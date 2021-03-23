Non grata: (несостоявшийся) роман в письмах и выступлениях

В ноябре 2020 года меня пригласили выступить с лекцией на BioMedFest 2.0, который должен был пройти в Медицинском университете им. Сеченова в феврале, но отложили из-за пандемии. Научные фестивали, которые организуют сами студенты, — хорошее дело, и я согласился.

А в начале февраля меня пригласили выступить на «конференции мирового уровня» TEDxSechenovUniversity. TEDx — интересный формат, когда в 15-минутный stand-up надо красиво упаковать важную идею. Я уже несколько раз пробовал (в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре), поэтому тоже согласился, тем более что организаторы писали: «Мы уверены, что именно Ваши идеи достойны распространения и актуальны на сегодняшний день и могут изменить общества к лучшему. Именно поэтому мы приглашаем Вас выступить с темой, проблема которой станет предметом дискуссии в мире», — ну как тут откажешь.

С BioMedFest сложности начались в начале февраля, на этапе выбора темы: я предлагал рассказать про медицинские истории «Диссернета», а организаторы отвечали, что «тема безусловно очень актуальная», но они бы «хотели избежать острых углов, так как этот фестиваль будет проходить офлайн на площадке Сеченовского университета», и просили рассказать про тоже, видимо, актуальные для будущих врачей, но не такие угловатые геномы неандертальцев.

К счастью, 8 февраля всё в том же Сеченовском университете проходило еще одно важное мероприятие, Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации», на котором мне предложили выступить с приветственным словом и рассказать о важности научных исследований для молодых медиков — что я и сделал, упомянув не только интересные биологические направления, имеющие прямое отношение к современной медицине, но и то, что человек, в молодости занимавшийся наукой, даже если потом он будет работать в практической медицине, получает представление о научной этике и с меньшей вероятностью будет списывать диссертацию и фальсифицировать результаты в ней. Заодно я попросил у присутствовавшего в зале проректора Дениса Викторовича Бутнару разрешения рассказать об этом подробнее на фестивале, каковое разрешение он дал, пообещав, что у организаторов не будет неприятностей.

21 февраля всё состоялось, я рассказал про то, как увидеть следы списывания и фальсификации в статьях и диссертациях, как диссертационные советы пытаются отмазывать плагиаторов, как устроены сети взаимного списывания; студенты задали вопросы, с некоторыми мы поговорили еще и после лекции. Хотя большинство примеров в моем докладе были анонимны, в некоторых особо одиозных историях упоминались и имена. Надеюсь, проректор сдержал свое слово, и у организаторов фестиваля, допустивших безобразие, не возникло проблем.

Зато мне через некоторое время прилетело письмо от организаторов TEDx: «К сожалению, вынуждены Вам отказать в участии в качестве спикера на конференции TEDxSechenovUniversity» (напомню, что не то чтобы я сильно просился). Мне стало интересно, но любопытство мое не было удовлетворено; организаторы лишь ответили на вопрос о причинах такого изменения их отношения, что никакого изменения нет: «В следующий раз мы будем проводить TEDx в независимом месте и надеемся увидеть Вас нашим спикером!» — из чего я заключил, что кто-то в администрации все-таки расстроился от рассказов про «Диссернет» и испугался повторения (кстати, напрасно: на TEDx я собирался говорить о важности эволюционной биологии для медицины).

Надо сказать, что в докладе о «Диссернете» я проявил тактичность и никак не подчеркивал вклад Сеченовского университета в копилку липовых статей и диссертаций [1], а мог бы. Хотя общее число профессоров и преподавателей университета со степенями, присужденными за известные «Диссернету» липовые диссертации, относительно невелико (8), 29 сотрудников засветились участием в таких защитах, общим числом более 70. Профессорами университета являются научный руководитель 17 липовых диссертаций академик РАН Л. А. Бокерия [2, 3] и автор гомеопатической докторской И. А. Минченко [4]. Сеченовка лидирует среди медицинских вузов по числу публикаций в хищных журналах (более 250), и при этом не менее 20 статей университетских авторов содержат прямой или переводной плагиат и другие нарушения публикационной этики.

Так что коллег из руководства ПМГМУ им. Сеченова можно понять: нельзя позорить священные стены вверенного им университета оглашением этих сведений. Можно понять и организаторов: против начальства не попрешь. Студентов вот только жалко.

Михаил Гельфанд

Материал подготовлен в рамках проекта «Диссернета» о фальсификациях в медицинских науках.

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