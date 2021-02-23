Плач Ярославны

Уважаемая редакция!

Недавно прошло заседание президентского Совета по науке и образованию, где произошло важное событие: Владимир Владимирович Путин дал команду вывести реактор ПИК на энергетический режим. Михаил Валентинович Ковальчук доложил президенту, что запускается прибор, который является уникальной установкой для проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, а также базовой установкой для технологических прорывов в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике, принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий. Участники заседания отметили, что Россия уже к середине 2020-х годов сможет удовлетворить весь мировой спрос на нейтронные исследования. Допускаю, что интерес к реактору ПИК будет столь велик, что зарубежные ученые будут стараться попасть туда всеми правдами и неправдами, и, не исключено, Михаилу Валентиновичу даже придется усилить охрану по периметру объекта.

Было на этом заседании сказано и много других важных вещей, под конец Владимир Владимирович дал задание правительству подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. Но внимание обывателей было привлечено не к этим действительно важным и судьбоносным вещам, а к выступлению молодой научной сотрудницы из Новосибирска Анастасии Проскуриной, лауреата премии для молодых ученых. Анастасия не нашла ничего лучше, чем пожаловаться президенту на свою низкую зарплату. Мол, я старший научный сотрудник, а оклад у меня всего 25 тысяч рублей, да и надбавка маленькая. И вообще, денег на выполнение «зарплатного» указа не хватало, поэтому сотрудникам предлагали переходить на полставки. А потом она высказалась в поддержку РФФИ: нужные и важные гранты, мол, исчезнут при объединении РФФИ с РНФ.

Нет, я не спорю, Анастасия Сергеевна — квалифицированный специалист, получивший важные результаты в крайне значимом направлении. Премию ведь у нас просто так не дадут! Но узкий специалист, как известно, подобен флюсу. И нет у нее никакого понимания сложности жизни, различных ракурсов и аспектов. Жалоба на низкую зарплату — то еще открытие Америки: мало у нас найдется людей, которые не имеют оснований для жалоб на свою заплату. И если каждый на всяком важном заседании начнет плакаться, то всё, пиши пропало. Сплошной плач Ярославны будет вместо делового обсуждения.

Ведь для чего нужны ответственные заседания такого уровня, как Совет по науке и образованию? Для того, чтобы провести смотр нашим достижениям, отчитаться об успехах, поставить новые цели. Вселить во всех оптимизм и веру в нашу победу. Представьте себе, что все начнут жаловаться и наш любимый президент вынужден будет всё это слушать. Он ведь и так пашет как раб на галерах, а тут еще народ будет наводить на него уныние, портить ему настроение. Не ровен час, надоест это всё Владимиру Владимировичу и уйдет он с ответственного поста. И пропала Россия: съедят нас западные коллеги и партнеры с потрохами, Крым уйдет Украине, Курилы — Японии, а Калининград — Германии.

Вот чего должен опасаться каждый здравомыслящий россиянин, а не нехватки денег на дорогие вещи и элитный отдых! На 32 тысячи ведь прожить вполне даже можно. Не говорю уже о том, что такую зарплату госпожа Проскурина получила в январе 2021 года. А в прошлом году она получала больше, а в позапрошлом — еще больше. И премия солидная ей скоро поступит. Так что лично у нее нет особых оснований жаловаться.

И есть еще один аспект, на который я хочу обратить ваше внимание, дорогие коллеги. Когда мы публично жалуемся на проблемы, мы льем воду на мельницу наших врагов. Которые горазды представить дело так, что в России всё плохо. И выступление Анастасии Сергеевны на заседании президентского совета — просто подарок врагу. Сам Навальный, думаю, потирает руки от удовольствия у себя в СИЗО. Как же: перед всем миром было, по сути, сказано, что статистические данные о высоких зарплатах научных сотрудников — это лукавство, в реальности денег не хватает и многие научные сотрудники работают теперь на полставки.

Не поймите меня так, что я призываю к отказу от обсуждения проблем. Да, есть у нас еще некоторые проблемы и недостатки. Но ставить вопросы нужно не перед камерами, а на различных профильных рабочих мероприятиях, куда не ходят журналисты, а также в письменных обращениях к руководству. Не нужно гнаться за дешевой популярностью! И тем более не стоит огорчать нашего любимого президента.

Ваш Иван Экономов