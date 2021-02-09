«Смысл человеческой жизни давно и бесспорно определен»

28 января 2021 года исполнилось 65 лет историку, поисковику захоронений ГУЛАГа Юрию Дмитриеву, уже четыре года находящемуся в СИЗО-1 города Петрозаводска. В день рождения Юрия Алексеевича вышла «Новая книга о Хоттабыче», составленная из поздравлений родных, друзей, коллег историка, а также стихов и рассказов известных поэтов и писателей: Марины Бородицкой, Сергея Гандлевского, Юлия Гуголева, Людмилы Улицкой и Виктора Шендеровича. Публикуем интервью Юрия Алексеевича с Наталией Деминой, составленное по их переписке через Zonatelecom-письмо (подобное ФСИН-письму). В книге была опубликована сокращенная версия этого диалога.

— Дорогой Юрий Алексеевич, хочу в письме задать вам несколько вопросов. Если бы вы были как бы и не вы, а кто-то посторонний, то что бы вы себе на день рождения пожелали? «Дорогой Юрий Алексеевич, желаю тебе…»

— Терпения и довести любое дело до конца, и как можно лучше. Таких дел у меня сейчас два. Одно из них — две книги, которые надо успеть довести до ума: о спецпереселенцах (почти готова) и о строительстве Беломорско-Балтийского канала и Беломорско-Балтийского комбината НКВД. В этих книгах поминаются сотни тысяч людей. Это важно для меня — вернуть их имена потомкам.

— Есть ли у вас жизненный девиз?

— Девиз незатейливый: «Лучше быть, чем казаться».

— Каких поэтов и писателей вы любите?

— Как ни странно, это поэты Серебряного века. Еще Константин Симонов (военная лирика), Роберт Рождественский (не всё); Георгий Кикинов, наш карельский поэт. Частично — Сергей Есенин и Николай Клюев. Писатели — Антон Чехов, опять же Симонов; публицист — Илья Эренбург. Из более-менее современного — Владимир Санин. Это далеко не всё.

О книгах и писателях могу рассуждать долго. В разные периоды были разные писатели. Но вот книги, которые не под настроение, а на века: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, Ярослав Гашек с «Бравым солдатом Швейком», Александр Дюма с «Тремя мушкетерами», Джером К. Джером с его лодкой и экипажем. А «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо?.. Вначале мне нравились книги, которые меня развивали, а затем стали нравиться те, которые учат.

— Какие фильмы вам нравятся?

— В последние годы я полюбил документальные и учебно-познавательные фильмы. А художественные смотрел в детстве и до 30 лет. Потом — жизнь завертела. Редко в кино ходил. Но тематические видел — «Холодное лето 1953-го» и «Остров». «Холодное лето» снимали в Карелии, в том числе в Кудаме, в поселке, где жили Катькины бабушка и дедушка. А «Остров» снимался на месте Кемского пересыльного пункта СЛОНа (Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения) в городе Кеми. Кочегарка — здание бывшего ШИЗО Кемперпункта. Я в тех местах раза два в году бываю. По пути на Соловки и обратно.

— Какое качество вы больше всего цените в мужчинах и в женщинах?

— В мужчинах — мужество и доброту. В женщинах — добросердечность и рассудительность.

— Есть ли какой-то мужчина-герой, которым вы восхищаетесь? А героиня?

— Герой — образ скорее собирательный. Героиня — мать Тереза, Варвара Брусилова (тоже собирательный образ). Пойми, героизм — ответная реакция общества (или его представителей) на чье-то раздолбайство. Часто героизм смертельно опасен. А я за то, чтобы и без геройства всё было хорошо!

— Поняли ли вы, в чем смысл человеческой жизни?

— Смысл человеческой жизни давно и бесспорно определен так: со­единение с Богом. А вот путь, которым каждый из нас идет к Нему, определяется сугубо индивидуально. Мы проходим через череду жизней, в каждой из которых открываем и доводим до совершенства некоторые качества души, требующие корректировки или дополнительного развития. Путь этот долгий — с решением различных задач.

Я думаю, что нынешняя моя жизнь — это процесс осознания душой нашей важности, ответственности перед своими предками за то, что мы из их опыта сохранили и приумножили. И оставили своим потомкам. Это моральные ценности. Важность ощущения себя частью своего рода, того, что ты ответствен за его благополучие.