Почетный профессор и его бесчестие

Андрей Климов — инициатор законопроекта, суть которого в ограничении и маргинализации научного просвещения и международного научного сотрудничества российских ученых [1]. Еще Андрей Климов — почетный профессор Пермского университета. Как только в моей голове сошлись эти две вещи: попытки этого человека законодательно ограничить свободу науки и его почетный символический статус в научном учреждении — я решил, что это повод для мобилизации университетского сообщества.

Согласно положению Пермского университета о статусе почетного профессора [2], этим званием поощряются «видные российские и зарубежные работники системы образования, общественные деятели и политики, чья деятельность оценивается как существенный вклад в развитие университета». Звание присваивает ученый совет. Интересно, что в положении не прописан механизм отзыва почетного статуса.

Пермский университет настолько скрупулезно подбирает кандидатуры для наделения этим высоким званием, что уверен — в будущем никто из почетных не совершит настолько плохих поступков, что его (ее) принадлежность к университетскому сообществу будет проблемой. Проще говоря, по положению, невозможно отозвать статус даже у человека, который будет признан судом насильником-педофилом или убийцей.

На 27 января 2021 года было намечено заседание ученого совета ПГНИУ. Моей задачей было обратить внимание коллег на опасность климовского законопроекта для всех российских ученых, а также вновь поднять дискуссию об академической репутации. Словом, поставить вопрос: нужно ли университету ассоциировать себя с человеком, который делает плохие вещи для научного развития. Я создал на change.org петицию «Лишить звания почетного профессора сенатора Андрея Климова» [3], которая обращена к членам ученого совета и врио ректора ПГНИУ, с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Климова звания ввиду его противонаучной деятельности. Огромного количества подписей я не ожидал; смысл был в том, чтобы чуть-чуть пошуметь для манифестации проблемы. Пока шел сбор подписей, я написал личные письма почти всем членам ученого совета, привлекая внимание к петиции и к самой проблеме.

Любопытно, что из почти 60 корреспондентов мне ответили пятеро, из них трое — деканы. Практически все ответы были в стиле «да, законопроект — абсурд и зло, но…». Эти «но» можно типологизировать таким образом: 1) но в положении о почетных профессорах не прописана процедура отзыва звания; 2) но звание было дано за прошлые заслуги, так что же теперь — отбирать? Так можно далеко зайти; 3) но зачем поднимать шум? Можно просто написать человеку, что он предлагает плохой закон, — может быть, он одумается и отзовет его.

Помимо писем, я получил еще и устную реакцию коллег на петиционную инициативу. При этом добавились новые «но» к объяснению того, почему нельзя лишать Климова почетного звания: 4) не надо ссориться с весомым и важным путинским бюрократом, это себе дороже; 5) мало кто ассоциирует университет с Климовым, а активность с петицией привлекает внимание к его персоне и тем самым наносит университету еще больший ущерб.

Пермские издания заинтересовались нашей историей и запросили в пресс-службе университета официальную реакцию, которая оказалась «ноу коммент». Официальные лица заблокировали входящую и исходящую информационную повестку, связанную с Климовым, представив эту инициативу делом рук местного сумасшедшего. Тем временем петицию уже подписали более 350 человек, большинство из которых сотрудники, студенты и выпускники ПГНИУ.

27 января состоялось заседание ученого совета. Никто из его членов не поднял вопрос о Климове, его законопроекте и почетном профессорском статусе. О чем это всё говорит мне как представителю университетского сообщества, гражданину и политологу?

К этой истории надо относиться как к тренировке перед более сложными и более опасными ситуациями. Осенью в Беларуси мы видели, как университетские сообщества где-то сдавали своих студентов и преподавателей — участников антидиктаторских митингов, а где-то и не сдавали. С высокой вероятностью нас ждет что-то подобное. Коллеги не решились пойти против по такому пустяковому делу; предположу, что, когда ставки будут несравнимо выше, они могут еще больше смалодушничать: сам виноват, не надо на несогласованные митинги ходить; сам виноват — надо понимать, в каких условиях живешь. А возможно, и наоборот: чем сложнее ситуация, тем проще делать этически верный выбор.

История о Климове и Пермском университете — это история об устойчивости режима информационной автократии (по типологии Гуриева и Трейсмана [4]). А значит, тонуть и тонуть нам в этой подлодке еще долго. Устойчивость режима питается в том числе и повседневной, рутинной толерантностью к несправедливости. Судя по этой истории, такая толерантность в обществе высока.

Всеволод Бедерсон,

доцент кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ),

организатор научно-популярных мероприятий в Перми