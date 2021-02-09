Доктор человеконенавистнических наук

Как вы думаете, что сделают с дураками-подростками, налепившими на стене школы снежную свастику? Правильно: вызовут вместе с родителями на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на учет в полиции, будут угрожать уголовным преследованием; если ребенок под опекой, то у него будут все шансы лишиться приемных родителей и вернуться в детский дом для эффективного воспитания патриотических чувств.

А теперь второй вопрос: что сделают с профессором двух университетов Санкт-Петербурга, который на лекции для школьных учителей объяснил, что Холокоста не было (газ в камерах использовался для дезинфекции… шесть миллионов сожженных — выдумка, потому что мощностей бы не хватило…), а перед этим, как выяснилось, в своих научных статьях вовсю оправдывал Гитлера, который просто вынужден был защищаться от «людоедских планов евреев»? Ответ: скорее всего, ничего не сделают.

Впрочем, статьи — статьями, но после лекции скандал поднялся всё же нешуточный, так что питерский филиал РАНХиГС даже сообщил о намерении прекратить сотрудничество с преподавателем. После чего и хорошо известный «Диссернету» Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) [1] не рискнул остаться в стороне: ректор Игорь Максимцев заявил, что комитет по этике вуза будет проводить проверку высказываний своего сотрудника [2].

Не то чтобы мы оправдывали подростков, но встает отдельный вопрос: как именно их учат патриотизму, что они не видят за свастикой живых людей — погибших в боях, умерших от голода в Ленинграде, умерщвленных газом, который, вопреки «мнению» профессора, использовали не только для дезинфекции. Но если подростков учат такие преподаватели (а ведь лекция профессора, напомним, предназначалась школьным учителям: он учил их тому, как надо учить детей!), то чему уж тут удивляться.

История с лекцией привлекла внимание активистов «Диссернета»: почему этому, с позволения сказать, ученому разрешается пропаганда нацизма? Не кроется ли ответ в его научных трудах?

Владимир Владимирович Матвеев, действительный член пяти академий и почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, в соответствии с записью на своей личной странице, в обоих вузах значится кандидатом экономических наук и дважды доктором: технических наук и философии. Какой-то подозрительно широкий охват! — сказали себе активисты «Диссернета» и на всякий случай пошли проверять, нет ли в диссертациях плагиата, тем более что профессор в 2019 году сам написал статью про «Антиплагиат», в которой утверждал, что заимствования фрагментов чужих произведений без указания источника — это «ошибка», а плагиатом следует считать только «полную выдачу чужого произведения за свое». Так не было ли в диссертациях ученого «ошибок»?

Результат поисков оказался довольно ошеломляющим: не было не только плагиата, но и диссертаций! Ни докторской (ни одной из двух), ни кандидатской в Российской государственной библиотеке (РГБ) нет. Ни одного автореферата в Российской научной библиотеке (РНБ) тоже не оказалось. Хотелось бы получить объяснения профессора Матвеева, по какому праву он приписывает себе целых три ученых степени.

Дальше — больше. Историк Игорь Петров обнаружил в статье Матвеева от 2015 года «Системный подход к оценке причин и значения Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.» [3], описывающей, в том числе, «людоедские планы евреев» по уничтожению немецкой нации, не только оправдание нацизма, но все-таки и плагиат! Примерно две трети статьи позаимствованы Матвеевым у неонациста Кирилла Мямлина: совпадают не только тексты, но сноски и даже опечатки [4]. Выводы историка перепроверил Диссернет, так что читатели могут самостоятельно посмотреть, какой именно текст перекочевал в статью Матвеева: хорошо, что профессор четыре года спустя не поленился объяснить, что такие совпадения следует считать «ошибкой» [5].

Но и это еще не всё. Последняя работа «Диссернета» по разоблачению переводного плагиата тоже пригодилась: недолгий поиск выявил публикацию 2017 года в хищном индийском журнале [6], являющуюся дословным переводом с русского на английский чужой монографии 2008 года. Среди соавторов статьи целых два Матвеева: наш герой, профессор Владимир Владимирович, и доцент университета ГПС МЧС Александр Владимирович (сын?). Скопировано всё, включая графики, формулы и выводы [7]. Хотелось бы узнать мнение профессора (специалиста по «Антиплагиату»), к какой категории относится этот вид копирования: можно ли его квалифицировать как «полную выдачу чужого произведения за свое» (плагиат), или всё же перевод на другой язык означает, что имела место неполная выдача чужого произведения за свое, то есть ошибка?

Заключительный штрих: англоязычная работа «выполнена» по гранту РФФИ. То есть данные из чужой монографии девятилетней давности были использованы для отчета по гранту, посвященному исследованию «системы противопожарной защиты на объектах АЭС» [8]. Почему-то вспоминается пожар на подлодке в Балтике и даже Чернобыль… Странно, что вуз (оба вуза!), и редакции журналов, и эксперты грантодателя смотрят сквозь пальцы на такие махинации.

Теперь, как говорит молодежь, запасаемся попкорном и наблюдаем, уволят ли нечистого на руку дважды «доктора» с человеконенавистническими взглядами хотя бы из одного из университетов. Даже не за взгляды или пропаганду нацизма, а за неоднократное и серьезное нарушение академической этики.

Лариса Мелихова, Андрей Ростовцев