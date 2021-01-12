Исаак Халатников: «Я никогда не боялся брать ответственность на себя»

9 января от нас ушел выдающийся физик-теоретик Исаак Маркович Халатников, один из ключевых участников Атомного проекта.

Исаак Маркович родился 17 октября 1919 года в городе Екатеринославе (с 1926 года — Днепропетровск, ныне Днепр, Украина). После окончания школы поступил в Днепропетровский государственный университет, во время обучения сдал экзамены по теоретическому минимуму Льву Давидовичу Ландау. После выпуска из университета в 1941 году Исаак Маркович получил от Льва Давидовича приглашение в аспирантуру Института физических проблем. Но началась война, и Исаак Маркович был призван в действующую армию и прошел всю войну в войсках ПВО.

После демобилизации Исаак Маркович все-таки поступил в аспирантуру Института физических проблем, где начал заниматься теорией сверхтекучести, в которую он внес основополагающий вклад, многие годы оставаясь ведущим теоретиком в этой области. Итогом его работ явилась монография «Теория сверхтекучести», вышедшая в 1971 году, которая является настольной для всех физиков, работающих в этой области.

Уже в 1946 году Исаак Маркович был привлечен к Атомному проекту, войдя в состав группы Ландау, которая занималась численным моделированием различных процессов, связанных с производством ядерного оружия и ядерным взрывом. Компьютеров тогда не существовало, их роль играли вычислительные бюро, где молодые женщины выполняли вычисления на бумаге и арифмометрах. Группа Ландау формулировала физические уравнения и вычислительные схемы, которые затем передавались в бюро для вычислений.

Немедленно возникли сложности с эффективностью и устойчивостью вычислительных схем. Исаак Маркович сыграл ключевую роль в решении этой проблемы. В частности, им были построены неявные численные схемы, была решена задача об их устойчивости. После смерти Сталина Ландау вышел из Атомного проекта, и Исаак Маркович возглавил вычислительную группу, которая вела работу уже по термоядерной тематике.

Начиная со второй половины 1950-х годов Исаак Маркович активно работает над самыми разными проблемами теоретической физики. Он совместно с А. А. Абрикосовым и Л. Д. Ландау нашел знаменитый «московский нуль» в квантовой электродинамике. Эта работа легла в основу многочисленных дальнейших исследований. Совместно с А. А. Абрикосовым Исаак Маркович получил ряд результатов, легших в основу современной теории сверхпроводимости. Его многолетняя работа совместно с Е. М. Лифшицем привела к открытию в космологических моделях колебательного режима поведения на ранних этапах эволюции Вселенной. Совместно с В. Л. Покровским Исаак Маркович решил задачу о надбарьерном отражении частицы в квантовой механике, проявляющимся в глубоко классической области параметров. И это только самые яркие из его результатов.

В 1954 году Исаак Маркович становится профессором Московского физико-технического института (МФТИ), где он читал лекции и руководил студентами и аспирантами сначала на кафедре низких температур в Институте физических проблем, а затем на кафедре проблем теоретической физики при ИТФ имени Л. Д. Ландау. Он воспитал целую плеяду учеников, среди которых известные российские физики-теоретики.

В 1964 году было принято решение о создании Института теоретической физики (ИТФ), которому впоследствии было присвоено имя Л. Д. Ландау. Исаак Маркович возглавлял институт до 1992 года. Поразительно, как Исааку Марковичу удалось добиться создания института. В это время создавались огромные академические институты — и вдруг маленький ИТФ. Недаром Исаак Маркович любил повторять: «Я никогда не боялся брать ответственность на себя».

Первыми сотрудниками ИТФ стали ученики Л. Д. Ландау — А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков и И. Е. Дзялошинский, — которые много сделали для становления ИТФ. При подборе сотрудников Исаак Маркович ориентировался на ярких ученых, которые доказали свою способность делать первоклассные работы. Тематика этих работ была самой разнообразной, в ИТФ теоретическую физику всегда воспринимали как единую науку. И эта традиция, восходящая к Ландау, бережно поддерживалась Исааком Марковичем. В результате к началу 1970-х годов ИТФ уже обладал звездным набором сотрудников, которые составляли команду единомышленников.

Исаак Маркович отличался горячей и совершенно бескорыстной симпатией ко всякому новичку-теоретику, по­явившемуся с интересной идеей. Он умел выделять и привлекать в ИТФ наиболее талантливых и результативных физиков-теоретиков и математиков. Исаак Маркович отличался демократичностью, умел выслушать и оценить мнение коллег, обладал быстрой реакцией и неизменным чувством юмора, что позволяло ему вовремя гасить потенциальные конфликты. За 1970-е годы ИТФ превратился в центр теоретической физики с чрезвычайно высокой репутацией, хорошо известный во всем мире. В институте было воспитано несколько поколений советских и российских физиков-теоретиков.

Научно-организационная деятельность Исаака Марковича не ограничивалась работой в ИТФ. Он организовывал ежегодные конференции в Одессе и Бакуриани, которые сыграли важную роль в развитии отечественной теоретической физики. Он активно работал над установлением международных связей института и организовывал совместные рабочие встречи отечественных ученых с ведущими учеными-физиками США и других стран.

Так получилось, что уход Исаака Марковича с поста директора ИТФ совпал с тяжелым временем для российской науки. Многие сотрудники ИТФ уехали работать за рубеж. Но благодаря тем принципам, которые Исаак Маркович заложил в основание ИТФ, институт выжил в тяжелые ­1990-е годы и сейчас вполне конкурентоспособен на мировой арене. До последних дней своей жизни Исаак Маркович активно интересовался судьбой своего детища.

Владимир Лебедев,

глав. науч. сотр. ИТФ РАН, член-корр. РАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.