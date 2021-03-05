Марта Нюссбаум и Дарья Гриценко стали лауреатами премии Хольберга и Нильса Клима

Сегодня, 5 марта 2021 года, в Норвегии состоялась церемония объявления лауреатов премий Хольберга и Нильса Клима. Прямую трансляцию можно было посмотреть в Youtube

Лауреатом премии Хольберга 2021 года стала выдающийся американский социальный философ, профессор Школы права Чикагского университета Марта Нюссбаум (Martha C. Nussbaum). Ее перу принадлежит 26 книг, около 500 статей. Ее книги переведены на несколько десятков языков. Она получит 6 млн норвежских крон (около 705 тыс. долл. США).

В комментарии ТрВ-Наука она рассказала, что не сразу поняла, что ее призвание – философия. Сначала она познакомилась с философскими идеями в литературных произведениях. В старших классах школы ее любимым писателем был Достоевский, да и сейчас Достоевский и Толстой – одни из ее любимых авторов. К сожалению, у Марты пока не было возможности и времени выучить русский язык. Сначала Марта специализировалась на античной классике (работах древних греков и римлян) и только затем полностью переключилась на философию.

Лауреатом премии Нильса Клима 2021 года стала российско-финский политолог Дарья Гриценко. В настоящее время она занимает должность Assistant Professor факультета российских и евразийских исследований Университета Хельсинки (Финляндия).

В комментарии ТрВ-Наука Дарья отметила, что окончила бакалавриат философского факультета СПбГУ по направления политология, а магистратуру в области европейских исследований в Гамбургском университете (Германия). Затем она поступила в аспирантуру университета Турку, но потом перевелась в Хельсинки, где и защитилась в 2014 году в области социальных наук. В 2018 году ей было присвоено звание доцента экологической политики Хельсинского университета.

Дарья сейчас работает не в России. На наш вопрос «Почему?» Даша рассказала, что причины были скорее идеалистическими: «Я большой поклонник русской классики, а в ней все герои ездили учиться в Германию. Уже на первом курсе поставила себе цель учиться в Германии – и в магистратуру я получила стипендию, которая позволила мне это сделать. Ну а дальше получилось забавно: я искала место в аспирантуре, подавала документы в шесть разных стран, но получила положительный ответ только из Финляндии, причем сразу из двух университетов. Судьба так распорядилась. Я из Санкт-Петербурга, и в Финляндии мне было хорошо – климат, природа, традиции, очень много у нас общего. Так вот уже более десяти лет тут живу».

Свою научную карьеру лауреат премии Нильса Клима начала с работы над экологическими вопросами морского транспорта, ее диссертация в основном была написана на материале Балтийского моря. «Морские перевозки – потрясающе интересная тема, ведь почти всё, что нас окружает было на борту корабля – либо в виде материалов, либо в виде уже готового продукта. Но мы про это никогда не думаем, потому что это происходит где-то там на просторах мирового океана. А как на этих просторах вообще можно достичь соблюдения экологических норм? Вот об этом была моя диссертация», – замечает Даша.

В комментарии нашей газете она пояснила: «Когда я защитилась в 2014 году, то Арктика была очень на слуху, как раз в связи с идущим глобальным потеплением и с новой Арктической стратегией РФ (2013). Поскольку я считаю, что обществоведение должно заниматься актуальными вопросами, я стала интересоваться Северным морским путем. В процессе этой работы я стала развивать инфраструктурный подход: ледоколы, порты, юридическое сопровождение, ресурсная база грузоперевозок. С коллегами-экономистами мы показали, что арктические морские перевозки экономически целесообразны только в ресурсном секторе, и что вся инфраструктура поддерживает именно этот сценарий развития».

Некоторые публикации Дарьи можно посмотреть по ссылкам:

A review of Russian ice-breaking tariff policy on the northern sea route 1991-2014 https://search.proquest.com/openview/144372deed38140db4412be174d7f08b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31231

The impact of the Polar Code on risk mitigation in Arctic waters: a “toolbox” for underwriters? https://imarest.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03088839.2018.1443227#.YEFAXugzY2w

Policy environment analysis for Arctic seaport development: the case of Sabetta (Russia) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1088937X.2017.1328466

Is there Arctic resource curse? Evidence from the Russian Arctic regions https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420719305057

Напомним, что премия Хольберга (holbergprisen.no) вручается ежегодно исследователям, сделавших выдающийся вклад в области гуманитарных, социальных наук, правоведения или теологии.

Премия вручается с 2004 года, и за это время ее лауреатами стали болгаро-французский психоаналитик и философ Юлия Кристева (2004), немецкий философ и социолог Юрген Хабермас (2005), израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт (2006), американский философ и конституционист Рональд Дворкин (2007), испанский социолог Мануэль Кастельс (2012), французский антрополог и социолог Бруно Латур (2013) и другие. Награда учреждена в честь датско-норвежского ученого Людвига Хольберга, который сделал важный вклад в дисциплины, по которым присуждается премия.

В свою очередь, премия Нильса Клима вручается ежегодно молодому исследователю до 35 лет из стран Северной Европы, сделавшему выдающийся вклад в области гуманитарных, социальных наук, правоведения или теологии. Премия получила свое название в честь Нильса Клима – героя романа Людвига Хольберга о подземном путешествии Нильса (1741). Тот, исследуя пещеру в Бельгии, попадает в подземный мир и становится очевидцем необычных существ и обществ. Этот роман находится в одном ряду со свифтовским «Путешествием Гулливера» и моровской «Утопией» и в духе Просвещения рассказывает о том, что мир гораздо больше, чем нам кажется, в нем огромное множество различных сообществ, традиций, естественных сред обитания.