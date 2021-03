Полина Лосева из N+1 стала Научным журналистом года — 2021

Подведены итоги второго тура премии «Научный журналист года» (ранее — Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year), которая третий год подряд проводится Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН). Премия является российским этапом конкурса European Science Journalist of the Year, в 2021 году генеральным партнером премии выступила научно-технологическая компания Merck.

На конкурс поступило около 200 работ, в число победителей и призеров вошли авторы N+1, Naked Science и «Машины и механизмы», а также один автор-фрилансер.

Первое место:

Полина Лосева / N+1 (Без вакцины, ВОЗдушные споры, Самый страшный человек)

Второе место:

Никита Лавренов / самовыдвижение (Сжечь, утопить, впитать или съесть, «До покемона — 4,815162342 см», Двое в комнате)

Сергей Коленов / N+1 (Большой башкирский риф, Один дома, Вирусы наших мышей)

Третье место:

Александр Березин / Naked Science (Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад, Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе, Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси)

Ольга Иванова (псевдоним Ольга Фадеева) / «Машины и механизмы» (Жизнь. Начало, Венерианские яблони, Homo дальних странствий)

Полина Лосева в 2019 году уже входила в шорт-лист премии, остальные авторы добились таких высоких результатов впервые.

Церемония вручения премии «Научный журналист года» состоится на V Российской форуме по научной коммуникации в НИТУ «МИСиС» 28 мая 2021 года. Победитель конкурса Полина Лосева будет номинирована на премию European Science Journalist of the Year.

«Мы в компании Merck руководствуемся ценностями прогресса, поэтому для нас важно оказывать поддержку всему научному сообществу, неотъемлемой частью которого являются журналисты. Популяризация науки – важный элемент просветительской деятельности, которая делает мир лучше. Для нас большая честь быть причастными к премии, и мы рады поздравить лауреатов с заслуженной победой», — сказал Артем Харченко, директор Merck Life Science в России и СНГ.

«Прошедший 2020 год подчеркнул особую важность популяризации науки. Научное мировоззрение и умение критически мыслить стали для общества, без преувеличения, вопросом жизни и смерти. В условиях гигантской неопределенности и постоянного обновления научных данных о коронавирусе научным журналистам пришлось не только привычно работать для читателей, но и служить источниками информации для журналистов широкого профиля, которым неожиданно пришлось погрузиться в научные реалии. Значительное количество блестящих — грамотных и ответственных — работ, которые мы получили на конкурс, подтверждает: российская научная журналистика справилась с выпавшей ей ответственностью», — отметил председатель Экспертного совета премии, первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов.

Полина Лосева родилась в Москве, окончила биологический факультет МГУ. Работала научным журналистом и обозревателем порталов «Элементы», «Чердак», N+1. Лектор фонда «Эволюция» и проекта LevelOne, победитель конкурсов Tech-in-media и «Био/мол/текст» в 2017 и 2018 годах. Специализируется в области физиологии человека и клеточной биологии. Автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» (2020 год, издательство «Альпина нон-фикшн»).

Никита Лавренов — журналист-фрилансер. Родился в Серпухове, окончил биологический факультет МГУ, учится в аспирантуре. Работал научным коммуникатором в пресс-службе МГУ, пишет для «Кота Шрёдингера», N+1, Forbes, «Огонька».

Сергей Коленов по образованию зоолог, окончил Казанский федеральный университет в 2014 году, несколько лет работал научным сотрудником в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Писал для «Хайтек+» и «Элементов», с мая 2020 года — корреспондент N+1.

Александр Березин (пишет под псевдонимом) родился в Волжском, учился на факультете истории и международных отношений Волгоградского государственного университета. С 2012 года — в научной журналистике. Писал для «Компьюленты», «Ленты.ру», N+1, «Популярной механики», Esquire, «Вокруг света», «Газеты.ру», «Индикатора», «За науку!», IQ.HSE, «Элементов», портала «Чердак» (ТАСС). С 2019 года пишет для Naked Science.

В шорт-лист премии в 2020 году вошли 10 авторов:

Александр Березин / Naked Science

Александр Ершов / Meduza

Ольга Иванова / «Машины и механизмы»

Сергей Коленов / N+1

Георгий Куракин / «Биомолекула»

Никита Лавренов, самовыдвижение

Полина Лосева / N+1

Мария Пази / «Кот Шредингера»

Ольга Соболевская / IQ.HSE

Николай Цыгикало / Naked Science

Кроме того, в 2021 году в рамках премии впервые присуждены награды в тематических номинациях:

Изменение климата и адаптация (в партнерстве с фондом «Развитие и окружающая среда»)

Гражданская наука и научное волонтерство (в партнерстве с проектом «Люди науки»)

Премия «Научный журналист года» вручается с 2019 года. По условиям (также для European Science Journalist of the Year) каждый автор должен был представить на конкурс три материала, опубликованных в течение предшествующего календарного года. В 2019 году премию выиграла Евгения Щербина (портал «Чердак»). В 2020 году победительницей стала Мария Пази из «Русского репортера», которая затем была также признана лучшим научным журналистом года в Европе.

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН, www.akson.science) учреждена в 2016 году и объединяет научных журналистов, научных коммуникаторов в вузах и НИИ, организаторов научно-популярных мероприятий, популяризаторов науки. С 2017 года АКСОН ежегодно проводит Российский форум по научной коммуникации и присуждает премию «Коммуникационная лаборатория» лучшим пресс-службам университетов и научно-исследовательских институтов. В 2019 году АКСОН и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) учредили приз на лучшего научного журналиста года. Ассоциация также организует журналистские гранты, воркшопы для журналистов и научных коммуникаторов и поддерживает российский агрегатор научных новостей Открытая наука.

Merck — одна из ведущих научно-технологических компаний в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Компания Merck развивается с 1668 года, отметив в 2018 году свой 350-летний юбилей. Каждый день около 57 тыс. сотрудников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают технологии, которые призваны улучшить качество жизни миллионов людей и создать благоприятные условия для устойчивого развития общества. В 2016 году компания инвестировала в общей сложности 2,1 млрд евро в исследования и разработки.

Конкурс European Science Journalist of the Year призван отмечать лучших научных журналистов Европы, которые демонстрируют высокое качество работы и творческий подход к темам науки, инженерного дела, технологий и математики (STEM). Награду в £ 1000 получает журналист-инноватор в своей области, который вдохновляет новые поколения своих коллег. Участвовать в конкурсе могут журналисты газет, онлайн-изданий, телеканалов и радиостанций, работающие на любом языке.

