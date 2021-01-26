Зачем религии наука?

26.01.2021 / № 321 / с. 14–15 /  Павел Амнуэль /  Наука и религия / 1880 просм., 1161 — сегодня /  27 комментариев
Павел Амнуэль
Павел Амнуэль

Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать. Физические и астрофизические свойства Вселенной должны быть взаимно согласованы с такой тщательностью и вероятность случайного совпадения всех условий так мала, что для возникновения на Земле человечества потребовалось бы время на много порядков большее, чем время реальной жизни нашей Вселенной.

Но мы-то существуем и можем задать сакраментальный вопрос: каким же образом случилось это крайне невероятное событие?

Возможны два объяснения.

Первый день творения. Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда. 1860 год
Первый день творения. Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда. 1860 год

Первое. Вселенную создал бесконечно муд­рый Конструктор, иными словами — Бог, который всё продумал заранее. Вселенная такова, потому что такой ее создал Бог-творец. Это путь теологический.

Второй путь: существует не одна Вселенная, а огромное их количество (не исключено, что бесконечно большое!). Но если вселенных почти бесконечно много, то с вероятностью, практически равной единице, существует и такая вселенная, где выполнены все условия для возникновения жизни и разума. В этой Вселенной мы и живем. В многомирии появление такой Вселенной неизбежно.

Физическое многомирие решает парадокс «антропного принципа». А возможно ли совместить представления о многомирии с догматами монотеистических религий?

В Канаде, в Университете Альберты, работает физик-теоретик, профессор Дон Н. Пейдж, который наряду с разработкой современных идей квантовой механики пытается примирить их с положениями христианства, будучи христианином-евангелистом по вере своей. В своих статьях «Теологический аргумент для эвереттовского мультиверса» [1], «Бог так любит мультиверс?» [2] Пейдж аргументирует, что существование многомирия не противоречит Божественному плану, как не противоречит ему эволюционная теория, против которой выступают многие церковные (и не только церковные) деятели.

Схема расширения Вселенной. NASA/WMAP Science Team. Подписи переведены Maxrossomachin. «Википедия»
Схема расширения Вселенной. NASA/WMAP Science Team. Подписи переведены Maxrossomachin. «Википедия»

«Эволюция, — отмечает Пейдж, — не опровергает существование Бога или некоего общего проекта… До Дарвина некоторые христиане представляли чудо человека как доказательство отдельного и индивидуального плана. Сейчас некоторые христиане представляют чудо точной подгонки мировых постоянных как доказательство теизма и также отдельной и индивидуальной программы создания Богом этих постоянных».

По мнению Пейджа, оба представления ошибочны. Ошибка заключается в том, что в обоих случаях замысел Творца бесконечно более грандиозен, нежели это полагают традиционные религии.

Бог всемогущ и всеведущ, и ничто не могло помешать Ему создать не одну Вселенную — нашу, — а великое (возможно, бесконечное) множество вселенных, в одной из которых и возникло человечество как естественный результат выполнения Божественного плана.

Антропный принцип здесь уживается с теизмом, а на вопрос, зачем было Богу создавать так много вселенных, если для создания человека достаточно одной, Пейдж отвечает встречным вопросом: «А почему вы думаете, что создать многомирие — задача для Творца более сложная, чем создание единственной Вселенной?»

«Поскольку, — продолжает Пейдж, — Бог может создать всё, что логически возможно и что согласуется с Его природой и целями, то, видимо, для Него не существует трудностей создать так много вселенных, сколько Ему угодно. Возможно, Он предпочитает элегантность и принципы, с помощью которых Он создает огромный мультиверс, а не единственную вселенную, то есть экономит принципы, а не материалы».

Иными словами, когда1 Бог решил создать материальную Вселенную (или огромный набор вселенных — мультиверс), то руководствовался принципом красоты и совершенства. Но красоты и совершенства не материальных сущностей, которые ему предстояло создать, — «думал» Он о красоте и совершенстве физических законов и математических идей, в основу этих законов положенных. Прежде чем создавать Вселенную (или мультиверс), Бог сконструировал законы природы, сообразуясь с которыми мироздание и было создано.

И тогда Пейдж, будучи, с одной стороны, физиком, а с другой — христианином, приходит к двум важным выводам. Первый: если выбирать между двумя вариантами физической картины мира, то в одной картине волновая функция квантовой системы при взаимодействии коллапсирует, оставляя единственный вариант мироздания. В другой — волновая функция не коллапсирует, и тогда создается не вселенная, а мультиверс: эвереттовская многомировая интерпретация — коррелированные вселенные с разными квантово-механическими исходами. С точки зрения красоты, элегантности, простоты и совершенства предпочтительнее, конечно, вариант мироздания без коллапса волновой функции, порождающего трудноразрешимые философские и физические противоречия.

Конечно, Бог выбрал красоту и совершенство и создал не Вселенную, а многомирие — мультиверс. К тому же, избрав такой сценарий, Творец решил попутно еще две, казалось бы, неразрешимые (но ведь не для Него!) задачи:

1) в мультиверсе нет необходимости в точной подгонке мировых постоянных, чего требует антропный принцип;

2) исчезает противоречие со свободой воли, извечная тема дискуссий богословов и философов. Да, человек обладает безусловной свободой выбора: все варианты осуществляются — каждый в своей вселенной. И Бог, будучи всеведущим, конечно, знает, какой выбор сделает человек, что нисколько не ущемляет свободы воли, поскольку Бог никак не влияет на выбор человеком той вселенной, в которой он в результате выбора окажется.

Существует, однако, возражение, о котором ведут речь христиане — противники идеи многомирия. «Если, — говорят они, — мультиверс достаточно велик для существования других цивилизаций, согрешивших и нуждавшихся в том, чтобы Христос пришел и искупил их грехи чем-то похожим на Его смерть на кресте здесь, на Земле, то Его смерть может оказаться вовсе не уникальным явлением. Между тем, в Библии в Послании к Римлянам сказано (6:10): “Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога”».

«Что ж, — отвечает Пейдж на этот аргумент, — Библия дана людям на Земле, и потому неразумно требовать, чтобы в ней было описано всё, что Бог может или не может сделать с другими существами, которые Он, возможно, создал где бы то ни было. Мы можем лишь интерпретировать Библию в том смысле, что смерть Христа здесь, на Земле, уникальна для нашей человеческой цивилизации».

Что получается, если принять аргументацию Пейджа? Наука вполне совместима с религиозными положениями и текстами.

На мой взгляд, сопоставления религиозных текстов с современными научными данными наносят вред как религии, так и науке.

Попробую обосновать свою точку зрения на примере статьи Б. Циммермана «Созвездия и галактики в Талмуде», опубликованной некоторое время назад в израильском журнале «Ницоцот» («Искорки»). Приведу довольно пространную цитату:

«Сходство между данными современной науки о числе галактик и звезд во Вселенной и их числом согласно Талмуду просто поразительно. Тем, кто читал Талмуд, хорошо знаком отрывок из трактата “Берахот”:

Я создал (речь, конечно, идет о Боге. — П. А.) двенадцать созвездий Зодиака, и в каждом созвездии тридцать армад, и в каждой армаде тридцать легионов, и в каждом легионе тридцать скоплений, и в каждом скоплении тридцать когорт, и в каждой когорте тридцать групп, и в каждой группе триста шестьдесят пять сотен миллионов звезд, по сто миллионов звезд на каждый из дней года”.

В этом отрывке можно найти интереснейшие научные данные. Прежде всего, в нем содержится число звезд во Вселенной. Перемножив числа, входящие в состав звездной иерархии, согласно отрывку из Талмуда, мы получим единицу с девятнадцатью нулями.

Современная астрономия, пользуясь данными наблюдений и подсчетов звезд, галактик и их скоплений, тоже дает довольно точную оценку числа звезд во Вселенной, и число это достигает единицы с девятнадцатью нулями! Соответствие между данными Талмуда и современной астрономии более чем поразительно.

Весьма примечательна и научная классификация звездных систем во Вселенной:

1 — звезды, 2 — шаровые звездные скопления, 3 — рассеянные звездные скопления, 4 — галактические рукава, 5 — галактики, 6 — локальные скопления галактик, 7 — крупномасштабные скопления галактик.

Но ведь и рабби Шимон бен Лакиш в Талмуде разделил звездные системы на те же семь классов (звезды, группы, когорты, скопления, легионы, армады и созвездия Зодиака). Еще одно поразительное сходство!»

Логика рассуждений Циммермана понятна. Рабби Шимон бен Лакиш знал то, до чего наука дошла лишь сейчас. Следовательно, сам Бог говорил с рабби и сообщил ему истину.

Между тем, популярные в наши дни попытки сопоставления известных сегодня научных (в частности — астрономических) данных с каноническими библейскими текстами играют, вообще говоря, дурную роль.

Во-первых, потому что принижают священные тексты. Религиозный человек изначально знает, что Ветхий Завет есть Божественное откровение. Никакой математик, к примеру, не станет доказывать постулат Евклида о том, что между двумя точками можно провести прямую линию и притом только одну. Так зачем доказывать другую аксиому, столь же очевидную для любого религиозного человека?

Второе. Наука развивается. То, что сегодня считается точно известным, завтра может быть подвергнуто сомнению и даже отвергнуто, как были отвергнуты в свое время идеи теплорода и мирового эфира — казалось бы, подтверждавшиеся опытом.

Вернусь к тексту рабби Шимона бен Лакиша. Если перемножить числа, упоминаемые рабби, то получится 1019. Когда статья Циммермана вышла из печати, астрофизики действительно оценивали число звезд в видимой части Вселенной примерно таким же числом. Что из этого следует? Да ровно ничего! Это, к сожалению, было лишь временное совпадение, поскольку астрономы не пересчитывают миллиарды миллиардов звезд (как это, возможно, представляется неспециалистам). Они оценивают число звезд, пользуясь косвенными данными. Например, данными о том, сколько во Вселенной темной материи. Прошло полтора десятилетия после публикации статьи Циммермана, и оценка числа звезд увеличилась в сотню раз — потому, что все более далекие от нашей Галактики области пространства стали доступны для изучения в телескопы. И что сейчас сказал бы Циммерман о рабби Лакише?..

А что относительно числа семь? Семь уровней звездной иерархии описал рабби Шимон бен Лакиш, и семь уровней звездной иерархии известны современной астрофизике. Нет, и это сравнение не пошло на пользу ни религии, ни науке. Творец (в тексте рабби Лакиша) говорит: «Я создал двенадцать созвездий Зодиака», и именно в этих созвездиях оценивает затем число созданных Им звезд. Циммерман, вслед за рабби Лакишем, одну из ступеней звездной иерархии так и называет: ­созвездия Зодиака.

Но на современных звездных картах насчитывается 88 созвездий, из которых только 12 — зодиакальные. Как быть с остальными? Считать дополнительной, восьмой, ступенью иерархии или включить звезды из «лишних» созвездий в общий список? Кстати, ведь и оценка числа звезд, судя по отрывку из Талмуда, тоже относится только к 12 созвездиям Зодиака, а не ко всему небу. Как тогда можно сопоставлять это число с данными современной астрономии?..

Беда рассуждений Циммермана еще и в том, что приводимые им сведения о числе ступеней в современной научной звездной иерархии попросту неверны! Семь ступеней описывает Циммерман, не упоминая, например, такие образования, как ассоциации звезд, отличающиеся как от шаровых, так и от рассеянных звездных скоплений. Это восьмая ступень иерархии, и она ломает построенную Циммерманом конструкцию. И еще: почему автор остановился на крупномасштабных скоплениях галактик? Существуют «сверхскопления» и, например, такая гигантская «конструкция», как Ланиакея. Между тем иерархия должна содержать семь и только семь ступеней, чтобы ее можно было сопоставить со сведениями из Талмуда.

Попытки сопоставления канонических религиозных текстов с научными сведениями (я привел в пример физика Пейджа и религиозного автора Циммермана — на деле сейчас таких работ очень много!) начались не так давно. Представьте, что такая идея пришла бы в голову выдающемуся астроному лет 150 назад. Он находит текст рабби Лакиша, обнаруживает семиступенчатую иерархию, сверяет с современными сведениями и не находит ничего общего! Ведь астроном XIX века понятия не имел даже о галактиках, не говоря об их скоплениях и сверхскоплениях. А число известных в то время звезд ограничивалось Млечным Путем, ни о каких миллиардах миллиардов и речи не было. Что должен был сказать честный ученый, попытавшийся примирить науку и религию? «Господа, — должен был сказать он, — то, что написано в Талмуде, не имеет ничего общего с тем, что мы видим на небе. И значит…»

Хорошо, что полтораста лет назад никто не пытался искать научные подтверждения религиозных текстов. Скольких беспредметных дискуссий удалось избежать в то время! Хорошо бы и в наши дни обойтись без таких дискуссий.

Павел Амнуэль, астрофизик, писатель-фантаст, популяризатор науки

  1. arXiv:1212.5608v1 [physics.gen-ph]
  2. arXiv:0801.0246v5 [physics.gen-ph] 17 Jan 2008

1 Будем пользоваться этим термином, более нам понятным, хотя Бог, по идее, «существует» вне пространства-времени, и понятие «когда» для него не имеет смысла.

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27 Комментария(-ев)
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Виктор Тихонов
Виктор Тихонов
1 день назад

не интересно как создал!,предельно интересно-Зачем Создал!

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Провинциал
Провинциал
23 часов(-а) назад

Первая же фраза: «Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать.» —  нелепа. Она не несет физического смысла. В этой обыденной фразе перемешаны случайность и детерминированность.

Сформулирую вопрос в терминах университетского курса физики. Возникновение жизни является детерминированным процессом или случайным, стохастическим? Для известной нам жизни нужны органические соединения и поверхность планеты. Возникновение углерода, кислорода, азота и прочих элементов во Вселенной детерминировано? Ответ — да, появление этих и других элементов детерминировано. Так же, как детерминировано появление звезд второго — третьего поколений с их планетами. Тысячи планет за последние 20 лет обнаружено около других звезд. А вот в появлении нашего конкретного Солнца и Земли есть элемент случайности.
Если коротко, то самопроизвольное возникновение жизни — это процесс предопределенный, детерминированный для нашей Вселенной. То, что жизнь конкретно есть на Земле, в этом есть доля случайности. Текущая задача астрофизики установить численное значение этой доли, а также обнаружить внеземную жизнь.

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ричард
ричард
21 часов(-а) назад
В ответ на:  Провинциал

 «Текущая задача астрофизики установить численное значение этой доли, а также обнаружить внеземную жизнь.» — так, по-моему, Дрейк уже давно что-то там понавыводил.
 «Возникновение углерода, кислорода, азота и прочих элементов во Вселенной детерминировано? Ответ — да, появление этих и других элементов детерминировано.» — а появление хойловского резонанса детерминировано? Или величина постоянной тонкой структуры? Ссылки можно?

Последняя редакция 21 часов(-а) назад от ричард
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Провинциал
Провинциал
9 часов(-а) назад
В ответ на:  ричард

Да, есть формула Дрейка. Но сомножители в ней требуют своего экспериментального определения. Сама формула Дрейка в его редакции не безупречна, но идея вполне разумна.

Ссылки: Ландау-Лифшиц Статистическая физика, т.V, ч.1. А.Лихтенберг, М.Либерман Регулярная и стохастическая динамика, 1984. Г.Заславский, Р.Сагдеев Введение в нелинейную физику. От маятника до турбулентности и хаоса, 1988.

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ричард
ричард
3 часов(-а) назад
В ответ на:  Провинциал

У Ландау вычислена  величина постоянной тонкой структуры? В 5-м томе? Страницу можно?

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Провинциал
Провинциал
1 час назад
В ответ на:  ричард

Мной даны ссылки на случайные и детерминированные процессы.
Постоянная тонкой структуры — Ваша инициатива.

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ричард
ричард
1 час назад
В ответ на:  Провинциал

Возможность существования устойчивых элементов зависит от величины постоянной тонкой структуры. «появление этих и других элементов детерминировано» не при любых значениях. Впрочем, это не единственное условие для появления, например, золота.

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
3 часов(-а) назад
В ответ на:  Провинциал

Согласно Википедии, в формулу Дрейка входит – «время, в течение которого разумная жизнь существует, может вступить в контакт и хочет этого». Такое определение по зубам только могучим духом и разумом, — например, таким был восточный мыслитель Ходжа Насреддин, — до сих пор пользуются его оценкой времени для долгосрочных мероприятий, —  это время, за которое «…либо ишак издохнет, либо эмир». 

1
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Михаил Потапов
Михаил Потапов
14 минут(ы) назад
В ответ на:  ричард

https://elementy.ru/bookclub/chapters/433523/Kosmicheskiy_landshaft_Glava_iz_knigi

0
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Максим
Максим
20 часов(-а) назад
В ответ на:  Провинциал

Почитайте Е. Кунина.

Последняя редакция 20 часов(-а) назад от Максим
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Михаил Потапов
Михаил Потапов
23 часов(-а) назад

Да уж, странностей много в статье даже для неспециалиста. Вот одна из них:
«2) исчезает противоречие со свободой воли, извечная тема дискуссий богословов и философов. Да, человек обладает безусловной свободой выбора: все варианты осуществляются — каждый в своей вселенной. И Бог, будучи всеведущим, конечно, знает, какой выбор сделает человек, что нисколько не ущемляет свободы воли, поскольку Бог никак не влияет на выбор человеком той вселенной, в которой он в результате выбора окажется.»
Интересно это как же мы выбирали нашу вселенную? Автор похоже пошел вслед за товарищем Циммерманом..

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Пал Палыч
Пал Палыч
19 часов(-а) назад

«мультиверсе»
а может, мультивере?
чё за фигня? какое отношение имеет наука к вере?
нет, можно изучать зачем люди верят. пожалуйста.
но приклеивать веру к науке — ну это, извините, шизофрения.
тут к врачу надо, батенька.

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Зачем религии наука? — Троицкий вариант - GATE.UA
18 часов(-а) назад

[…] в исходном месте, вы можете перейти по ссылке ниже: https://trv-science.ru/2021/01/zachem-religii-nauka-2/и если вы хотите удалить эту статью с нашего сайта, […]

0
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Валерий Морозов
Валерий Морозов
11 часов(-а) назад

Побоялся читать. Я человек немолодой, здоровье не то. Боюсь стошнит.

Извините за резкость.

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Ирина
Ирина
9 часов(-а) назад

Статья бессмысленная. Если уж обсуждать тему в научном ключе, то следовало бы сначала дать определение понятия бог. А замена слова бог на слово творец ничего не добавляет к смыслу.

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Лёня
Лёня
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Ирина

Давать научное определение бога бессмысленно, поскольку сама религия этого определения не даёт.

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рабочий
рабочий
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Лёня

На то она и наука, а не религия, что бы всё-таки дать какое-то определение. Например, первым шагом может быть то, что бог — это понятие.

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Ирина
Ирина
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Лёня

Тогда что вообще обсуждается?

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Лёня
Лёня
5 часов(-а) назад
В ответ на:  Ирина

Данная статья – не обсуждение, а очередная демонстрация того, что получается при попытке смешения несмешиваемого, как то науки с религией, ежа с ужом, и т.п.

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Ирина

Легко. Согласно Библии мы созданы по его образу и подобию, — вернитесь к оригиналу — и вот вам Творец. В операционном исчислении это называется нахождением оригинала по изображению.
Из Википедии — Операционное исчисление — один из методов математического анализа, позволяющий в ряде случаев с помощью простых средств решать сложные математические задачи

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Elena Frank
Elena Frank
7 часов(-а) назад

Про свободу воли ( да про всемогущество бога) в корне неверно. Господин Дон Н. Пейдж (или/и автор статьи) мог бы ознакомиться хотя бы с Сапольски (в идеале шире — с историей философии — раз уж взялся за такую тему.

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
7 часов(-а) назад

«Самопроизвольное возникновение жизни и человеческого разума — процесс настолько маловероятный, что нет смысла его даже рассматривать.»
Если рассмотрение кто-то оплачивает – смысл есть, — это привлекательный способ зарабатывать на жизнь. Проще всего рассматривать в рамках бинарной логики:
1. Жизнь либо возникла, либо существует всегда.
2. Жизнь возникла, — тогда либо самопроизвольно, либо нет.
3. Внеземная жизнь, — либо существует, либо нет.
4. Внеземная жизнь существует, — тогда мы либо найдём её, либо нет, — или она либо найдёт нас, либо нет.
Дальше всё просто, — как известно, вероятность упорядоченной реализации конечного числа независимых событий равна произведению их вероятностей.  В идеале события считаются независимыми, если они не влияют друг на друга и за ними никто не подсматривает.
Замечу, — идея уникальности земной разумной жизни не соответствует принципу максимальной геохимической деятельности. Похоже, спокойное одиночество во Вселенной – мечта, несовместимая с жизнью россиян.

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Алексей В. Лебедев
Алексей В. Лебедев
6 часов(-а) назад

Сколько раз здесь публиковались статьи о науке и религии, и никогда из этого не выходило ничего хорошего, все скатывалось в холивар.

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Denny
Denny
5 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

Дык… только ради удовольствия холивара такие тексты создаются и публикуются. Все могут оттянуться совершенно безнаказанно.

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Гончаров
Гончаров
5 часов(-а) назад

Почти во первых строках своей книги Давид Дойч — Д. Дойч, «Структура реальности», гл.2 — предложил параллельные вселенные для разрешения интерференционного парадокса (кстати — в начале восьмидесятых в физических журналах обсуждалась гипотеза о существовании соответствующей «структуры пространства» в интерферометрах, которая и вызывает интерференцию. Об экспериментальной проверке этой гипотезы не слыхал, — позже это никак не обсуждалось). Теперь «мультиверс» предложен для разрешения проблемы возникновения жизни. Почему спокойней верить в фантастические модели (вероятность существования которых исчезающе мала) и в распадающийся (говорят, что и протон, в конце-концов, разваливается) и полностью бессмысленный материальный мир, а не неподверженный распаду нематериальный мир, где дважды два четыре, существует теорема Пифагора и формула Эйлера и другие удивительные и восхитительные вещи, в существовании которых не сомневается ни один нормальный человек, и которые распаду не подвержены — предположить можно — но это вызовет жгучую обиду (сто раз цитировал И. Бродского — «неверье — слепота, но чаще — свинство». И ещё — «наверно, после смерти — пустота, и вероятнее, и хуже ада»; «я верю в пустоту — в ней как в аду, но более херово») Самое удивительное — мысли о том, что «красота — это истина, а истина — это красота» (см. последние страницы «Структуры реальности») и прочие глобальные идеи — о… Подробнее »

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res
res
2 часов(-а) назад

«Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо» БА ))

Последняя редакция 2 часов(-а) назад от res
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Гончаров
Гончаров
1 час назад
В ответ на:  res

Недоказуемо только то, чего нет.
Всё остальное вполне доказуемо. И даже очень.

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