Зачем религии наука?

Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать. Физические и астрофизические свойства Вселенной должны быть взаимно согласованы с такой тщательностью и вероятность случайного совпадения всех условий так мала, что для возникновения на Земле человечества потребовалось бы время на много порядков большее, чем время реальной жизни нашей Вселенной.
Но мы-то существуем и можем задать сакраментальный вопрос: каким же образом случилось это крайне невероятное событие?
Возможны два объяснения.
Первое. Вселенную создал бесконечно мудрый Конструктор, иными словами — Бог, который всё продумал заранее. Вселенная такова, потому что такой ее создал Бог-творец. Это путь теологический.
Второй путь: существует не одна Вселенная, а огромное их количество (не исключено, что бесконечно большое!). Но если вселенных почти бесконечно много, то с вероятностью, практически равной единице, существует и такая вселенная, где выполнены все условия для возникновения жизни и разума. В этой Вселенной мы и живем. В многомирии появление такой Вселенной неизбежно.
Физическое многомирие решает парадокс «антропного принципа». А возможно ли совместить представления о многомирии с догматами монотеистических религий?
В Канаде, в Университете Альберты, работает физик-теоретик, профессор Дон Н. Пейдж, который наряду с разработкой современных идей квантовой механики пытается примирить их с положениями христианства, будучи христианином-евангелистом по вере своей. В своих статьях «Теологический аргумент для эвереттовского мультиверса» [1], «Бог так любит мультиверс?» [2] Пейдж аргументирует, что существование многомирия не противоречит Божественному плану, как не противоречит ему эволюционная теория, против которой выступают многие церковные (и не только церковные) деятели.
«Эволюция, — отмечает Пейдж, — не опровергает существование Бога или некоего общего проекта… До Дарвина некоторые христиане представляли чудо человека как доказательство отдельного и индивидуального плана. Сейчас некоторые христиане представляют чудо точной подгонки мировых постоянных как доказательство теизма и также отдельной и индивидуальной программы создания Богом этих постоянных».
По мнению Пейджа, оба представления ошибочны. Ошибка заключается в том, что в обоих случаях замысел Творца бесконечно более грандиозен, нежели это полагают традиционные религии.
Бог всемогущ и всеведущ, и ничто не могло помешать Ему создать не одну Вселенную — нашу, — а великое (возможно, бесконечное) множество вселенных, в одной из которых и возникло человечество как естественный результат выполнения Божественного плана.
Антропный принцип здесь уживается с теизмом, а на вопрос, зачем было Богу создавать так много вселенных, если для создания человека достаточно одной, Пейдж отвечает встречным вопросом: «А почему вы думаете, что создать многомирие — задача для Творца более сложная, чем создание единственной Вселенной?»
«Поскольку, — продолжает Пейдж, — Бог может создать всё, что логически возможно и что согласуется с Его природой и целями, то, видимо, для Него не существует трудностей создать так много вселенных, сколько Ему угодно. Возможно, Он предпочитает элегантность и принципы, с помощью которых Он создает огромный мультиверс, а не единственную вселенную, то есть экономит принципы, а не материалы».
Иными словами, когда1 Бог решил создать материальную Вселенную (или огромный набор вселенных — мультиверс), то руководствовался принципом красоты и совершенства. Но красоты и совершенства не материальных сущностей, которые ему предстояло создать, — «думал» Он о красоте и совершенстве физических законов и математических идей, в основу этих законов положенных. Прежде чем создавать Вселенную (или мультиверс), Бог сконструировал законы природы, сообразуясь с которыми мироздание и было создано.
И тогда Пейдж, будучи, с одной стороны, физиком, а с другой — христианином, приходит к двум важным выводам. Первый: если выбирать между двумя вариантами физической картины мира, то в одной картине волновая функция квантовой системы при взаимодействии коллапсирует, оставляя единственный вариант мироздания. В другой — волновая функция не коллапсирует, и тогда создается не вселенная, а мультиверс: эвереттовская многомировая интерпретация — коррелированные вселенные с разными квантово-механическими исходами. С точки зрения красоты, элегантности, простоты и совершенства предпочтительнее, конечно, вариант мироздания без коллапса волновой функции, порождающего трудноразрешимые философские и физические противоречия.
Конечно, Бог выбрал красоту и совершенство и создал не Вселенную, а многомирие — мультиверс. К тому же, избрав такой сценарий, Творец решил попутно еще две, казалось бы, неразрешимые (но ведь не для Него!) задачи:
1) в мультиверсе нет необходимости в точной подгонке мировых постоянных, чего требует антропный принцип;
2) исчезает противоречие со свободой воли, извечная тема дискуссий богословов и философов. Да, человек обладает безусловной свободой выбора: все варианты осуществляются — каждый в своей вселенной. И Бог, будучи всеведущим, конечно, знает, какой выбор сделает человек, что нисколько не ущемляет свободы воли, поскольку Бог никак не влияет на выбор человеком той вселенной, в которой он в результате выбора окажется.
Существует, однако, возражение, о котором ведут речь христиане — противники идеи многомирия. «Если, — говорят они, — мультиверс достаточно велик для существования других цивилизаций, согрешивших и нуждавшихся в том, чтобы Христос пришел и искупил их грехи чем-то похожим на Его смерть на кресте здесь, на Земле, то Его смерть может оказаться вовсе не уникальным явлением. Между тем, в Библии в Послании к Римлянам сказано (6:10): “Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога”».
«Что ж, — отвечает Пейдж на этот аргумент, — Библия дана людям на Земле, и потому неразумно требовать, чтобы в ней было описано всё, что Бог может или не может сделать с другими существами, которые Он, возможно, создал где бы то ни было. Мы можем лишь интерпретировать Библию в том смысле, что смерть Христа здесь, на Земле, уникальна для нашей человеческой цивилизации».
Что получается, если принять аргументацию Пейджа? Наука вполне совместима с религиозными положениями и текстами.
На мой взгляд, сопоставления религиозных текстов с современными научными данными наносят вред как религии, так и науке.
Попробую обосновать свою точку зрения на примере статьи Б. Циммермана «Созвездия и галактики в Талмуде», опубликованной некоторое время назад в израильском журнале «Ницоцот» («Искорки»). Приведу довольно пространную цитату:
«Сходство между данными современной науки о числе галактик и звезд во Вселенной и их числом согласно Талмуду просто поразительно. Тем, кто читал Талмуд, хорошо знаком отрывок из трактата “Берахот”:
“Я создал (речь, конечно, идет о Боге. — П. А.) двенадцать созвездий Зодиака, и в каждом созвездии тридцать армад, и в каждой армаде тридцать легионов, и в каждом легионе тридцать скоплений, и в каждом скоплении тридцать когорт, и в каждой когорте тридцать групп, и в каждой группе триста шестьдесят пять сотен миллионов звезд, по сто миллионов звезд на каждый из дней года”.
В этом отрывке можно найти интереснейшие научные данные. Прежде всего, в нем содержится число звезд во Вселенной. Перемножив числа, входящие в состав звездной иерархии, согласно отрывку из Талмуда, мы получим единицу с девятнадцатью нулями.
Современная астрономия, пользуясь данными наблюдений и подсчетов звезд, галактик и их скоплений, тоже дает довольно точную оценку числа звезд во Вселенной, и число это достигает единицы с девятнадцатью нулями! Соответствие между данными Талмуда и современной астрономии более чем поразительно.
Весьма примечательна и научная классификация звездных систем во Вселенной:
1 — звезды, 2 — шаровые звездные скопления, 3 — рассеянные звездные скопления, 4 — галактические рукава, 5 — галактики, 6 — локальные скопления галактик, 7 — крупномасштабные скопления галактик.
Но ведь и рабби Шимон бен Лакиш в Талмуде разделил звездные системы на те же семь классов (звезды, группы, когорты, скопления, легионы, армады и созвездия Зодиака). Еще одно поразительное сходство!»
Логика рассуждений Циммермана понятна. Рабби Шимон бен Лакиш знал то, до чего наука дошла лишь сейчас. Следовательно, сам Бог говорил с рабби и сообщил ему истину.
Между тем, популярные в наши дни попытки сопоставления известных сегодня научных (в частности — астрономических) данных с каноническими библейскими текстами играют, вообще говоря, дурную роль.
Во-первых, потому что принижают священные тексты. Религиозный человек изначально знает, что Ветхий Завет есть Божественное откровение. Никакой математик, к примеру, не станет доказывать постулат Евклида о том, что между двумя точками можно провести прямую линию и притом только одну. Так зачем доказывать другую аксиому, столь же очевидную для любого религиозного человека?
Второе. Наука развивается. То, что сегодня считается точно известным, завтра может быть подвергнуто сомнению и даже отвергнуто, как были отвергнуты в свое время идеи теплорода и мирового эфира — казалось бы, подтверждавшиеся опытом.
Вернусь к тексту рабби Шимона бен Лакиша. Если перемножить числа, упоминаемые рабби, то получится 1019. Когда статья Циммермана вышла из печати, астрофизики действительно оценивали число звезд в видимой части Вселенной примерно таким же числом. Что из этого следует? Да ровно ничего! Это, к сожалению, было лишь временное совпадение, поскольку астрономы не пересчитывают миллиарды миллиардов звезд (как это, возможно, представляется неспециалистам). Они оценивают число звезд, пользуясь косвенными данными. Например, данными о том, сколько во Вселенной темной материи. Прошло полтора десятилетия после публикации статьи Циммермана, и оценка числа звезд увеличилась в сотню раз — потому, что все более далекие от нашей Галактики области пространства стали доступны для изучения в телескопы. И что сейчас сказал бы Циммерман о рабби Лакише?..
А что относительно числа семь? Семь уровней звездной иерархии описал рабби Шимон бен Лакиш, и семь уровней звездной иерархии известны современной астрофизике. Нет, и это сравнение не пошло на пользу ни религии, ни науке. Творец (в тексте рабби Лакиша) говорит: «Я создал двенадцать созвездий Зодиака», и именно в этих созвездиях оценивает затем число созданных Им звезд. Циммерман, вслед за рабби Лакишем, одну из ступеней звездной иерархии так и называет: созвездия Зодиака.
Но на современных звездных картах насчитывается 88 созвездий, из которых только 12 — зодиакальные. Как быть с остальными? Считать дополнительной, восьмой, ступенью иерархии или включить звезды из «лишних» созвездий в общий список? Кстати, ведь и оценка числа звезд, судя по отрывку из Талмуда, тоже относится только к 12 созвездиям Зодиака, а не ко всему небу. Как тогда можно сопоставлять это число с данными современной астрономии?..
Беда рассуждений Циммермана еще и в том, что приводимые им сведения о числе ступеней в современной научной звездной иерархии попросту неверны! Семь ступеней описывает Циммерман, не упоминая, например, такие образования, как ассоциации звезд, отличающиеся как от шаровых, так и от рассеянных звездных скоплений. Это восьмая ступень иерархии, и она ломает построенную Циммерманом конструкцию. И еще: почему автор остановился на крупномасштабных скоплениях галактик? Существуют «сверхскопления» и, например, такая гигантская «конструкция», как Ланиакея. Между тем иерархия должна содержать семь и только семь ступеней, чтобы ее можно было сопоставить со сведениями из Талмуда.
Попытки сопоставления канонических религиозных текстов с научными сведениями (я привел в пример физика Пейджа и религиозного автора Циммермана — на деле сейчас таких работ очень много!) начались не так давно. Представьте, что такая идея пришла бы в голову выдающемуся астроному лет 150 назад. Он находит текст рабби Лакиша, обнаруживает семиступенчатую иерархию, сверяет с современными сведениями и не находит ничего общего! Ведь астроном XIX века понятия не имел даже о галактиках, не говоря об их скоплениях и сверхскоплениях. А число известных в то время звезд ограничивалось Млечным Путем, ни о каких миллиардах миллиардов и речи не было. Что должен был сказать честный ученый, попытавшийся примирить науку и религию? «Господа, — должен был сказать он, — то, что написано в Талмуде, не имеет ничего общего с тем, что мы видим на небе. И значит…»
Хорошо, что полтораста лет назад никто не пытался искать научные подтверждения религиозных текстов. Скольких беспредметных дискуссий удалось избежать в то время! Хорошо бы и в наши дни обойтись без таких дискуссий.
Павел Амнуэль, астрофизик, писатель-фантаст, популяризатор науки
- arXiv:1212.5608v1 [physics.gen-ph]
- arXiv:0801.0246v5 [physics.gen-ph] 17 Jan 2008
1 Будем пользоваться этим термином, более нам понятным, хотя Бог, по идее, «существует» вне пространства-времени, и понятие «когда» для него не имеет смысла.
не интересно как создал!,предельно интересно-Зачем Создал!
Первая же фраза: «Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать.» — нелепа. Она не несет физического смысла. В этой обыденной фразе перемешаны случайность и детерминированность.
Сформулирую вопрос в терминах университетского курса физики. Возникновение жизни является детерминированным процессом или случайным, стохастическим? Для известной нам жизни нужны органические соединения и поверхность планеты. Возникновение углерода, кислорода, азота и прочих элементов во Вселенной детерминировано? Ответ — да, появление этих и других элементов детерминировано. Так же, как детерминировано появление звезд второго — третьего поколений с их планетами. Тысячи планет за последние 20 лет обнаружено около других звезд. А вот в появлении нашего конкретного Солнца и Земли есть элемент случайности.
Если коротко, то самопроизвольное возникновение жизни — это процесс предопределенный, детерминированный для нашей Вселенной. То, что жизнь конкретно есть на Земле, в этом есть доля случайности. Текущая задача астрофизики установить численное значение этой доли, а также обнаружить внеземную жизнь.
«Текущая задача астрофизики установить численное значение этой доли, а также обнаружить внеземную жизнь.» — так, по-моему, Дрейк уже давно что-то там понавыводил.
«Возникновение углерода, кислорода, азота и прочих элементов во Вселенной детерминировано? Ответ — да, появление этих и других элементов детерминировано.» — а появление хойловского резонанса детерминировано? Или величина постоянной тонкой структуры? Ссылки можно?
Да, есть формула Дрейка. Но сомножители в ней требуют своего экспериментального определения. Сама формула Дрейка в его редакции не безупречна, но идея вполне разумна.
Ссылки: Ландау-Лифшиц Статистическая физика, т.V, ч.1. А.Лихтенберг, М.Либерман Регулярная и стохастическая динамика, 1984. Г.Заславский, Р.Сагдеев Введение в нелинейную физику. От маятника до турбулентности и хаоса, 1988.
У Ландау вычислена величина постоянной тонкой структуры? В 5-м томе? Страницу можно?
Мной даны ссылки на случайные и детерминированные процессы.
Постоянная тонкой структуры — Ваша инициатива.
Возможность существования устойчивых элементов зависит от величины постоянной тонкой структуры. «появление этих и других элементов детерминировано» не при любых значениях. Впрочем, это не единственное условие для появления, например, золота.
Согласно Википедии, в формулу Дрейка входит – «время, в течение которого разумная жизнь существует, может вступить в контакт и хочет этого». Такое определение по зубам только могучим духом и разумом, — например, таким был восточный мыслитель Ходжа Насреддин, — до сих пор пользуются его оценкой времени для долгосрочных мероприятий, — это время, за которое «…либо ишак издохнет, либо эмир».
https://elementy.ru/bookclub/chapters/433523/Kosmicheskiy_landshaft_Glava_iz_knigi
Почитайте Е. Кунина.
Да уж, странностей много в статье даже для неспециалиста. Вот одна из них:
«2) исчезает противоречие со свободой воли, извечная тема дискуссий богословов и философов. Да, человек обладает безусловной свободой выбора: все варианты осуществляются — каждый в своей вселенной. И Бог, будучи всеведущим, конечно, знает, какой выбор сделает человек, что нисколько не ущемляет свободы воли, поскольку Бог никак не влияет на выбор человеком той вселенной, в которой он в результате выбора окажется.»
Интересно это как же мы выбирали нашу вселенную? Автор похоже пошел вслед за товарищем Циммерманом..
«мультиверсе»
а может, мультивере?
чё за фигня? какое отношение имеет наука к вере?
нет, можно изучать зачем люди верят. пожалуйста.
но приклеивать веру к науке — ну это, извините, шизофрения.
тут к врачу надо, батенька.
[…] в исходном месте, вы можете перейти по ссылке ниже: https://trv-science.ru/2021/01/zachem-religii-nauka-2/и если вы хотите удалить эту статью с нашего сайта, […]
Побоялся читать. Я человек немолодой, здоровье не то. Боюсь стошнит.
Извините за резкость.
Статья бессмысленная. Если уж обсуждать тему в научном ключе, то следовало бы сначала дать определение понятия бог. А замена слова бог на слово творец ничего не добавляет к смыслу.
Давать научное определение бога бессмысленно, поскольку сама религия этого определения не даёт.
На то она и наука, а не религия, что бы всё-таки дать какое-то определение. Например, первым шагом может быть то, что бог — это понятие.
Тогда что вообще обсуждается?
Данная статья – не обсуждение, а очередная демонстрация того, что получается при попытке смешения несмешиваемого, как то науки с религией, ежа с ужом, и т.п.
Легко. Согласно Библии мы созданы по его образу и подобию, — вернитесь к оригиналу — и вот вам Творец. В операционном исчислении это называется нахождением оригинала по изображению.
Из Википедии — Операционное исчисление — один из методов математического анализа, позволяющий в ряде случаев с помощью простых средств решать сложные математические задачи
Про свободу воли ( да про всемогущество бога) в корне неверно. Господин Дон Н. Пейдж (или/и автор статьи) мог бы ознакомиться хотя бы с Сапольски (в идеале шире — с историей философии — раз уж взялся за такую тему.
«Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать.»
Если рассмотрение кто-то оплачивает – смысл есть, — это привлекательный способ зарабатывать на жизнь. Проще всего рассматривать в рамках бинарной логики:
1. Жизнь либо возникла, либо существует всегда.
2. Жизнь возникла, — тогда либо самопроизвольно, либо нет.
3. Внеземная жизнь, — либо существует, либо нет.
4. Внеземная жизнь существует, — тогда мы либо найдём её, либо нет, — или она либо найдёт нас, либо нет.
Дальше всё просто, — как известно, вероятность упорядоченной реализации конечного числа независимых событий равна произведению их вероятностей. В идеале события считаются независимыми, если они не влияют друг на друга и за ними никто не подсматривает.
Замечу, — идея уникальности земной разумной жизни не соответствует принципу максимальной геохимической деятельности. Похоже, спокойное одиночество во Вселенной – мечта, несовместимая с жизнью россиян.
Сколько раз здесь публиковались статьи о науке и религии, и никогда из этого не выходило ничего хорошего, все скатывалось в холивар.
Дык… только ради удовольствия холивара такие тексты создаются и публикуются. Все могут оттянуться совершенно безнаказанно.
Почти во первых строках своей книги Давид Дойч — Д. Дойч, «Структура реальности», гл.2 — предложил параллельные вселенные для разрешения интерференционного парадокса (кстати — в начале восьмидесятых в физических журналах обсуждалась гипотеза о существовании соответствующей «структуры пространства» в интерферометрах, которая и вызывает интерференцию. Об экспериментальной проверке этой гипотезы не слыхал, — позже это никак не обсуждалось). Теперь «мультиверс» предложен для разрешения проблемы возникновения жизни. Почему спокойней верить в фантастические модели (вероятность существования которых исчезающе мала) и в распадающийся (говорят, что и протон, в конце-концов, разваливается) и полностью бессмысленный материальный мир, а не неподверженный распаду нематериальный мир, где дважды два четыре, существует теорема Пифагора и формула Эйлера и другие удивительные и восхитительные вещи, в существовании которых не сомневается ни один нормальный человек, и которые распаду не подвержены — предположить можно — но это вызовет жгучую обиду (сто раз цитировал И. Бродского — «неверье — слепота, но чаще — свинство». И ещё — «наверно, после смерти — пустота, и вероятнее, и хуже ада»; «я верю в пустоту — в ней как в аду, но более херово») Самое удивительное — мысли о том, что «красота — это истина, а истина — это красота» (см. последние страницы «Структуры реальности») и прочие глобальные идеи — о… Подробнее »
«Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо» БА ))
Недоказуемо только то, чего нет.
Всё остальное вполне доказуемо. И даже очень.