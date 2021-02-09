Наукоград под надежной защитой?

23 января 2021 года Пущино стало лидером по числу задержаний не только в Московской области, но и в России — если пересчитать на количество жителей. Было задержано восемь человек (почти все — ученые, сотрудники институтов научного центра) и одна собака Тоша, каждому из которых (кроме Тоши) было предъявлено одно и то же обвинение — в организации публичного мероприятия без уведомления о его проведении.

А что же произошло на самом деле? Около тридцати человек вышли прогуляться по городу, высказывая свою гражданскую позицию. «Организованным массовым мероприятием» на самом деле было десятиминутное общение группы знакомых между собой ученых в центре города и прогулка с шариками по пешеходной улице — местному Арбату. Вдыхая через маски свежий воздух, коллеги беседовали о насущном, — в основном о том, как бы нам организовали в Пущино вакцинацию от COVID-19, — перемещаясь группами по три-четыре человека и стараясь не вступать в дискуссии с прохожими. Несколько человек, расходясь по своим делам, свободно прошли в непосредственной близости от полицейской машины, еще не подозревая, что некоторых скоро задержат. Постфактум. По фотографиям, которые сделала сотрудница пущинской полиции в самом начале, когда люди подошли к коллеге, запланировавшему одиночный пикет с плакатами, и с определенного ракурса оказались довольно близко от «средств наглядной агитации».

В дела и вовсе попала фотография из видеоролика, из которой может показаться, что плакаты стоят сами по себе (если не присматриваться к торчащим ногам), а люди — как бы вокруг них… Искать прогуливающихся людей по фотографии и бегать за ними, как за преступниками, — это дикость, которая не укладывается в образ, казалось бы, культурного научного Пущино, всегда имевшего репутацию города свободного. Ловить человека, который возвращается домой с рюкзачком яблок из своего погреба, по пути пообщавшись со старыми знакомыми, — ненормально.

Почему вообще людей начали арестовывать с такой задержкой? Почему сначала полиция была доброжелательной и только наблюдала за происходящим, а потом вдруг появилось еще несколько машин, которые начали ездить по дворам с мигалками и ловить людей на подходе к дому? Что произошло? Возможно, машины из Серпухова (не местные пущинские) приехали по зову активной жительницы наукограда (имя известно редакции), сообщившей в полицию о том, что «по Арбату идет толпа 40 человек с шарами» (цитата из заявления). А может быть, это стало результатом совещаний с вышестоящими инстанциями — что же делать со столь злостными нарушителями общественного порядка.

Суд состоялся в тот же день — точнее, ночь. Последний задержанный вышел из здания суда глубоко за полночь. До суда в отделении полиции людей запугивали статьями о детях, оставленных без присмотра, об оказании сопротивления сотрудникам полиции, пытались отобрать телефоны, заставили задержанных пройти дактилоскопию — всё как в триллере или фильме про шпионов…

27 января пресс-служба Пущинского городского суда сообщила, что были рассмотрены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 20.2. КоАП России. «С 14.00 часов до 14.30 часов совместно по адресу: Московская область, г. Пущино, проспект Науки, около д. 3, с использованием средств наглядной агитации… проводили публичное мероприятие в форме пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия в администрацию г. о. Пущино, чем нарушили п. 4 ст. 5 Федерального закона № 54 от 19 июня 2004 „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“». Все восемь человек были признаны виновными в организации (!) массового собрания. Каждого из них оштрафовали на 20 000 руб.

В рапорте старшего лейтенанта полиции Ю. В. Безгиной, сфотографировавшей группу людей с правильного ракурса, отдельной строкой отмечено, что «граждане общались между собой». Выходит, что в Пущино по выходным теперь нельзя гулять в компании нескольких знакомых по центральным улицам без риска быть задержанным. (В документах административных дел вообще имеется некоторое количество неточностей и несообразностей, скажем, старший лейтенант Безгина пишет о себе в мужском роде: «На основании изложенного полагал бы приобщить фотографические снимки…» (sic!); рапорты сотрудников милиции не ссылаются на полученный «сигнал», а якобы являются следствием рутинных обходов; утверждается, что граждан доставили в дежурную часть непосредственно от здания ПНЦ РАН, где проводился пикет, а не брали на пущинском Арбате и во дворах — и случилось это 21, а не 23 января; в протоколах расходятся и списки пикетчиков.)

А что в других наукоградах? В соседнем Протвино к зданию мэрии вышли около сорока человек, в том числе с плакатами. Были и одиночные пикеты — но никаких задержаний не было. В Дубне был организован самый настоящий митинг с выступлениями и микрофоном. И тоже никто не задержан… Так что же, получается, это только Пущино под такой надежной охраной?

…Через неделю город патрулировали уже четыре машины (одна из них с росгвардейцами) и четыре пары пеших полицейских. Полицейские с подозрением смотрели на людей с собаками и группы больше двух человек, а некоторых даже фотографировали — то ли на память, то ли для новых дел. Кто же так испугался и кого так бережно охраняют от ученых?

Постановления Пущинского городского суда уже обжалуются в Московском областном.

От редакции: Мы надеемся, что руководство научного центра и институтов займет достойную позицию и окажет необходимую поддержку своим сотрудникам. Наша газета будет следить за развитием событий.

Фото из письма в редакцию