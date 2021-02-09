Навальный и дети

Уважаемая редакция!

У нас, дорогие коллеги, замечательный праздник — День российской науки, с чем вас всех и поздравляю! Тем более что Владимир Владимирович объявил 2021 год Годом науки и технологий, так что мы можем радоваться нашим успехам и достижениям не один день, а целый год. В особенности оттого, что высшее руководство страны признаёт важность и значимость нашей работы на благо Родины и всего человечества.

Однако, как обычно, всегда находятся неблагодарные и недовольные, кусающие руку, которая их кормит. Вместо того чтобы молиться, чтобы не оскудела рука дающего. Свидетельством этого является недавно опубликованное на сайте моего любимого «Троицкого варианта» письмо [1], подписанное несколькими сотнями ученых, среди которых — с десяток академиков и даже один нобелевский и один нобелевско-шнобелевский лауреат. В этом письме требуется расследовать предполагаемое отравление оппозиционера Алексей Навального и осуждается насилие со стороны правоохранительных органов в отношении якобы мирных демонстрантов.

Понятное дело, эти нобелевские лауреаты давно работают за рубежами — как и некоторые академики, как и многие другие подписанты. Все эти люди, безусловно, одурманены западной пропагандой, которая рисует Россию империей зла, руководимой циничным и безжалостным чекистом. Но есть среди подписантов немало и тех, кто работает в нашей стране, и вот тут возникает вопрос: люди, до какой степени слепыми нужно быть, чтобы не видеть очевидного?! А именно того, что пресловутый борец за дело демократии проходил обучение в США, нечист на руку и умело симулировал кому, введя в заблуждение российских врачей и дав пищу для оголтелой антироссийской кампании по поводу использования химического оружия для отравления мирных граждан, которая уже порядком подвыдох­лась с момента инцидента со Скрипалями в Великобритании.

Этот искусный актер вместе со своими сторонниками, очевидно, ни во что не ставит благополучие российских граждан, всячески пытаясь возбудить нездоровые страсти по поводу якобы коррупции в высших эшелонах власти, попрания демократических норм и нарушения прав человека в России. У Путина, мол, роскошный дворец под Геленджиком, а у Медведева — домик для уток на озере. Используя наработки зарубежных спецслужб, эти деятели всячески пытаются вовлечь в противоправные действия наиболее несознательную и эмоционально нестойкую часть нашего населения — подростков и молодежь.

Звать несовершеннолетних, практически детей, на баррикады, подставлять их под дубинки ОМОНа и электрошокеры — это ли не верх цинизма и бесстыдства?! Тем более после принятия новой Конституции, согласно которой дети — это наше всё. Я лично считаю, что совершенно правильно действуют наши власти, жестко пресекая действия поддерживающих Навального молодчиков, поскольку нельзя ставить под угрозу будущее страны из-за собственных нездоровых политических амбиций. Более того, я считаю, что дело защиты детей должно быть поставлено на более системную основу, подразумевающую учет всех наличествующих угроз и вызовов.

Безответственная и подстрекательская деятельность Навального и Ко — лишь один из них. Что вы скажете, к примеру, о тех, кто отдает своих детей заниматься боксом или фигурным катанием? Таких, я считаю, нужно не просто сразу лишать родительских прав, а сажать в тюрьму, раз они согласны на то, чтобы их детей превратили в дебилов и инвалидов. Вообще, нужно со всей строгостью посмотреть на то, кому позволено рожать детей. Вот так вот просто разрешать это кому ни попадя — недопустимая безответственность! Ведь акт деторождения сопряжен с величайшей ответственностью за будущее страны: когда беззащитный ребенок появляется на свет, он и не подозревает, сколько существует угроз — от маньяков и извращенцев до пьяных водителей. Да и сами родители могут быть безответственными алкоголиками и наркоманами, а то и вовсе психически нездоровыми людьми. Кого такие родители способны вырастить для страны?

Почему у нас лицензируется какая-нибудь туристическая деятельность; почему те, кто хотят сесть за руль автомобиля, сдают экзамены — а право рожать детей предоставлено кому угодно? Считаю, что стоит поставить эту сферу жизни под жесткий государственный контроль. Следует выработать научно обоснованные требования к потенциальным родителям, разработать систему оценки их готовности к воспитанию детей, чтобы безжалостно отбраковывать тех, кто не наделен должной ответственностью, тех, кто имеет нездоровую сексуальную и политическую ориентацию. Вот чем нужно заняться нам, товарищи ученые, а не письма бестолковые писать, поощряя безответственных политиканов!

Ваш Иван Экономов