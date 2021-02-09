В поддержку коллеги

В воскресенье 31 января 2021 года был задержан и затем осужден к административному аресту на срок 12 суток Иван Петрович Рыгаев, научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН.

Иван Петрович — известный лингвист, специалист в области компьютерного семантического анализа текстов и представления знаний. Научная работа Ивана Петровича посвящена созданию корпуса русского языка с глубокой семантической разметкой. Он является одним из ключевых участников проекта «Компьютерно-лингвистическая платформа нового поколения для цифровой документации русского языка: инфраструктура, ресурсы, научные исследования», поддержанного грантом Министерства науки и высшего образования РФ.

В науке каждый сложившийся и глубокий специалист незаменим, а вынужденный перерыв в работе над актуальным направлением может обернуться долгосрочными и даже необратимыми потерями. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с арестом И. П. Рыгаева.

Юрий Дереникович Апресян,

докт. филол. наук, академик РАН, глав. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН;

Пётр Михайлович Аркадьев,

докт. филол. наук, вед. науч. сотр. Института славяноведения РАН, профессор РГГУ;

Светлана Анатольевна Бурлак,

докт. филол. наук, профессор РАН, вед. науч. сотр. Института востоковедения РАН;

Анна Владимировна Дыбо,

докт. филол. наук, чл.-кор. РАН, глав. науч. сотр. Института языкознания РАН;

Фёдор Борисович Успенский,

докт. филол. наук, чл.-кор. РАН.

(Авторы выражают личную точку зрения; названия учреждений приведены в информационных целях.)