, — один из самых главных. Встреча с хорошей научно-популярной книгой — это наслаждение, которому, как и любому наслаждению, нужно учиться. Я думаю, те, кто научился, имеют возможность получать одно из самых ярких и, если угодно, чистых наслаждений. Хорошая художественная литература — это всегда литература драматическая, там есть место радости и есть место огорчению, а научно-популярная литература, она несет радость от начала до конца», — прокомментировал прошедшую церемонию основатель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин.