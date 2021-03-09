Испытания «Старшипов» на космодроме SpaceX в Бока-Чика

Американская компания SpaceX, «вернувшая Соединенные Штаты в космос» [1], работает над созданием сверхтяжелой космической транспортной системы Starship [2].

Новая ракета-носитель состоит из двух частей: первой многоразовой ступени Super Heavy и второй многоразовой ступени и одновременно космического корабля Starship (так называется также вся ракета в сборе), которые смогут доставлять на орбиту 150 т и возвращать на Землю 50 т грузов. Общая длина конструкции — 120 м, диаметр — 9 м [3]. После выведения на орбиту второй ступени Starship первая ступень будет возвращаться на стартовую площадку и мягко приземляться на шесть опор. Топливная пара, используемая для двигателей ракеты Raptor, — жидкий метан (горючее) и жидкий кислород (окислитель).

После выполнения своей цели в космосе для возвращения на Землю Starship будет использовать аэродинамическое торможение в атмосфере при помощи подвижных крыльев и садиться вертикально на реактивных двигателях. Каждый корабль будет оборудован тремя атмосферными двигателями Raptor с контролем вектора тяги и тремя неподвижными двигателями в вакуумном исполнении (с увеличенными соплами).

В небольшой техасской деревне Бока-Чика на западном побережье Мексиканского залива рядом с границей Мексики компания SpaceX построила испытательный космодром, где под открытым небом рабочие собирают прототипы вторых ступеней Starship, а сейчас и первый демонстратор первой ступени Super Heavy.

Почти сразу после сборки прототипы там же рядом устанавливаются на стартовый стол для испытаний. Летные демонстраторы получают обозначение SN с порядковым номером. Несколько первых прототипов пострадали при испытании на предельную прочность баков и технологической отработки подготовки к пускам. Заметными стали полеты демонстраторов SN8 (9 декабря 2020 года) и SN9 (2 февраля 2021 года) — оба выполнили большую часть циклограммы испытаний — первый поднялся на высоту 12,5 км, второй — на 10 км, оба выполнили маневры в воздухе и торможение корпусом и крыльями. При посадке прототипы взорвались при ударе о землю, вызвав большой ажиотаж в СМИ.

Полученная с датчиков информация и все замечания были учтены при подготовке следующего демонстратора Starship SN10, который стартовал 3 марта (ночью 4 марта по московскому времени), причем со второго раза. При первой попытке предстартовый отсчет остановили за 0,1 с до взлета, выключив уже заработавшие двигатели.

SN10 выполнил успешно все этапы полета, впервые осуществив мягкую посадку после подъема на 10 км. На этой высоте он отключил двигатели Raptor, развернулся и при помощи аэродинамических крыльев вернулся к месту старта. Вновь включив три двигателя, прототип принял вертикальное положение и, отключив при снижении два двигателя, мягко приземлиться на выдвижные опоры [4].

Но на видео видно, что SN10 после посадки стоял с наклоном, возможно, повредив опоры. Примерно через 8 минут после приземления Starship SN10 взорвался [5]. Официального заключения еще нет, но по первым версиям экспертов произошла утечка метана, которая привела к взрыву. На кадрах посадки видно, что на стартовой площадке была включена система пожаротушения, но, вероятно, она не смогла справиться с пожаром в двигательном отсеке.

Несмотря на происшествие, компания SpaceX заявила об успехе испытаний и отметила, что следующий прототип, Starship SN11, будет готов к испытаниям в ближайшее время.

Интересно, что буквально за сутки до полета SN10 японский миллиардер Юсаку Маэдзава, у которого есть контракт со SpaceX на облет на корабле Starship Луны в районе 2023 года, объявил о конкурсном отборе восьми участников этого полета. По словам Маэдзавы, потенциальные кандидаты должны соответствовать двум критериям: заниматься деятельностью, которая «каким-либо образом помогает другим людям и обществу в целом», и быть готовыми поддерживать других членов экипажа. Они полетят к Луне за его счет. Заявки принимаются до 14 марта [6].

Александр Хохлов

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