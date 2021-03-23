Дан старт «Просветителю» 2021 года

15 марта 2021 года стартуют сразу две премии. В четырнадцатый раз открывает сезон премия «Просветитель», которая ежегодно вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке. Вместе с ней начинает прием заявок премия «Просветитель.Перевод», жюри которой оценивает лучшие научно-популярные книги, переведенные на русский язык.

На конкурс премии «Просветитель» принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. Как и в минувшем сезоне, лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб.; авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тыс. руб. Подать книгу на рассмотрение жюри можно до 15 мая включительно.

В 2021 году жюри снова наградит переводческо-редакционные коллективы в рамках премии «Просветитель.Перевод». В соревновании за звание лауреата могут принимать участие переводные книги, вышедшие на русском языке с 15 марта 2018 года, при этом от одного издательства может быть заявлено не более 10 книг. Коллективу, работавшему над книгой-лауреатом, отправится 350 тыс.руб. (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками). Подать книгу для участия в конкурсе также можно до 15 мая.

Состав жюри и другие подробности сезона будут объявлены дополнительно. Все заявки на участие можно подать только с помощью специальной онлайн-формы в соответствующем разделе на сайте premiaprosvetitel.ru. Книги, отправленные почтой без заполнения формы, приниматься к рассмотрению не будут.

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