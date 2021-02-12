Заявление Клуба «1 июля» «О следствиях неисполнения майских указов»

На высшем политическом уровне, наконец, признан факт, на который представители научного сообщества за последние годы неоднократно указывали публично – майские указы 2012 г. о повышении заработной платы научным сотрудникам не исполнены, а отчеты об их успешном исполнении основаны на разнообразных манипуляциях. Иначе и не могло быть – в указах предусматривалось не только повышение зарплат, но и повышение финансирования научной сферы, которое должно было покрыть соответствующие расходы, однако это условие выполнено не было. В результате зарплаты было необходимо существенно повышать при отсутствии необходимого финансирования, и альтернатива манипуляциям была единственной – массовые увольнения научных сотрудников, что привело бы к катастрофическим последствиям для российской науки. Однако признанное властями неисполнение майских указов 2012 г. предсказуемо начинает использоваться чиновниками для нового наступления на научные учреждения и очередного передела научной сферы.

В этой связи клуб снова заявляет о необходимости:

а) выделения достаточных бюджетных средств (порядка 4% ВВП) на финансирование фундаментальных научных исследований и научного образования,

б) создания под эгидой РАН единой самоуправляемой системы научных институтов по всем областям знания во всех регионах страны, самостоятельно определяющей научные приоритеты и порядок распределения средств между учеными разного уровня,

в) выравнивания зарплат ученых в разных регионах,

г) исключения возрастных ограничений (цензов) для активно работающих ученых, преподавателей и научных руководителей,

д) прекращения попыток перекладывать ответственность за сложившуюся безобразную ситуацию с Министерства финансов и Минобрнауки на директоров институтов, не имеющих возможности честно выполнить указы в тех условиях, в которые они поставлены,

e) гарантий невмешательства государственных органов в руководство научной деятельностью исследовательских и образовательных учреждений и обязательного участия компетентного органа РАН при принятии решений об административном и уголовном преследовании ученых.

Эти первоочередные меры важны как для сохранения и воссоздания научного и научно-образовательного потенциала России, так и для снятия растущей социальной и политической напряженности в обществе. Рекомендуем руководству РАН и Минобрнауки внести соответствующие предложения в Правительство РФ.

Источник: Сайт Клуба «1 июля» (http://1julyclub.org/Node/367)