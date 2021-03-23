Медведев на воеводстве

Уважаемая редакция!

Кадры, как учил нас отец народов, решают всё, поэтому разбрасываться ими ни в коем случае не стоит. Особенно кадрами первоклассными. Такими, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Были у нас в прошлом году некоторые инсинуации, что Дмитрия Анатольевича задвинули, но, как показала жизнь, распространявшие их люди сели в лужу. Во-первых, Дмитрий Анатольевич по завершении службы на посту председателя правительства был послан на самую ответственную работу, какую только можно себе представить, — в Совет безопасности России. Ведь нет задачи более высокой и ответственной, чем заботиться о безопасности России, днем и ночью бдительно отслеживать самые разнообразные, далекие и близкие, угрозы.

Те, кто считал должность зампреда Совета безопасности — а это ведь заместитель самого Владимира Владимировича! — почетной отставкой, были посрамлены новым назначением. Недавно бывший президент России был назначен заместителем председателя президентского Совета по науке и образованию. Тут мы имеем, прямо скажем, два важных свидетельства в одном решении. Во-первых, мы видим, насколько ценят Дмитрия Анатольевича, которого бросают еще и на столь важное направление, как наука. Во-вторых, мы видим, насколько важна наука, на которую бросают столь серьезного управленца, как Дмитрий Анатольевич.

Безусловно, глядя на обновленный состав Совета, мы осознаем, что руководство страны понимает, что наука и образование — слишком важные вещи, чтобы доверить их простым ученым: чиновники, ректора и директора, разбавленные помощниками Михаила Валентиновича Ковальчука по Курчатовскому институту и Московскому физтеху, доминируют в составе этого важного органа. И это, коллеги, не может не радовать. А еще меня радует, что из состава Совета поперли ректора Балтийского университета, удивительно похожего на убийцу из фильма «Код да Винчи». Я писал в свое время, что ФСО следует обратить внимание на этого потенциально опасного субъекта, и, похоже, к моим словам прислушались.

Впрочем, это уже отвлечение от темы, вернемся к нашим баранам. Как я уже сказал, новое назначение Дмитрия Анатольевича свидетельствует сразу о двух важных вещах. Безопасность нашей страны немыслима без правильно устроенных науки и образования, поэтому настало время ввести в научный совет человека, основной работой которого является забота о безопасности страны. Ведь ни для кого не секрет, что именно в научном сообществе особенно сильны позиции пятой колонны.

Ее представители, рядясь в тогу защитников науки, образования и просвещения, ставят палки в колеса важным инициативам и используют их для очернения руководства страны. Ярким примером этого служит неприятие ими принятого Государственной Думой закона о просветительской деятельности. Некоторые представители научного сообщества, прямо скажем, ведут просто-таки отчаянную кампанию против этого закона, пытаясь в настоящее время предотвратить его одобрение Советом Федерации. Мол, закон плохо скажется на просветительской деятельности, зарегулирует и осложнит жизнь просветителей и популяризаторов. Увы и ах, есть такие и среди моих, с позволения сказать, коллег по работе в Московском государственном университете.

Когда я вижу шпиль Главного здания, когда думаю про то, какой великий человек работает на 9-м этаже, на мои глаза наворачиваются слезы гордости. Я горжусь, что я работаю в МГУ. И когда я читаю петиции в Интернете, написанные некоторыми коллегами, у меня тоже слезы, но это другие слезы. Это слезы стыда: мне стыдно, что я работаю в МГУ.

Впрочем, это я опять отвлекся. Чем вызвано такое неприятие нового закона? Желанием добиться для интеллектуального меньшинства права продолжать навязывать свою вредоносную точку зрения здоровому большинству. Прикрываясь физикой, астрономией, биологией, невинными историями про жучков и червячков, эти люди направляют свои удары в духовную сердцевину нашей страны, пытаясь очернить нашу историю и оболгать наши достижения. Пытаются подвести наш народ к мысли, что власть в России всегда жестока и глуха к мнению народа, что русские — такие же завоеватели и колонизаторы, как испанцы и англосаксы, и т. д., и т. п. Хотя любому очевидно, что это не так: алчные испанские конкистадоры рвались к золоту инков, а мы, русские, несли бремя белого человека, несли цивилизацию немытым степнякам и жителям тундры. Никто ведь не думал, что у чукчей есть страна Эльдорадо.

Потому и назначен Дмитрий Анатольевич в научный совет: его всевидящее око должно выявлять зловредных паразитов на теле российских науки и образования. А дальше — дело техники и уполномоченных органов: под ноготь их, под ноготь!

Ваш Иван Экономов

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