Академический обмен: Европейский университет приглашает на стажировки

Среди проблем, одолевающих российское высшее образование, где-то после бюрократического контроля, отсутствия самоуправления и хронического недофинансирования есть еще одна, о которой реже вспоминают, а может, не все и отдают себе в ней отчет, но оттого она не менее острая. Это проблема почти отсутствующей мобильности преподавателей и ученых в масштабах страны, которая, в свою очередь, состоит из нескольких «отсутствий».

Первое — отсутствие в России настоящего рынка академического труда. Каждый университет и научная организация размещают список собственных вакансий на своем сайте (раньше это надо было делать в газете) — но как часто на эти вакансии приходят люди «со стороны»? Во-первых, уследить за объявлениями в разных вузах и регионах невозможно: нет единого сайта, куда бы стекалась подобная информация (хотя, казалось бы, это совсем не сложная задача для министерства). Во-вторых, сами вузы и НИИ редко (да что там — практически никогда не) готовы предпочесть «чужака» собственному коллеге или «выращенному» в своем коллективе аспиранту. Понятие «академического имбридинга» слышали уже многие, но бороться с ним никто не решается. Наконец, в-третьих, сами потенциальные кандидаты могут отважиться на переезд только в случае, если им будет предложена привлекательная заработная плата (и, конечно, условия для работы). Именно в силу последнего фактора российская мобильность направлена в основном из регионов в Москву и Санкт-Петербург; исключения вроде тюменского проекта только подтверждают это правило.

Второе — крах «системы переподготовки кадров» советского образца и отсутствие на ее месте новых способов для преподавателей из регионов провести исследование или пройти переподготовку в ведущих научных или образовательных учреждениях страны. В России не появилась система постдоков, а требуемое Минобрнауки РФ повышение квалификации университеты зачастую решают путем «взаимозачета» с соседним вузом, экономя деньги на командировках преподавателей. Молодые ученые лишились возможности поработать в центральных архивах и библиотеках, познакомиться с лидерами своих научных областей, попробовать себя в проектах, предлагаемых мэтрами, наконец, утвердиться в выборе науки и образования как своего жизненного пути.

В последние десятилетия в некоторых дисциплинах для молодых активных преподавателей проще было выиграть стипендию или стажировку за рубежом, чем поехать в другой университет России.

Такая закупорка мобильности привела и к третьему отсутствию — слабости горизонтальных связей и невыстроенности профессиональных сообществ. Ученые, мало контактирующие с коллегами в других городах, университетах и научных центрах, не образуют единой социальной группы, голос которой мог бы быть услышан. Отсутствие координации облегчает для бюрократии массовое сокращение ставок, принятие наносящих вред науке решений, вроде ликвидации научных фондов и очевидно затрудняющих работу ученых законов, например поправок о просветительской деятельности.

Конечно же, к каждому из пунктов выше я должен был бы сделать оговорку: что-то положительное происходит, есть ученые, переходящие на работу в другой университет в другом городе, и не всегда этот город — Москва или Санкт-Петербург; активная молодежь находит возможность приехать в столицу для работы в архивах, а научные конференции собирают вместе ученых со всей страны и позволяют исследователям познакомиться друг с другом.

Тем не менее ведущие университеты в последние годы озаботились этой проблемой и работают над ее решением. Если создание «общего академического рынка» труда требует совместных усилий и участия Министерства науки и высшего образования, то мобильность преподавателей можно увеличить в результате индивидуальных усилий лидеров.

Так, НИУ ВШЭ организовала программу для постдоков, Шанинка привлекает людей карамзинскими стипендиями. Европейский университет в Санкт-Петербурге этой весной проводит третий набор на стажировки: на конкурсной основе ученым, преподавателям и аспирантам из России и стран СНГ предоставляется возможность приехать на срок от одного до четырех месяцев в город на Неве, чтобы в сотрудничестве с коллегами из ЕУСПб провести исследование, выступить на факультетском семинаре или в одном из научных центров университета, подготовить новый курс, а главное — установить связи с Европейским, стать частью его большого сообщества.

Помимо проведения собственного исследования, стажеры могут научиться тому, что ученые Европейского умеют хорошо: подготовить статью для международного журнала или выступление на международной конференции, вести занятия по современным методикам. Победители конкурса получают не только организационную помощь — знакомство с коллективом, доступ к библиотечным ресурсам ЕУСПб (включая электронные подписки на журнальные базы всего мира), — но и финансовую поддержку проживания в Санкт-Петербурге. Пандемия COVID-19 нарушила планы некоторых победителей конкурса весной прошлого года, однако большинство смогли приехать, а выпускники первого набора уже строят планы дальнейшей работы с учеными Европейского.

Одним из желаемых результатов этих программ должно стать постепенное выравнивание академического ландшафта российской науки и образования. Еще не так давно в глаза бросался разрыв между частью сообщества, продолжавшей советские традиции и руководствовавшейся старыми правилами и критериями функционирования науки, с одной стороны, и научной молодежью, многие представители которой прошли через учебу в западных университетах и усвоили другие правила и критерии, — с другой.

Время, когда этот разрыв казался пропастью, прошло: условно «старшее поколение» постепенно усваивает важнейшие элементы, принесенные в университеты молодежью, и, напротив, лучшее из накопленного в отечественной науке не уходит по мановению руки (хотя несколько раз уже казалось, что радикальные реформы дойдут до конца).

Интенсификация научного обмена между университетами — носителями нового опыта — и традиционными региональными вузами с помощью стажировок способствует координации двух «поколений» академического сообщества. Вполне вероятно, что система науки и образования России завтрашнего дня станет не в последнюю очередь результатом такого взаимодействия.

Иван Курилла,

профессор ЕУСПб

Подробности стажировок в ЕУСПб можно посмотреть на странице программы на сайте университета: fellowship.eusp.org

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