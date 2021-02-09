В поддержку коллеги

В воскресенье 31 января 2021 года был задержан и затем осужден к административному аресту на срок 12 суток Иван Петрович Рыгаев, научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН.
Иван Петрович — известный лингвист, специалист в области компьютерного семантического анализа текстов и представления знаний. Научная работа Ивана Петровича посвящена созданию корпуса русского языка с глубокой семантической разметкой. Он является одним из ключевых участников проекта «Компьютерно-лингвистическая платформа нового поколения для цифровой документации русского языка: инфраструктура, ресурсы, научные исследования», поддержанного грантом Министерства науки и высшего образования РФ.
В науке каждый сложившийся и глубокий специалист незаменим, а вынужденный перерыв в работе над актуальным направлением может обернуться долгосрочными и даже необратимыми потерями. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с арестом И. П. Рыгаева.
Юрий Дереникович Апресян,
докт. филол. наук, академик РАН, глав. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН;
Пётр Михайлович Аркадьев,
докт. филол. наук, вед. науч. сотр. Института славяноведения РАН, профессор РГГУ;
Светлана Анатольевна Бурлак,
докт. филол. наук, профессор РАН, вед. науч. сотр. Института востоковедения РАН;
Анна Владимировна Дыбо,
докт. филол. наук, чл.-кор. РАН, глав. науч. сотр. Института языкознания РАН;
Фёдор Борисович Успенский,
докт. филол. наук, чл.-кор. РАН.
(Авторы выражают личную точку зрения; названия учреждений приведены в информационных целях.)