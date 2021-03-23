Обращение координационного совета профессоров РАН к председателю комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

16 марта 2021

Глубокоуважаемая Лилия Салаватовна! В конце 2020 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, содержащий поправки в закон «Об образовании», относящиеся к просветительской деятельности, а также к регулированию международного сотрудничества образовательных организаций.

Эта законодательная инициатива вызвала широкий общественный резонанс, включая активное обсуждение в СМИ. Многие профессиональные сообщества выразили озабоченность законопроектом. Отметим негативное заключение Президиума РАН, обращение руководителей просветительских проектов, письмо деятелей культуры.

Принятие данных поправок затруднит международное сотрудничество из-за необходимости дополнительного согласования договоров с иностранными гражданами и организациями. Просветительская деятельность, включая популяризацию науки и техники, станет предметом министерского регулирования. Последнее может привести к закрытию части проектов, в первую очередь основанных на энтузиазме их организаторов, поскольку они не смогут найти дополнительные ресурсы на прохождение различных согласований и других бюрократических процедур. Подобные инициативы и их последствия кажутся особенно неуместными в год, объявленный Президентом России Годом науки и технологий.

На стадии рассмотрения проекта в Государственной Думе не было проведено достаточно широкого обсуждения с привлечением профессионалов в тех областях, которых коснется новое регулирование. В частности, несмотря на обращения Президиума РАН в комитет Государственной Думы по образованию и науке, представители РАН не были приглашены на обсуждение законодательной инициативы в комитете.

Регламент Совета Федерации (статья 105) предполагает возможность проведения открытого обсуждения в профильном комитете с привлечением ученых и экспертов. Корпус профессоров РАН обращается к Вам с просьбой организовать такое обсуждение в возглавляемом Вами комитете, пригласив на него специалистов, высказывавших аргументированные критические замечания по поправкам, а также представителей сообщества популяризаторов науки и научных журналистов. Корпус профессоров РАН готов представить на этом обсуждении свою экспертную позицию.

С сайта prof-ras.ru

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